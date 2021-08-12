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На Закарпатье трое детей оказались в ловушке посреди реки, поднявшейся из-за сильного дождя. Все спасены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В среду вечером на Закарпатье сотрудниками ГСЧС были спасены трое детей, которые во время рыбалки оказались далеко от берега и самостоятельно не смогли выбраться на сушу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке ГСЧС.

"11 августа около 20:20 в пгт Межгорье Хустского района на р. Река во время рыбалки в воде оказались 3 детей (2015-2016 г.р.), которые не могли самостоятельно добраться до берега. Подразделением ГСЧС дети спасены и доставлены на берег в удовлетворительном состоянии", – ГСЧС.

Как уточнили в ГСЧС, инцидент произошел в пгт Межгорье Хустского района. Трое мальчиков оказались посреди реки из-за сильных осадков. 

"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать и маленькие рыбаки оказались посреди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - сказано в сообщении.

На Закарпатье трое детей оказались в ловушке посреди реки, поднявшейся из-за сильного дождя. Все спасены, - ГСЧС 01

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Отмечается, что из-за мелководья использовать плавсредства не проявлялось возможным, поэтому сотрудники ГСЧС не мешкая добрались пожарным авто к детям и спасли их. Позже рябят передали в руки обеспокоенных родителей.

"К счастью, дети отделались лишь испугом", - добавили в ГСЧС.

На Закарпатье трое детей оказались в ловушке посреди реки, поднявшейся из-за сильного дождя. Все спасены, - ГСЧС 02
Фото ГСЧС
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"Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей" На Закарпатье трое детей оказались в ловушке посреди реки, поднявшейся из-за сильного дождя. Все спасены, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6685
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12.08.2021 07:32 Ответить
2015-2016 г.р., 10-11 лет. Назад в будущее.
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12.08.2021 07:35 Ответить
Річка там потрясна дорогою на Синевир. Жаль тіко що народ сміття все туди сплавляє (жеби потім мадярам в Тису йшло)
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12.08.2021 08:23 Ответить
река Рика

О - Оригинально На Закарпатті троє дітей опинилися в пастці посеред річки, що піднялася через сильний дощ. Усі врятовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6263
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12.08.2021 11:42 Ответить
Гірські ріки вони такі
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12.08.2021 13:54 Ответить
 
 