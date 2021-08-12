На Закарпатье трое детей оказались в ловушке посреди реки, поднявшейся из-за сильного дождя. Все спасены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду вечером на Закарпатье сотрудниками ГСЧС были спасены трое детей, которые во время рыбалки оказались далеко от берега и самостоятельно не смогли выбраться на сушу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке ГСЧС.

"11 августа около 20:20 в пгт Межгорье Хустского района на р. Река во время рыбалки в воде оказались 3 детей (2015-2016 г.р.), которые не могли самостоятельно добраться до берега. Подразделением ГСЧС дети спасены и доставлены на берег в удовлетворительном состоянии", – ГСЧС.

Как уточнили в ГСЧС, инцидент произошел в пгт Межгорье Хустского района. Трое мальчиков оказались посреди реки из-за сильных осадков.

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"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать и маленькие рыбаки оказались посреди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что из-за мелководья использовать плавсредства не проявлялось возможным, поэтому сотрудники ГСЧС не мешкая добрались пожарным авто к детям и спасли их. Позже рябят передали в руки обеспокоенных родителей.

"К счастью, дети отделались лишь испугом", - добавили в ГСЧС.



Фото ГСЧС