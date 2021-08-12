Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших

Вертолет Ми-8 АО "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров. По разным данным, в результате падения погибли семь или восемь человек. В ближайшее время к месту крушения прибудет группа медиков.

Как сообщает ВВС со ссылкой на спасателей, вертолет упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 100 метров.

Выжили восемь человек, пятерых направили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского, остальные остались в близлежащем поселке.

Вместе с тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, шансов найти живыми восемь человек из вертолета, рухнувшегося в озеро на Камчатке, практически нет.

На борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское, оттуда они должны были отправиться вулкан Ходутка.

К поисково-спасательным работам привлечено 45 человек и восемь единиц техники. На место крушения вертолета к людям вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). "Следственная группа выехала на место происшествия", — говорится в сообщении следствия.

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Как сообщил изданию источник в экстренных службах, сейчас рассматриваются две причины крушения вертолета.

Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотировани

При этом коммерческий директор компании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных сообщил, что Ми-8 был в исправном состоянии и проходил капитальный ремонт в 2020 году. Источник агентства также подтвердил, что вертолет осмотрели перед вылетом, и он не имел технических неполадок.

Кроме того, экипаж во время полета не докладывал о технических проблемах на борту.

"По предварительной информации, сам полет проходил штатно", — сообщил источник. По его словам, двух членов экипажа, которым удалось выжить, опросят в рамках расследования аварии.