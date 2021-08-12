Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив представил проект реконструкции единого коммунального отеля города - "Бандерштадт". Так, мэр опубликовал фото будущего фасада с изображением, которое напомнило пользователям Фейсбука эмблему "СС".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу Марцинкива.
"Отель" Прикарпатье ", построенный в 1960 году, когда-то принимал экипажи самолетов и гостей, прибывающих авиатранспортом. Сегодня он называется "Бандерштадт" и имеет в штате 8 работников. Здесь размещены 34 номера, из них 17 одноместных, 16 двухместных и один полулюкс. Недавно на заработанные средства гостиница закупила автономные бойлеры и установила их в номерах. Поочередно в номерах будут проводить ремонты. А также в планах замена окон и ремонт фасада. Поэтому уже скоро он будет выглядеть вот так ", - написал Марцинкив.
На фотографию проекта реконструкции фасада обратил внимание блогер из Ивано-Франковска Остап Украинец, автор ютуб-канала "Твоя подпольная гуманитарка".
"Еще одной руны не хватает на фасаде, кажется", - пошутил он. Так, на здании планируют изобразить руну "зиг" - ее удвоение является символом военизированного нацистского формирования "СС".
Напомним, что член ВО "Свобода" Руслан Марцинкив, который стал главой города в 2015 году, ранее прибегал к дискриминационным заявлениям и инициативам. В марте 2020 года он поручил создать в городе палатку по борьбе "с мусором и цыганами", а в 2018-м пытался согнать учеников и медицинских работников на религиозное мероприятие Украинской греко-католической церкви. Также чиновник заявлял, что в городе никогда не проведут прайд, и что "гей не может быть патриотом". Такие высказывания вызвали тогда негодование среди правозащитников. В апреле прошлого года он также поручил правоохранителям вывезти ромов из города в Закарпатскую область. Тех, кто ехать отказывается, глава города рекомендовал "паковать" в автобус. Из-за этого в отношении Марцинкива открыли производство, однако впоследствии закрыли.
Пожалуйста, подождите...
Марцинкив этнический
еврюшаюрист, и выполняет чей-то провокационный приказ.
-"Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією". - "сказанув" Арестович.
По перше: в "Статті 10. Конституції вказано на імператив, що ... Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Ще раз підкреслю на імперативі : "... функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України."
-По друге... - на момент прийняття Конституції ( 1996 р) російська мова ще не була ні інструментом агресії, ні сепаратизму. Тобто - не була ні ознакою, ні інструментом крайньої ворожості до Незалежної України.
-Але ж слідом за "культурною війною", прийшла і реальна ... з втратою території... !
- І нарешті.... скажу і я (а не лише Арестович) свою особисту думку: "всіх батьків, які на восьмому році агресії росії проти України заставляє досі своїх дітей не привчає до української мови , хто їх привчає зневажати українську мову слід кваліфікувати ворогами України" ... з відповідними наслідками для них...
Тобто - слід не просто проводити екзамен зі знання української мови при відборі на державну службу, а навіть НЕ ДОПУСКАТИ до екзамену тих, чиї діти шкільного віку не володіють державною мовою (що і слід записати в законі) ! Бо вони - вороги державності... і не лише мови, але й патріотичного виховання молоді, потенційні зрадники... скриті (через тупість), чи відверті (через ту ж відвертість)- то вже не має значення.
Тому - нехай думають тепер..., а не висловлюють й досі свої "протести" і чинять опір... руйнують освіту і патріотизм. Відмова від захисту мови є складовою відмови від захисту Незалежності !
от про блогера того взнали, що йому рун не достає
Вчите мову !
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Потому совок прет часто из комментов .
А как только украинцы обсуждают своё право быть украинцами- сразу поднимается визг про нацизм
Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14
😀😀😀
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
И тени дидов беспокойно зашевелились в черепных коробках...
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
Ми так голосно співали, що кричали свині.
Мабуть німці вже співають "Слава Україні!!!"
Добрий тест !
Я не понимаю, откуда у вас берется желание выдавать тупые шуточки на эту тему?
Вот таких решений бы больше в Украине! А не провакационно-размальованых курятников.