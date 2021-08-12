"Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко
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"Укроборонсервис" закупил клистроны по цене $250 тыс., при этом в отношении агента НАБУ Евгения Шевченко за намерение продать такие же клистроны за $200-250 тыс. открыли уголовное дело из-за якобы завышенной в восемь раз цены. По его словам, руководители СБУ - такие как Невмержицкий, - поставили условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Неделю назад Государственная компания "Укроборонсервис" закупила 6 комплектов клистронов к зенитно-ракетным комплексам С-300. В связи с чем есть три весьма интересных вопроса:
1) Данные устройства были завезены контрабандой из России, потому что в Украине не производятся. Почему молчит Служба безопасности Украины? Где обыски? Где громкие аресты? Где брифинги? Потому что мне, почему-то следователи и прокуроры подозрение влепили и рассказывали на всю страну, что я опасный преступник и я очень удивляюсь, почему господин Владимир Зеленский и его СНБО до сих пор не ввели против меня персональные санкции
2) Вопрос второй. Посмотрите на компанию, которая выиграла этот "тендер" - в кавычках, потому что на самом деле участник был только один, хотя формально участие в тендере принимали различные юридические лица. Так вот компания-победитель была создана лишь год назад в каком-то селе, а основные виды ее деятельности - это "Изучение общественного мнения" и "Сельское хозяйство". При чем тут клистроны к зенитно-ракетным комплексам? Наверное тот фермер на огороде у себя выкопал. Но почему-то такой поставщик всех устраивает и не возникает никаких вопросов о происхождении, качестве, возможной рекламации и гарантийном обслуживании поставленной продукции.
3) Последний вопрос. И здесь есть очень важный момент: СБУ и Генеральная прокуратура Украины заявили, что я планировал продать клистроны по цене $200-250 т. за один комплект и эта цена завышена в 8 раз. Вот такой я, оказывается, барыга. А теперь самое главное: знаете, по какой цене хотели закупить эти компоненты в Укроборонсервисе? 69 млн 850 т. грн за 6 комплектов - то есть по 11 млн 642 т. грн за один, что составляет $ 436т.!!! Скриншот прилагается", - рассказал Шевченко.
"Однако определенные должностные лица государственной компании и заинтересованные в схеме представители СБУ, узнали, что за результатами данного тендера следят детективы НАБУ и поняли, что на этот раз коррупционный схематоз не пройдет. Поэтому в режиме онлайн они откорректировали стоимость до $250 т. за один комплект. То есть финальная стоимость оказалась в пределах моего предложения, которое все равно "завышено в 8 раз": то опять же вопрос к СБУ и ГПУ - где вы?", - добавил он.
"Ответ на эти вопросы банальный: оборонным предприятиям крайне важно получать клистроны к С-300, потому что без них вся наша система противовоздушной обороны будет недееспособна. Но производятся они только в России, а значит поставки в определенной мере являются незаконными. И на это обратили внимание некоторые руководители СБУ - такие как, например, руководитель 2-го Управления СБУ по борьбе с коррупцией Невмержицкий. И они поставили типичное условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта", - акцентировал агент НАБУ.
"Таким образом цена одного комплекта клистронов в последние годы значительно возросла и колебалась в пределах $400 т. и больше. И СБУ, как вы понимаете, очень хорошо на том зарабатывала. Потому что только на этом конкретном примере разница составляет $186 т. за один комплект - умножаем на шесть и имеем $1 млн 116тис., которые тупо нарисовали сверху!", - констатировал Шевченко.
"И вот заявляется какой-то Шевченко и говорит - покупайте у меня по $200-250 т. - я имею два десятка таких комплектов уже и в течение года могу обеспечить замену клистронов на 44 дивизиона С-300, которые должны стоять на боевом дежурстве, но не стоят из-за отсутствия запчастей. И вместо того, чтобы наконец-то привести в порядок всю нашу систему противовоздушной обороны, отбросы из СБУ завели на меня уголовное дело, вручили подозрение, клистроны конфисковали, склады опечатали и арестовали счета компаний, которые имеют безупречную многолетнюю историю сотрудничества с оборонными заводами. Наконец-то хотят посадить меня на 5 лет в тюрьму за то, что я поломал их коррупционную схему", - резюмировал он.
"Бонусный вопрос - кто управляет ГК "Укроборонсервис", которая планировала купить клистроны по $436 т. за комплект? По факту все решения по закупкам принимают два человека:
1) Директор: Владимир Воронин , который перед тем так наруководился другим государственным предприятием "Радар", что НАБУ открыло уголовное производство по факту имеющейся коррупции при продаже земли, принадлежавшей заводу
2) Заместитель директора по безопасности Владислав Гадион - "бывший" сотрудник СБУ, который при Порошенко был заместителем по безопасности всего концерна и прославился тотальной коррупцией и безграничной жадностью, но если Романова, Букина и других коррупционеров выгнали, то Гадиона почему-то оставили - наверное очень нужное лицо. Особенно когда дело касается схематозов. Поэтому странно, почему ни Айварас Абромавичус, ни новый глава Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев не увольняют этих подонков?", - добавил Шевченко.
Пожалуйста, подождите...
А давайте строить военные дороги? Объявим велике військове будівництво, выведем миллиарды из-под тендера, как на Киевской объездной, да и дело с концом. Все равно 73% населения будут восторженно пялиться в экраны и пускать слюни в экстазе.
Где громкие посадки коррупционеров?
Ежели вы, не поворачивается язык назвать вас президентом, Зе не сажаешь других, значит сядешь сам.
И вам для справки отпускная заводская цена одного клистрона 20 тыщ зелени, теперь считайте кто и скоко мутит!
Какая контрразведка,какие шпиёны,какая нах.. безопасность Украины!! Крутые ребята тупо набивают карманы.Благо их камандыр дружаня презедента.
де Україна закупила клістрони, якщо всі українські підприємства, здатні їх виготовляти, закрились мінімум 10 років тому???
В росії їх неможливо офіційно купити за визначенням.
У країнах НАТО теж, бо там їх не використовують.
Виходить, у самих себе ???
Але тоді Шевченко, Грішин, Бігус, Мосейчук та купа інших верещали про "торгівлю на крові" та зраду зрадну.
Клістрони конфісковувало ГБР при Зєлі !
ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ
https://censor.net/news/3205692/gbr_podryvaet_sistemu_pvo_ukrainy_izyav_pribory_dlya_navedeniya_zrk_na_tsel_komandovanie_vozdushnyh
В Государственном бюро расследований заявляют, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным. По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.
Это было в июле 2020.
Но спасибо, что напомнил за подельницу Паши Лазаренко - Газовую Принцессу Йульку.
Не оцінила теперішня влада його заслуг в боротьбі з баригами.
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."