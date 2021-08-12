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Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю Беларусь дружественной страной. У меня очень большая симпатия к белорусам. А вот в отношении Лукашенко - он уже наделал и наговорил, он обычный диктатор. Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я был против того, чтобы загонять Лукашенко в глухой угол. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина", - сказал Климкин.

По словам экс-министра, Лукашенко нельзя толкнуть к Путину, потому что "он уже там".

"Он сейчас финансово полностью зависит от Путина. Если не будет помощи от России... Посмотрите на белорусский бюджет - экономика в принципе уже не работает. Она почти зависит от России", - подчеркнул он.

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Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Также он выразил уверенность, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".
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Топ комментарии
+15
Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 1560 Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 6892
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12.08.2021 07:08
+7
Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 1268 Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 1269
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12.08.2021 07:08
+4
Лукашеску правда не был дилехтором колхоза,он управлял совхозом...,а это как говорят в Одессе, разный калибр дробовика советского...,один стреляет,другой только пердеть может во славу партии и каммунизьмы... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 3879
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12.08.2021 07:15
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Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 1560 Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 6892
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12.08.2021 07:08 Ответить
Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 1268 Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 1269
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12.08.2021 07:08 Ответить
Песня группы "Сектор газа" вспоминается... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 9121
Из колхозной молодежи панковал один лишь я
Я носил портки из кожи
И был грязный как свинья
Мой папанька на комбайне
По три нормы делал в день
А маманька там на ферме
Сиськи дергает весь день...
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12.08.2021 07:11 Ответить
Лукашеску правда не был дилехтором колхоза,он управлял совхозом...,а это как говорят в Одессе, разный калибр дробовика советского...,один стреляет,другой только пердеть может во славу партии и каммунизьмы... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 3879
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12.08.2021 07:15 Ответить
На ПРЯМОМ рассказали, что в Белоруси осуществляется психологическое давление на олимпийскую спортсменку.
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12.08.2021 07:25 Ответить
Вяликамученики дохлого Сссра скорбят скорбью глубокой...союз говна, молота и серпа сдох смертью храбрых 30 лет назад....,типа первый и последний президент ссср Горбачев не выпил бутылку Столичной вотки с Борей не Алкашом Ельцыным Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 5115 Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 1099
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12.08.2021 07:50 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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12.08.2021 07:51 Ответить
Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 2558 Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 5548
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12.08.2021 07:53 Ответить
"Руку ему подавать больше никто не будет" Тобто, Клімкін хоче сказати, що ніхто з західних лідерів? Маячня! Путіну після усіх його злочинів чомусь подають, з радістю, в чергу стоять, щоб "Вашє прєвасхадітельства" сказати і в ніжки поклонитися. Подадуть і Лукашенку. Ще не народився той негідник-диктатор, якому західні лідери не потиснуть руку., аби лиш мати з того якийсь матеріальний зиск. Он, скажімо, британці синочку полковника КДБ і Путінському посіпаці і громадянство дали і барона титул. Так що й там немає ані принципів, ані моралі.
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12.08.2021 07:59 Ответить
Ссср сдох,СНГ сдохло,Варшавский Договор сдох,...что в итоге на развалинах того говна родилось?Правильно,правопреемники КГБшной банды убийц,воров и Мародеров,которые террорихирует все 14 бывших союзных республик,а по факту 14 государств Незалежных от Срани РАБссиянской..."правоопреемники" блин... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 7426говна советского..
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12.08.2021 08:01 Ответить
Подача руки,это всего лишь дипломатический этикет...,типа фото для прессы...не более того... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 3769
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12.08.2021 08:04 Ответить
Для того чтобы пытаться понять слова Климкина, надо, наверное, попытаться представить себя Бацькой. Если получится. Хрен зна, можэ ему это даже в кайф, войти в Историю Последним Диктатором Европы, я- не знаю.
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12.08.2021 08:10 Ответить
Не забывайте про Зелю, он тоже стремится к этому.
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12.08.2021 10:05 Ответить
Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 7067 Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 6507Молотов пожимал руку брата Гитлера не один раз и не 2...,но роковое пожатие было в Берлине в ноябре 1940 года на Альтском вокзале БерлинаЛукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 9920
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12.08.2021 08:10 Ответить
Шикарні фото. Дякую.
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12.08.2021 08:24 Ответить
Прощаясь Молотов произнес : Герр Гитлер,слова не всегда соответствую делам...,вернувшись в бункер Гитлер срочно вызвал Начштаба Вермахта кажись Гальдера и приказал : готовим план Барбаросса,срок 3 суток... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 3958
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12.08.2021 08:18 Ответить
Это вы еще не знаете статистику расстрелов красноармейцев в период 1940 по 1945 годы...,о она жуткая... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 9611кровь стынет в жилах...
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12.08.2021 08:32 Ответить
...ооо...это ты о себе ******** алкоинцеста каzапский?...на свою каzапскую уродину кацапофашисткий окупант
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12.08.2021 08:47 Ответить
Так и не понял, что ты хотел сказать. Умом блеснуть хотел или патриотизм показать? По поводу чего? Блеснул.
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12.08.2021 09:57 Ответить
Да, бацьке осталось тока драники гнать на экспорт (в нарабсею).
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12.08.2021 08:37 Ответить
На РАБссии уважають тока блины с лопаты...жрать да по Мусорникам отходы собирать...денех нет,но вы держитесь ТАМ... Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 7860
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12.08.2021 08:41 Ответить
На шо намек, драныкы кацапам будут деликатесом? А ШО ДЕЛАТЬ... надо же когда-нить начинать приобщать кокцапов к европейскости... А ваапше-та, вы скрупулезно подметили: прикольно будет смотреться тандем водкапейгрязиваляйси + драныкоеды...
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12.08.2021 12:30 Ответить
Ясный перец,Климкин по факту создал Антипутлерскую Коалицию стран Запада,потому и Санкции Конгресса и ЕС против Мразей Мавзолейных...за захват Крыма и куска ДАУНбасса Лукашенко сам загнал себя в угол. Теперь он не самостоятелен и руку ему никто не подаст, - Климкин - Цензор.НЕТ 341
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12.08.2021 08:37 Ответить
зато Клімкін самостійна персона...
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12.08.2021 08:55 Ответить
ТЕПЕРЬ ОН НА КРЮЧЬКЕ У ХЙЛА !!! А ХЙЛО У ПИНА !)
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12.08.2021 09:05 Ответить
Клімкін майже самий гірший глава МЗС за всю історію країни. Гірший тільки той що зараз.
Захід таки штовхає Лукашенка в обійми Хутіну. А наша влада взагалі загавкала на Лукашенка як скажена собака.
Знайшлись борці за демократію. Та ви на себе подивіться. "Демократи" від олігархів.
Відомий метод знаходження зовнішніх ворогів, щоб відвернути народ від внутрішніх проблем і від своєї нелюдської суті.
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12.08.2021 09:53 Ответить
Добавка. Не треба лізти в справи Біларусі. Там відбуваються боротьба між промосковсьим Лукашенко і насправді промосковською псевдоопозицією, яку очолює банкір підрозділу Газпрома Баба-Рика.
Та й не може бути там інших, бо не менше 80% біларуського народу вважає себе одним народом з московитами. А московію вважають дружньою державою.
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12.08.2021 10:03 Ответить
Для нас Лукашенко доволі прийнятна персона. Бо він по суті таки втримує державність Біларусі, хоча й шаркається перед Хутіним. Не треба на Лукашенка скаженно гавкати за відсутніст демократії. У нас самих і близько нема демократії й не було за наших 30 років.
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12.08.2021 10:13 Ответить
Олег Васильченко 827828f7 - смешкобот,лукашист, чи не ворог з ольгіно? надто розумно проти зевлади ллє. Тому його - в спам
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12.08.2021 10:17 Ответить
Ти відомий порохобот, який всюди лізе й гадить. Не лізь в мої коментарі, бо в результаті буде отримувати твій порох.
Тому скажу, що порох вкрай шкідлива для країни людина, яка піариться на лозунгах, а насправді разом з зеленою наволоччю голосує за антиукраїнську Аферу дерибана української землі. Це його не єдина вкрай шкідлива для країни дія.
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12.08.2021 10:41 Ответить
Бути порохоботом це бути зрадником України.
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12.08.2021 10:42 Ответить
кроме полового органа ***** лукашеску больше нечего пожать.
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12.08.2021 10:07 Ответить
Он посто уху ел и престижно ух... знамо, у кого, где и как.
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12.08.2021 13:04 Ответить
 
 