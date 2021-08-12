Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю Беларусь дружественной страной. У меня очень большая симпатия к белорусам. А вот в отношении Лукашенко - он уже наделал и наговорил, он обычный диктатор. Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я был против того, чтобы загонять Лукашенко в глухой угол. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина", - сказал Климкин.

По словам экс-министра, Лукашенко нельзя толкнуть к Путину, потому что "он уже там".

"Он сейчас финансово полностью зависит от Путина. Если не будет помощи от России... Посмотрите на белорусский бюджет - экономика в принципе уже не работает. Она почти зависит от России", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете

Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Также он выразил уверенность, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".