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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20085) ранение (3237) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб мирный житель и ранен украинский воин, 4 населенных пункта остались без света, 1 - без воды. За сутки - 8 нарушений "тишины"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб мирный житель и ранен украинский воин, 4 населенных пункта остались без света, 1 - без воды. За сутки - 8 нарушений

За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, возле Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.

В результате обстрела Новомихайловка повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935 года и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Возле Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Пески враг обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты. ФОТОрепортаж

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.
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Топ комментарии
+8
Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери.(С)
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12.08.2021 08:17
+5
Вовка, чому не припиниш війну? Обіцяв же, брехливий поц.
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12.08.2021 08:10
+5
доотводился, также как и обещания зп по 4к
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12.08.2021 08:40
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Вовка, чому не припиниш війну? Обіцяв же, брехливий поц.
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12.08.2021 08:10 Ответить
Та ж прекращать уже нечего,Петька за две недели кончил войну............На інше сили направ, а не на вибори знову.....того ,що вже було.....діючого не хвалю....
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12.08.2021 09:19 Ответить
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 1317
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12.08.2021 09:22 Ответить
Братья дают! Так ненавидеть ,,один народ,,
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12.08.2021 08:11 Ответить
Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери.(С)
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12.08.2021 08:17 Ответить
Какой какой "режим" орки нарушили?! Зеленый театр абсурда...
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12.08.2021 08:38 Ответить
доотводился, также как и обещания зп по 4к
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12.08.2021 08:40 Ответить
И не забываем за все это благодарить жидозеленое убожество
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 4431
показать весь комментарий
12.08.2021 09:27 Ответить
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 8389
показать весь комментарий
12.08.2021 09:44 Ответить
 
 