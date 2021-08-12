Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я считаю Беларусь дружественной страной. У меня очень большая симпатия к белорусам. А вот в отношении Лукашенко - он уже наделал и наговорил, он обычный диктатор. Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я был против того, чтобы загонять Лукашенко в глухой угол. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина", - сказал Климкин.
По словам экс-министра, Лукашенко нельзя толкнуть к Путину, потому что "он уже там".
"Он сейчас финансово полностью зависит от Путина. Если не будет помощи от России... Посмотрите на белорусский бюджет - экономика в принципе уже не работает. Она почти зависит от России", - подчеркнул он.
Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Также он выразил уверенность, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".
Пожалуйста, подождите...
Из колхозной молодежи панковал один лишь я
Я носил портки из кожи
И был грязный как свинья
Мой папанька на комбайне
По три нормы делал в день
А маманька там на ферме
Сиськи дергает весь день...
Захід таки штовхає Лукашенка в обійми Хутіну. А наша влада взагалі загавкала на Лукашенка як скажена собака.
Знайшлись борці за демократію. Та ви на себе подивіться. "Демократи" від олігархів.
Відомий метод знаходження зовнішніх ворогів, щоб відвернути народ від внутрішніх проблем і від своєї нелюдської суті.
Та й не може бути там інших, бо не менше 80% біларуського народу вважає себе одним народом з московитами. А московію вважають дружньою державою.
Тому скажу, що порох вкрай шкідлива для країни людина, яка піариться на лозунгах, а насправді разом з зеленою наволоччю голосує за антиукраїнську Аферу дерибана української землі. Це його не єдина вкрай шкідлива для країни дія.