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"Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Укроборонсервис" закупил клистроны по цене $250 тыс., при этом в отношении агента НАБУ Евгения Шевченко за намерение продать такие же клистроны за $200-250 тыс. открыли уголовное дело из-за якобы завышенной в восемь раз цены. По его словам, руководители СБУ - такие как Невмержицкий, - поставили условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад Государственная компания "Укроборонсервис" закупила 6 комплектов клистронов к зенитно-ракетным комплексам С-300. В связи с чем есть три весьма интересных вопроса:

1) Данные устройства были завезены контрабандой из России, потому что в Украине не производятся. Почему молчит Служба безопасности Украины? Где обыски? Где громкие аресты? Где брифинги? Потому что мне, почему-то следователи и прокуроры подозрение влепили и рассказывали на всю страну, что я опасный преступник и я очень удивляюсь, почему господин Владимир Зеленский и его СНБО до сих пор не ввели против меня персональные санкции

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2) Вопрос второй. Посмотрите на компанию, которая выиграла этот "тендер" - в кавычках, потому что на самом деле участник был только один, хотя формально участие в тендере принимали различные юридические лица. Так вот компания-победитель была создана лишь год назад в каком-то селе, а основные виды ее деятельности - это "Изучение общественного мнения" и "Сельское хозяйство". При чем тут клистроны к зенитно-ракетным комплексам? Наверное тот фермер на огороде у себя выкопал. Но почему-то такой поставщик всех устраивает и не возникает никаких вопросов о происхождении, качестве, возможной рекламации и гарантийном обслуживании поставленной продукции.

3) Последний вопрос. И здесь есть очень важный момент: СБУ и Генеральная прокуратура Украины заявили, что я планировал продать клистроны по цене $200-250 т. за один комплект и эта цена завышена в 8 раз. Вот такой я, оказывается, барыга. А теперь самое главное: знаете, по какой цене хотели закупить эти компоненты в Укроборонсервисе? 69 млн 850 т. грн за 6 комплектов - то есть по 11 млн 642 т. грн за один, что составляет $ 436т.!!! Скриншот прилагается", - рассказал Шевченко.

"Однако определенные должностные лица государственной компании и заинтересованные в схеме представители СБУ, узнали, что за результатами данного тендера следят детективы НАБУ и поняли, что на этот раз коррупционный схематоз не пройдет. Поэтому в режиме онлайн они откорректировали стоимость до $250 т. за один комплект. То есть финальная стоимость оказалась в пределах моего предложения, которое все равно "завышено в 8 раз": то опять же вопрос к СБУ и ГПУ - где вы?", - добавил он.

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"Ответ на эти вопросы банальный: оборонным предприятиям крайне важно получать клистроны к С-300, потому что без них вся наша система противовоздушной обороны будет недееспособна. Но производятся они только в России, а значит поставки в определенной мере являются незаконными. И на это обратили внимание некоторые руководители СБУ - такие как, например, руководитель 2-го Управления СБУ по борьбе с коррупцией Невмержицкий. И они поставили типичное условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта", - акцентировал агент НАБУ.

"Таким образом цена одного комплекта клистронов в последние годы значительно возросла и колебалась в пределах $400 т. и больше. И СБУ, как вы понимаете, очень хорошо на том зарабатывала. Потому что только на этом конкретном примере разница составляет $186 т. за один комплект - умножаем на шесть и имеем $1 млн 116тис., которые тупо нарисовали сверху!", - констатировал Шевченко.

"И вот заявляется какой-то Шевченко и говорит - покупайте у меня по $200-250 т. - я имею два десятка таких комплектов уже и в течение года могу обеспечить замену клистронов на 44 дивизиона С-300, которые должны стоять на боевом дежурстве, но не стоят из-за отсутствия запчастей. И вместо того, чтобы наконец-то привести в порядок всю нашу систему противовоздушной обороны, отбросы из СБУ завели на меня уголовное дело, вручили подозрение, клистроны конфисковали, склады опечатали и арестовали счета компаний, которые имеют безупречную многолетнюю историю сотрудничества с оборонными заводами. Наконец-то хотят посадить меня на 5 лет в тюрьму за то, что я поломал их коррупционную схему", - резюмировал он.

"Бонусный вопрос - кто управляет ГК "Укроборонсервис", которая планировала купить клистроны по $436 т. за комплект? По факту все решения по закупкам принимают два человека:

1) Директор: Владимир Воронин , который перед тем так наруководился другим государственным предприятием "Радар", что НАБУ открыло уголовное производство по факту имеющейся коррупции при продаже земли, принадлежавшей заводу

2) Заместитель директора по безопасности Владислав Гадион - "бывший" сотрудник СБУ, который при Порошенко был заместителем по безопасности всего концерна и прославился тотальной коррупцией и безграничной жадностью, но если Романова, Букина и других коррупционеров выгнали, то Гадиона почему-то оставили - наверное очень нужное лицо. Особенно когда дело касается схематозов. Поэтому странно, почему ни Айварас Абромавичус, ни новый глава Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев не увольняют этих подонков?", - добавил Шевченко.

Укроборонсервис закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали завышенным в 8 раз и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко 01
Укроборонсервис закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали завышенным в 8 раз и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко 02
Укроборонсервис закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали завышенным в 8 раз и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко 03
Укроборонсервис закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали завышенным в 8 раз и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко 04
Укроборонсервис закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали завышенным в 8 раз и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко 05
Укроборонсервис закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали завышенным в 8 раз и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко 06
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Топ комментарии
+30
Они влепили подозрение, потому что начали подозревать, шо не получат откат от агента Шевченко "Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3795
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12.08.2021 08:37
+14
Это уже бизнес на крови или нет еще?
А давайте строить военные дороги? Объявим велике військове будівництво, выведем миллиарды из-под тендера, как на Киевской объездной, да и дело с концом. Все равно 73% населения будут восторженно пялиться в экраны и пускать слюни в экстазе.
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12.08.2021 08:57
+12
Ну главный мародёр не причем же,виноват Порошенко, правильно?
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12.08.2021 08:49
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Они влепили подозрение, потому что начали подозревать, шо не получат откат от агента Шевченко "Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3795
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12.08.2021 08:37 Ответить
А ты, чем сейчас недовольно, тело? Ведь, "абынепорошенко", Митенька. Так? Ты же по этим клистронам в свое время тут столько дерьма с рашенских помоек накидал. Тож кушай теперь это свое дерьмо полной ложкой и не обляпайся, Митенька Смачного.
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12.08.2021 09:09 Ответить
Все они одним гавном мазаны: агенты, контрагенты, СБУ, ОГПУ, НАБУ, ***
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12.08.2021 08:45 Ответить
Самая популярная отмазка у обосравшихся дебилов, они все одинаковые. Хрен тебе вы дебилы и скоты, а мы люди.
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12.08.2021 09:49 Ответить
А вы это кто? Говорящие б\у гандоны?
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12.08.2021 09:56 Ответить
Ну главный мародёр не причем же,виноват Порошенко, правильно?
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12.08.2021 08:49 Ответить
"Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9274
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12.08.2021 08:49 Ответить
Ничего себе ИНФА, да?! То есть, если не коррупция, то ничего бы было, от слова- Совсемничего, так ведь? Никаких клистронов для С-300 просто не было бы! Получается, что борьба с коррупцией идет во вред обороне страны, да? А иначе как??? Во, фигня какая выходит!
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12.08.2021 08:51 Ответить
Это Нешевченко? Или косящий под дурачка?
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12.08.2021 09:42 Ответить
Это тот, который тебя, мразь-провокатора, посылает по любимому тобой адресу. Врубился, мерзота? "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7319
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12.08.2021 09:59 Ответить
Это уже бизнес на крови или нет еще?
А давайте строить военные дороги? Объявим велике військове будівництво, выведем миллиарды из-под тендера, как на Киевской объездной, да и дело с концом. Все равно 73% населения будут восторженно пялиться в экраны и пускать слюни в экстазе.
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12.08.2021 08:57 Ответить
И где нац корпус, почему молчит в трубочку?
Где громкие посадки коррупционеров?
Ежели вы, не поворачивается язык назвать вас президентом, Зе не сажаешь других, значит сядешь сам.
И вам для справки отпускная заводская цена одного клистрона 20 тыщ зелени, теперь считайте кто и скоко мутит!
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12.08.2021 08:58 Ответить
Со всеми вопросами в 95й квартал. Или офис презЕдента. Хотя сейчас это одно и то же.
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12.08.2021 09:00 Ответить
Опа - нові "Свинарчукі", вибачте "Невмержицкі" - зе-барига чи ні?
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12.08.2021 09:08 Ответить
"Невмержицкий, - поставили условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта."- в этом вся работа СБУ.
Какая контрразведка,какие шпиёны,какая нах.. безопасность Украины!! Крутые ребята тупо набивают карманы.Благо их камандыр дружаня презедента.
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12.08.2021 10:33 Ответить
В мене тільки одне питання:
де Україна закупила клістрони, якщо всі українські підприємства, здатні їх виготовляти, закрились мінімум 10 років тому???
В росії їх неможливо офіційно купити за визначенням.
У країнах НАТО теж, бо там їх не використовують.
Виходить, у самих себе ???
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12.08.2021 09:11 Ответить
Можливо через треті країни, як робили і Гладковські.
Але тоді Шевченко, Грішин, Бігус, Мосейчук та купа інших верещали про "торгівлю на крові" та зраду зрадну.
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12.08.2021 09:20 Ответить
Шевченко і Грішин - зараз в сусідніх камерах о одній справі проходять
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12.08.2021 09:53 Ответить
Шевченко ж ніби не під вартою.
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12.08.2021 09:55 Ответить
Який Луценко?
Клістрони конфісковувало ГБР при Зєлі !
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12.08.2021 09:23 Ответить
02.07.20

ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ

https://censor.net/news/3205692/gbr_podryvaet_sistemu_pvo_ukrainy_izyav_pribory_dlya_navedeniya_zrk_na_tsel_komandovanie_vozdushnyh
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12.08.2021 09:24 Ответить
https://censor.net/ru/news/3205844/izyatie_klistronov_v_96yi_brigade_gbr_rassleduet_prevyshenie_polnomochiyi_sotrudnikami_byuro_i_sbu

В Государственном бюро расследований заявляют, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным. По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.

Это было в июле 2020.
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12.08.2021 09:26 Ответить
Зєля рулить. Цього чмирька треба негайно геть. Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Дострокові.
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12.08.2021 09:21 Ответить
Поки я би обмежився першими двома реченнями "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3207
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12.08.2021 09:43 Ответить
Поки ми не дійдемо консенсусу на рахунок влади натомість, Зєлє відставка не загрожує. В нас сьогодні має бути чіткий склад майбутнього уряду, очильників прокуратури, нацбанку і силовиків. З цим пакетом можна йти на дострокові і впевненно отримувати перемогу
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12.08.2021 10:40 Ответить
Вас 73%. Сметайте. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2674
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12.08.2021 10:48 Ответить
Ваня, тебе шо, надоело сидеть под юбкой старої злодюги баби Тюли и ты мечтаечь о Зеркаль?
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12.08.2021 09:48 Ответить
Є недоїдки. Треба правду назвати брехнею, і навпаки. Ну, як ви в мародерській ботофермі робите. Візьмешся?
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12.08.2021 10:43 Ответить
"Треба правду назвати брехнею, і навпаки." - в этом вы мастера. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8808
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12.08.2021 10:49 Ответить
Ніякої майстерності не треба. Якусь брудну брехню на Юлю харкай і недоїдки твої. Смачні недоїдки, мародерські! "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3575
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12.08.2021 11:12 Ответить
Ваащет я имел в виду Нелоха, ведь ты за него голосовал (я в курсе что тебя порох заставил)?
Но спасибо, что напомнил за подельницу Паши Лазаренко - Газовую Принцессу Йульку. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2973
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12.08.2021 11:19 Ответить
І так кругом, на жаль. Просто Шевченко - відомий викривач, його ім"я на слуху.
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12.08.2021 09:42 Ответить
одно слово : Подонки.
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12.08.2021 09:43 Ответить
Тобто, Женя, викриваючи й засуджуючи Гладковських за контрабанду з рф,надіявся підгребти ті схеми і потоки під себе...
Не оцінила теперішня влада його заслуг в боротьбі з баригами.
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12.08.2021 10:09 Ответить
"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7886"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 934"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6438
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12.08.2021 10:29 Ответить
амфаш

Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
""Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1958"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1958 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
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12.08.2021 11:00 Ответить
Это песец. Страны Украина уже нет. Осталась какая-то территория, захваченная бандитами всех мастей, которые называют себя президентами, министрами, депутатами, прокурорами и т.п. и которые грабят и эксплуатируют несчастное население похлеще, чем рабов в Риме или российских крепостных. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9216
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12.08.2021 11:08 Ответить
"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2300
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12.08.2021 16:01 Ответить
 
 