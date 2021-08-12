Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравших с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура
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Следователи полиции под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 39-летнему мужчине, застрелившему собаку на глазах у детей.
Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины), передает Цензор.НЕТ.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в конце мая. Мужчина, ехавший на автомобиле, увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным, а затем достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил животное на глазах у детей.
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Святогор немного прав шо мочил шавок - защитникам прав животных надо забирать бродячих зверей к себе домой, а не смердеть в интернете. если их ребенка покусает шавка и тогда закукарекают немного по другому)
Он взял ПМ и всадил обойму в тварь и
.. не убил
Он заплевал ПМ до ржавчины
мелкая шавка вполне может 1 укусом убить ребенка.
а, так педофил же - фас, ату его.
странновато не кажется? просто так пристал к собаке и казнил - ну бывает же)
сьогодны куриш ти айкос, а завтра сядеш на кокос
Вбив людину 8 років!
Вбив собаку 8 років!
Та ще і із пневматики собаку,? не вірю дурня!
Дебільні пісателі статейки пишуть, добре що хоч алфавіт вивчили, правда сумніви беруть що повністю!!
А взагалі то цензор жовтим став.
Только их надо контролировать, ибо начнут воровать домашних собак типа лаек и хаски..потом вымогать бабки с хозяев
если шавка без ошейника - то с кого требовать то? и что требовать то? особенно смешно собачниковское - Він не кусається - А ты гарантируешь это, мурло? если укусит то = Тузик, ты зачем мущину укусил, ты же не кусался, плохая мущина, не заразила ли моего песика вирусом ли, я буду жаловаться
Он за умисне вбивство людини дають строк від семи років.
Ну, штрафанули би, і справі кінець.
Доречі, а пес був у наморднику? Якщо ні, то це потенційна загроза дітям
ценится ниже собачьей, понапринимали законов, дебилы, бл@дь.
должно быть одинаковым?
Разве нормальный человек, проезжающий на авто, увидев детей с собакой, остановится, достанет винтовку, зарядит ее и затем подойдет к детям поиграться? Затем без повода застрелит домашнее животное?
Хотя, если вы считаете только Зайцеву виновной в гибели 6 человек, а Дронова, дважды нарушившему красный сигнал светофора за 1 минуту невиновным, то объяснять такому человеку что то бесполезно.
что там я еще считаю, а чего не считаю? Приведи пример, покажи скриншот где я что-то
говорил о невиновности Дронова. В противном случае буду считать тебя галимым брехлом.
сокрушался бы шо ты виновен шо Вася 2 года взад вышвырнул тузика на улицу, да?
смешно же - кому надо думать шоб жить как тузик если он платит налоги? и да - возьми к себе 50 собак шоб плодились и тя любили соседи
читал недавно - техасец содержал 50 кошек и одна дожила до 38 лет(!)
правда там с башкой того - сделал им даже кинотеатр и разные диеты и т.д.
Так если или таки да???? А если этот дебил завтра пристрелит Вас, потому что ему Вы не понравились, потому что громко разговаривали или чихнули, или посчитает что Вы виновник его плохого самочувствия или настроения? Вам понравится?
вот шавка бы откусила кусок вашего ребенка - вы бы стерпел это? или поспешил бы избить хозяина - а в новостях бы сказали - Шок, ужас, за просто так убит мущинка, доколе будет такой беспредел,
путин введипомогите на похороны.