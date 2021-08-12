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Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравших с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравших с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

Следователи полиции под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 39-летнему мужчине, застрелившему собаку на глазах у детей.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины), передает Цензор.НЕТ.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце мая. Мужчина, ехавший на автомобиле, увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным, а затем достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил животное на глазах у детей.

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Топ комментарии
+31
Ты новость, то осилил?
" ...увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным... "
На лицо мужик садист какой-та и психопат. Сегодня собаку застрелил, завтра пристрелил детей которые с ней играли Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7854
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12.08.2021 08:04
+12
Я б уродам, которые обижают животных, вообще бы ноги ломал, если бы можно было по законуМужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3108. Им чо кацапов и зебилов мало? Вот их и обижайте. И крачка. Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1590
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12.08.2021 08:10
+11
Никто же не знает что та собака натворила до этого просто так бы не убил ещё и на глазах у детей.сам бывает идёшь а эти твари нападают
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12.08.2021 07:57
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именно! - ни с села ни с города просто подъехал и тупо замочил(хз как удалось) бедную шавочку да еще нанес стресс детишкам и может сесть вна зону
Святогор немного прав шо мочил шавок - защитникам прав животных надо забирать бродячих зверей к себе домой, а не смердеть в интернете. если их ребенка покусает шавка и тогда закукарекают немного по другому)
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12.08.2021 09:38 Ответить
У моего знакомого собака напала на ребенка
Он взял ПМ и всадил обойму в тварь и
.. не убил
Он заплевал ПМ до ржавчины
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12.08.2021 09:20 Ответить
кстати про опасность - посмотри ролик где кацапы сидят вроде на составе вагонов или шо, а бешеный песик или лиса, ну что то такое - их порвать хочет - мелкое не значит не опасное то.
мелкая шавка вполне может 1 укусом убить ребенка.
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12.08.2021 09:46 Ответить
Ну, да ... Я від укусу такої дрібної дворової шавки потім 3 місяці уколи від сказу отримував
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12.08.2021 10:06 Ответить
Меня собака в три года пять раз за живот укусила
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12.08.2021 10:08 Ответить
Свинью можно а собаку нельзя это суду решать за долю малую.А дети телик смотрят и что
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12.08.2021 08:26 Ответить
вообще левый "человек", ехал на своем драндулете по дачному кооперативу, пристал к детям, затем достал винтовку и попал в голову, собака пробежала 3 метра и упала. дети с этой собакой играли постоянно.
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12.08.2021 08:28 Ответить
пристал к детям\\\\\

а, так педофил же - фас, ату его.
странновато не кажется? просто так пристал к собаке и казнил - ну бывает же)
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12.08.2021 09:40 Ответить
не знаю, что вам кажется, но этот мужчина латентный садист, по-этому за свои поступки будет отвечать.
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12.08.2021 11:02 Ответить
ну и хорошо если так, просто новость подать мона так как я выше написал - шо чаус станет бедным дедом в трусиках
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12.08.2021 11:22 Ответить
Геббелевская пропаганда процветает и множится...як говориться, майже:
сьогодны куриш ти айкос, а завтра сядеш на кокос Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5289
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12.08.2021 08:31 Ответить
Ні ху сє!
Вбив людину 8 років!
Вбив собаку 8 років!
Та ще і із пневматики собаку,? не вірю дурня!
Дебільні пісателі статейки пишуть, добре що хоч алфавіт вивчили, правда сумніви беруть що повністю!!
А взагалі то цензор жовтим став.
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12.08.2021 08:36 Ответить
Щоб стати на бік мужика чи захисників собаки - замало інформації. Одна річ, якщо він садюга, доґхантер, який безпричинно убиває собак, і зовсім інша, якщо він знає пса і вже з ним зустрічався. Причини конфлікта можуть бути різні. А якщо пес напав на людину, то його можна вбити і в присутності дітей.
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12.08.2021 08:57 Ответить
Все таки должна ездить по городу машинка с Шариковыми...
Только их надо контролировать, ибо начнут воровать домашних собак типа лаек и хаски..потом вымогать бабки с хозяев
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12.08.2021 09:07 Ответить
ну да - изобьют хозяина, украдут мопсика а потом еще и денег потребуют.
если шавка без ошейника - то с кого требовать то? и что требовать то? особенно смешно собачниковское - Він не кусається Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5544 - А ты гарантируешь это, мурло? если укусит то = Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6297 Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 519 Тузик, ты зачем мущину укусил, ты же не кусался, плохая мущина, не заразила ли моего песика вирусом ли, я буду жаловаться Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8314
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12.08.2021 09:44 Ответить
Неспівставне покарання. За якусь собаку - 8 років. Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 373
Он за умисне вбивство людини дають строк від семи років.
Ну, штрафанули би, і справі кінець.
Доречі, а пес був у наморднику? Якщо ні, то це потенційна загроза дітям
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12.08.2021 09:50 Ответить
Зайцева убила шестерых людей, а срок такой же. Человеческая жизнь в Украине уже
ценится ниже собачьей, понапринимали законов, дебилы, бл@дь.
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12.08.2021 10:08 Ответить
Не ниже, а так же. Что плохого в том что убийц судят и сажают? Это цивилизация.
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13.08.2021 08:40 Ответить
Наказание Зайцевой за убийство шестерых человек и наказание за убийство собаки
должно быть одинаковым?
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13.08.2021 09:49 Ответить
В данном случае, если все обстоит именно так, как описано в статье, то да.
Разве нормальный человек, проезжающий на авто, увидев детей с собакой, остановится, достанет винтовку, зарядит ее и затем подойдет к детям поиграться? Затем без повода застрелит домашнее животное?
Хотя, если вы считаете только Зайцеву виновной в гибели 6 человек, а Дронова, дважды нарушившему красный сигнал светофора за 1 минуту невиновным, то объяснять такому человеку что то бесполезно.
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13.08.2021 13:11 Ответить
Какому такому человеку?
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13.08.2021 14:19 Ответить
Сырожа, что замолчал, тебе задали вопрос, будь добр, ответь, а за одно еще расскажи,
что там я еще считаю, а чего не считаю? Приведи пример, покажи скриншот где я что-то
говорил о невиновности Дронова. В противном случае буду считать тебя галимым брехлом.
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14.08.2021 00:07 Ответить
Е
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12.08.2021 10:47 Ответить
Куда катится мир??? Почитала комментарии и ужаснулась....какие же обозленные люди. Один д*** стреляет, другие оправдывают его... Что значит, вдруг он знает этого пса? Если этот пес спокойно игрался с детьми, а если оно агрессирует на собак и она защищается, то кто плохой? собака или человек?? 8 лет - много за собаку?? Собаки лучше большинства людей. Почему никто не подумал, что этим поступком он детям оставил травму?? 8 лет вполне заслуженно. Он убил. Человек сам виноват во всем. Начиная от того, откуда взялись бездомные собаки и заканчивая их поведением. Один ее бьет, а потом собака начинает обороняться, думая, что ей люди несут угрозу. Поэтому когда говорите, что собака меня просто так укусила, подумайте, что ей приходилось пережить живя на улице и каждый день бороться за выживание. Не провоцируйте.
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12.08.2021 10:56 Ответить
Удачной Вам встречи со сворой милых стерилизованных голодных Тузиков где ни будь на спальном районе. Пожалейте их тогда, не забудьте. Они же за этим на прохожих нападают..
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12.08.2021 13:07 Ответить
А еще лучше с пастушьими в поле...когда чабаны спят за 1 км от отары
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12.08.2021 13:41 Ответить
ну допустим шо перед этим эта шавка повредила мущининому ребенку ногу - ты сам бы что сделал то?
сокрушался бы шо ты виновен шо Вася 2 года взад вышвырнул тузика на улицу, да?
смешно же - кому надо думать шоб жить как тузик если он платит налоги? и да - возьми к себе 50 собак шоб плодились и тя любили соседи Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8553
читал недавно - техасец содержал 50 кошек и одна дожила до 38 лет(!)
правда там с башкой того - сделал им даже кинотеатр и разные диеты и т.д.
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12.08.2021 14:38 Ответить
Если бы да кабы, во рту выросли грибы...
Так если или таки да???? А если этот дебил завтра пристрелит Вас, потому что ему Вы не понравились, потому что громко разговаривали или чихнули, или посчитает что Вы виновник его плохого самочувствия или настроения? Вам понравится?
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13.08.2021 08:38 Ответить
так тут говорят - неизвестно шо случилось перед этим
вот шавка бы откусила кусок вашего ребенка - вы бы стерпел это? или поспешил бы избить хозяина - а в новостях бы сказали - Шок, ужас, за просто так убит мущинка, доколе будет такой беспредел, путин введи помогите на похороны.
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13.08.2021 10:45 Ответить
Маньяки тоже похожи на людей. Теперь можно и людей отстреливать с такой логикой?
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13.08.2021 13:13 Ответить
39летний дебил...
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12.08.2021 13:34 Ответить
Сукин сын! Посадить падлу!
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13.08.2021 08:34 Ответить
Собаку убил-8 лет.Финансируешь терроризм- выходишь под обязательство.
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09.11.2021 22:02 Ответить
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