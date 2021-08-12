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Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших

Вертолет Ми-8 АО "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров. По разным данным, в результате падения погибли семь или восемь человек. В ближайшее время к месту крушения прибудет группа медиков.

Как сообщает ВВС со ссылкой на спасателей, вертолет упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 100 метров.

Выжили восемь человек, пятерых направили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского, остальные остались в близлежащем поселке.

Вместе с тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, шансов найти живыми восемь человек из вертолета, рухнувшегося в озеро на Камчатке, практически нет.

На борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское, оттуда они должны были отправиться вулкан Ходутка.

К поисково-спасательным работам привлечено 45 человек и восемь единиц техники. На место крушения вертолета к людям вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). "Следственная группа выехала на место происшествия", — говорится в сообщении следствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-35 упал в Охотское море - у него отказал двигатель

Как сообщил изданию источник в экстренных службах, сейчас рассматриваются две причины крушения вертолета.

Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотировани

При этом коммерческий директор компании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных сообщил, что Ми-8 был в исправном состоянии и проходил капитальный ремонт в 2020 году. Источник агентства также подтвердил, что вертолет осмотрели перед вылетом, и он не имел технических неполадок.

Кроме того, экипаж во время полета не докладывал о технических проблемах на борту.

"По предварительной информации, сам полет проходил штатно", — сообщил источник. По его словам, двух членов экипажа, которым удалось выжить, опросят в рамках расследования аварии.
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Топ комментарии
+33
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 827 нехай щастить!
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12.08.2021 08:13
+24
Случись такое с греками, чилийцами или марокканцами, с кем угодно, считал бы горем. А про кацапов почитал, чуть головой кивнул - гуд! - и дальше пошел по новостям.
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12.08.2021 08:22
+21
як казав Джохар Дудаєв"у меня нет злости к руским,есть чуство брезгливости,как к дохлому скоту
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12.08.2021 08:23
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Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 827 нехай щастить!
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12.08.2021 08:13 Ответить
Ну может же Цензор порадовать по утру Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 2326
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12.08.2021 08:25 Ответить
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 6177
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12.08.2021 08:30 Ответить
Так!
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12.08.2021 08:32 Ответить
в результате падения погибли семь или восемь человек

Кацапы своих уже даже и не стараются считать 🤣🤣🤣.
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12.08.2021 08:33 Ответить
так про войну - то погибло мол 5 млн, потом - нет, 25, потом - нет 47 недавно высрали. а тут просто мелоч - рожалкам даже надо не напрягаться шоб 7-8 новых животных породить)
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12.08.2021 08:35 Ответить
І не чоловік, а штук.
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12.08.2021 08:51 Ответить
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 4584
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12.08.2021 09:29 Ответить
Ну і як у серісері побажаємо - Вдвое-втрое выше нормы получай страна моя!!!
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12.08.2021 09:25 Ответить
...турысТАМ...
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12.08.2021 09:50 Ответить
це їм за обстріляний нью-йорк
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12.08.2021 10:08 Ответить
Мабуть був важчим за повітря.
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12.08.2021 08:14 Ответить
Как говорится:
Корова лягла поперёк борозды
Ей всё равно, а мне до .....безразлично !
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12.08.2021 08:15 Ответить
Сегодня у рыб и раков будет пир
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12.08.2021 08:15 Ответить
Заважкий!
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12.08.2021 08:16 Ответить
Дивно. І ніякого співчуття у мене немає. Ні радості ні співчуття - пох на расєян.
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12.08.2021 08:17 Ответить
Всю свою жизнь я боялся летать. И всю жизнь- таки летал. Хрена бы меня кто затащил на борт, если бы была возможность этого избежать. Тем более- на борт МИ-8. А тут- туристы, блин... Полетали...
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12.08.2021 08:18 Ответить
Рукожопи, сер.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 1671
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12.08.2021 08:24 Ответить
Вот это- ДА!!! Ударное видео!
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12.08.2021 08:25 Ответить
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 3490
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12.08.2021 08:26 Ответить
Явно видны перекосы в летной подготовке. Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 3701
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12.08.2021 10:12 Ответить
Як на мене, там занадто багато пасажирів/вантажу щоб відірватись від води. Це ж не тверда поверхня землі. Ось і клюнув носом.
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12.08.2021 10:18 Ответить
Ну це був натяк-каламбур на недоліки в підготовці пілота, зростаючиу кут тангажу - у просторіччі - перекос, та неправильно виставлениі кути нахилу лопатей гвинта в аппараті перекосу. Судячи з кута тангажу, пілот зробив спробу злетіти зі значною горизонтальною складовою прискорення, а треба було злітати вертикально.
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12.08.2021 10:31 Ответить
а шо, на морі катастроф менше, ніж в повітрі? Та навіть піратів більше! І на порядки більше захоплень!
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12.08.2021 09:56 Ответить
7 х -200 =коммуно-фашистам кранты.
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12.08.2021 08:18 Ответить
коммуно-фиделькастристам - не сравнивай говно с итальянцами, а?
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12.08.2021 08:33 Ответить
Случись такое с греками, чилийцами или марокканцами, с кем угодно, считал бы горем. А про кацапов почитал, чуть головой кивнул - гуд! - и дальше пошел по новостям.
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12.08.2021 08:22 Ответить
Пох.
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12.08.2021 08:23 Ответить
як казав Джохар Дудаєв"у меня нет злости к руским,есть чуство брезгливости,как к дохлому скоту
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12.08.2021 08:23 Ответить
бабы ясчё нарожают ёпта !
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12.08.2021 08:24 Ответить
Жаль что на этом борту Х#йла и Оленевода не было...
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12.08.2021 08:25 Ответить
да там 100млн. уйлов и оленеводов - не будет путина - будет пусин или мусин
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12.08.2021 08:32 Ответить
Ну почему же мне насрать?))
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12.08.2021 08:26 Ответить
Вертолет Ми-8 АО "Витязь-Аэро" Источник: https://censor.net/ru/n3282279\\\\\\\\\\

Говналоговнет?))
это как назвали свои летающие жестянки - Ватно-космические силы - хотя там скорее надо - Батутно-катапультные

счастья и здоровья всем окочурившимся кстати Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 4025
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12.08.2021 08:31 Ответить
А в каців все, що пов'язане з їх почуттям вялічія, завжди перегукується зі слов'янською міфологією і героїчним епосом тих часів. Хоча де - монголо-кацапи, а де - слов'яни і Київська Русь. Правильніше звучало б:
"Ватолет подводно-космических войск Северной Нигерии "Кызыл-Юрт" оказался тежелее воздуха и погрузился на дно в поисках хора Александрова, в результате штатного приводнения. Потери среди экипажа и пассажиров засекречены спец.указом фюрер-хана. Вероятно, пребывающие на борту ватолета скончались от разрыва пердаков. Прибывшие на место приводнения спасатели погрузились на дно озера, и слышали, как кто-то изнутри ватолета выстукивает морзянкой "ПТН ХЛО".
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12.08.2021 09:01 Ответить
На Камчатке падает до шести вертолетов в год (обзор авиапроисшествий)в этом году там уже упало два АНа и два и по одному СУ-35 и СУ-30 из-за руко()()пости.
что бы русские не делали , все равно их жалко, .....

Не даром у россиян есть поговорка. Помер Максим и хрен с ним. Так и с природой, такое отношение. Как и к собственному населению бабы еще нарожают.
А любимый герой всегда Иван Дурачок, лежащий на печи.
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12.08.2021 08:35 Ответить
за сказки - оно то так, но у нас, помню - куча сказок про "убогий та багатий" или про бедного брата и богатого брата, где непременно лентяй нахлобучивает богача. так шо насчет сказок нужно просто помолчать. ну, сам посуди то.
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12.08.2021 10:21 Ответить
по коментам можно понять, что сделали рашисты своим поведением к украинцам. правило - угол падения равен углу отражения никто не отменял.
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12.08.2021 08:37 Ответить
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 6637
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12.08.2021 08:38 Ответить
СМамалет в Охоткое море упал,теперЬ вирталет...,август стирашный месяц для РАБссии... 12 августа подлодка Курск погибла от снайперской винтовки ...Астанавитеь чуваки.. Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 1192
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12.08.2021 08:49 Ответить
Браконьєри?
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12.08.2021 08:50 Ответить
Так это должна быть новость а украинских СМИ? Нам какое дело до их вертолетов. Напоминает ватные СМИ, где с утра до вечера об Украине))))
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12.08.2021 08:52 Ответить
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 9463 Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 7915
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12.08.2021 08:53 Ответить
Дваа дебила это сила... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 1839
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12.08.2021 08:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l7o_hScUHTc

Камчатка, ноющий турист - древний боян, но про русских идеально.
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12.08.2021 08:59 Ответить
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 135 Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 7836Избушку мавзолейные построили..
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12.08.2021 09:02 Ответить
Жаль озеро, оно не виновато
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12.08.2021 09:05 Ответить
Вчера Путлер приказал срочно остановить смертность на РАБссии... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 8640Демография катастрофическая...
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12.08.2021 09:05 Ответить
Кстати,кто-то из высокопоставленных работников "Россгосстата",или как его там, (хотя уже и бывший и,как утверждают злые языки,нынешний зек) брякнул московским журналюгам,что ватников на улусии не140 млн.штук, как принято считать в мире,а что-то всего около 80-85 млн. особей,за что и поплатился свободой,наивный,буквально через несколько дней после интервью. Вроде бы мелочь, но как приятно.
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12.08.2021 13:31 Ответить
Бульбафюрер Лукашеску спасет РАБссию,,, 10 млн человеков это не вам не стадо Шариковых... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 6694
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12.08.2021 09:07 Ответить
Все таки как ни крути...а Бумеранг штука сурьезная всегда возвращается на местьо преступления... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 8029"подвигов" много ..Чечня 2 раза,Ю.Осетя,Абхазия,Приднестровье,Грузия,Украина,Белорусь...
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12.08.2021 09:11 Ответить
кацапия падёт -
как ентот вертальот ! Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 8318
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12.08.2021 09:43 Ответить
Чим більше кацапів відправляється в пекло на "перевиховання у котлах із киплячою смолою" у будь-якій точці Земної кулі,тим в Україні легше стає дихати.
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12.08.2021 09:55 Ответить
бред - нету никаких котлов и смолы - Цезарь доказал шо нет.
шо? не доказал? так и св. Петр тоже не доказал шо есть то)
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12.08.2021 10:32 Ответить
Сенатор, там завезли уже наконец то галоперидол, пройдите в процедурную? Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 4006
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12.08.2021 10:31 Ответить
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 7432
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12.08.2021 10:57 Ответить
без бендерских деталей из гомна и веток не летае
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12.08.2021 11:46 Ответить
БРАВО !!! Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 3275
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12.08.2021 11:55 Ответить
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 622
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12.08.2021 11:55 Ответить
Це прекрасно . Російські фашисти понесли втрати . Ще один маленький крок до МИРУ .
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12.08.2021 13:37 Ответить
 
 