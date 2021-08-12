Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравших с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

Следователи полиции под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 39-летнему мужчине, застрелившему собаку на глазах у детей.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины), передает Цензор.НЕТ.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце мая. Мужчина, ехавший на автомобиле, увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным, а затем достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил животное на глазах у детей.

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