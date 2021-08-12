В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 1 247 новых случаев заражения, 1 039 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 247 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 11 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 77, медработников - 41).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 588 человек;

летальных случаев - 24;

выздоровели - 1039 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 049 человек,

методом ИФА - 8 735 человек,

экспресс-тестами - 17 267 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболел - 2 262 601 человек;

выздоровел - 2 194 791 человек;

летальных случаев - 53 173;

проведено ПЦР-тестов - 11 604 861.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях", - рассказали в Минздраве.







