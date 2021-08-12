Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших
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Вертолет Ми-8 АО "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров. По разным данным, в результате падения погибли семь или восемь человек. В ближайшее время к месту крушения прибудет группа медиков.
Как сообщает ВВС со ссылкой на спасателей, вертолет упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 100 метров.
Выжили восемь человек, пятерых направили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского, остальные остались в близлежащем поселке.
Вместе с тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, шансов найти живыми восемь человек из вертолета, рухнувшегося в озеро на Камчатке, практически нет.
На борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское, оттуда они должны были отправиться вулкан Ходутка.
К поисково-спасательным работам привлечено 45 человек и восемь единиц техники. На место крушения вертолета к людям вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). "Следственная группа выехала на место происшествия", — говорится в сообщении следствия.
Как сообщил изданию источник в экстренных службах, сейчас рассматриваются две причины крушения вертолета.
Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотировани
При этом коммерческий директор компании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных сообщил, что Ми-8 был в исправном состоянии и проходил капитальный ремонт в 2020 году. Источник агентства также подтвердил, что вертолет осмотрели перед вылетом, и он не имел технических неполадок.
Кроме того, экипаж во время полета не докладывал о технических проблемах на борту.
"По предварительной информации, сам полет проходил штатно", — сообщил источник. По его словам, двух членов экипажа, которым удалось выжить, опросят в рамках расследования аварии.
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Кацапы своих уже даже и не стараются считать 🤣🤣🤣.
Корова лягла поперёк борозды
Ей всё равно, а мне до .....безразлично !
Говналоговнет?))
это как назвали свои летающие жестянки - Ватно-космические силы - хотя там скорее надо - Батутно-катапультные
счастья и здоровья всем окочурившимся кстати
"Ватолет подводно-космических войск Северной Нигерии "Кызыл-Юрт" оказался тежелее воздуха и погрузился на дно в поисках хора Александрова, в результате штатного приводнения. Потери среди экипажа и пассажиров засекречены спец.указом фюрер-хана. Вероятно, пребывающие на борту ватолета скончались от разрыва пердаков. Прибывшие на место приводнения спасатели погрузились на дно озера, и слышали, как кто-то изнутри ватолета выстукивает морзянкой "ПТН ХЛО".
что бы русские не делали , все равно их жалко, .....
Не даром у россиян есть поговорка. Помер Максим и хрен с ним. Так и с природой, такое отношение. Как и к собственному населению бабы еще нарожают.
А любимый герой всегда Иван Дурачок, лежащий на печи.
Камчатка, ноющий турист - древний боян, но про русских идеально.
как ентот вертальот !
шо? не доказал? так и св. Петр тоже не доказал шо есть то)