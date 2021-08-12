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Новости Общество
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Ивано-Франковск (793) нацизм (334) отель (117) символика (293) СС (25) Марцинкив (96)

Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив представил проект реконструкции единого коммунального отеля города - "Бандерштадт". Так, мэр опубликовал фото будущего фасада с изображением, которое напомнило пользователям Фейсбука эмблему "СС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу Марцинкива.

"Отель" Прикарпатье ", построенный в 1960 году, когда-то принимал экипажи самолетов и гостей, прибывающих авиатранспортом. Сегодня он называется "Бандерштадт" и имеет в штате 8 работников. Здесь размещены 34 номера, из них 17 одноместных, 16 двухместных и один полулюкс. Недавно на заработанные средства гостиница закупила автономные бойлеры и установила их в номерах. Поочередно в номерах будут проводить ремонты. А также в планах замена окон и ремонт фасада. Поэтому уже скоро он будет выглядеть вот так ", - написал Марцинкив.

Эффектный красно-черный дизайн отеля Бандерштадт в Ивано-Франковске показал мэр города 01

На фотографию проекта реконструкции фасада обратил внимание блогер из Ивано-Франковска Остап Украинец, автор ютуб-канала "Твоя подпольная гуманитарка".

"Еще одной руны не хватает на фасаде, кажется", - пошутил он. Так, на здании планируют изобразить руну "зиг" - ее удвоение является символом военизированного нацистского формирования "СС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив объявил "охоту за граффитчиками": Каждый второй случай - это реклама наркотиков. Поймавшему даем 10 тыс. грн

Напомним, что член ВО "Свобода" Руслан Марцинкив, который стал главой города в 2015 году, ранее прибегал к дискриминационным заявлениям и инициативам. В марте 2020 года он поручил создать в городе палатку по борьбе "с мусором и цыганами", а в 2018-м пытался согнать учеников и медицинских работников на религиозное мероприятие Украинской греко-католической церкви. Также чиновник заявлял, что в городе никогда не проведут прайд, и что "гей не может быть патриотом". Такие высказывания вызвали тогда негодование среди правозащитников. В апреле прошлого года он также поручил правоохранителям вывезти ромов из города в Закарпатскую область. Тех, кто ехать отказывается, глава города рекомендовал "паковать" в автобус. Из-за этого в отношении Марцинкива открыли производство, однако впоследствии закрыли.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
Знак высокого напряжения, говорю как электрик)))))
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12.08.2021 08:56
+20
Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города - Цензор.НЕТ 7713
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12.08.2021 09:19
+17
Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города - Цензор.НЕТ 3090
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12.08.2021 09:16
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Супер Марцинкив представил проект фасада коммунального отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске. Пользователи увидели сходство с эмблемой СС - Цензор.НЕТ 4532 Марцинкив представил проект фасада коммунального отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске. Пользователи увидели сходство с эмблемой СС - Цензор.НЕТ 8464 Марцинкив представил проект фасада коммунального отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске. Пользователи увидели сходство с эмблемой СС - Цензор.НЕТ 8464
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12.08.2021 08:53 Ответить
Провокация. Скабеевы слюнями истекут, комментируя этот проект.
Марцинкив этнический еврюша юрист, и выполняет чей-то провокационный приказ.
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12.08.2021 11:08 Ответить
Если "кажется"- креститься надо.
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12.08.2021 08:54 Ответить
"Новоявлений гіперстратег" - Арестович... знову "тявкнув своє авторитетне" про чинний мовний закон в Україні...

-"Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією". - "сказанув" Арестович.

По перше: в "Статті 10. Конституції вказано на імператив, що ... Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Ще раз підкреслю на імперативі : "... функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України."

-По друге... - на момент прийняття Конституції ( 1996 р) російська мова ще не була ні інструментом агресії, ні сепаратизму. Тобто - не була ні ознакою, ні інструментом крайньої ворожості до Незалежної України.

-Але ж слідом за "культурною війною", прийшла і реальна ... з втратою території... !

- І нарешті.... скажу і я (а не лише Арестович) свою особисту думку: "всіх батьків, які на восьмому році агресії росії проти України заставляє досі своїх дітей не привчає до української мови , хто їх привчає зневажати українську мову слід кваліфікувати ворогами України" ... з відповідними наслідками для них...

Тобто - слід не просто проводити екзамен зі знання української мови при відборі на державну службу, а навіть НЕ ДОПУСКАТИ до екзамену тих, чиї діти шкільного віку не володіють державною мовою (що і слід записати в законі) ! Бо вони - вороги державності... і не лише мови, але й патріотичного виховання молоді, потенційні зрадники... скриті (через тупість), чи відверті (через ту ж відвертість)- то вже не має значення.

Тому - нехай думають тепер..., а не висловлюють й досі свої "протести" і чинять опір... руйнують освіту і патріотизм. Відмова від захисту мови є складовою відмови від захисту Незалежності !
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12.08.2021 11:46 Ответить
Знак высокого напряжения, говорю как электрик)))))
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12.08.2021 08:56 Ответить
всякий може не тільки побачити щось знайоме, а ще й додумати потаємне, задавлене і приховане...
от про блогера того взнали, що йому рун не достає
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12.08.2021 10:15 Ответить
Остапа "блогером" називати звучить трохи як образа, якщо чесно. У нього дуже якісний україномовний просвітницький контент. І він не нудно розказує!
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12.08.2021 11:23 Ответить
в гостинице думаю есть розетки 220, так что все логично
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12.08.2021 10:53 Ответить
вот если б две молнии...)))
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12.08.2021 08:59 Ответить
А почему пользователям это не напоминает "напряжение 220В"?
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12.08.2021 09:03 Ответить
А потому, что Марцинкив сам пояснил, что это не электроподстанция.
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12.08.2021 09:05 Ответить
Здесь пояснения не вижу. У себя в Фейсбуке пояснил? А он пояснил тогда что это если не электроподстанция?
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12.08.2021 09:13 Ответить
В следующий раз,когда ты приползешь на этот сайт(а ты приползешь)готовься отвечать,почему у тебя ник фашистский.😂🌷
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12.08.2021 10:11 Ответить
Нарисуйте ХолодноЯровский дуб вместо молнии, будет красивее.
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12.08.2021 09:04 Ответить
Виселица щас не в моде. Лучше доска для объявлений. Распятый хлопчик не даст соврать Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города - Цензор.НЕТ 3870
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12.08.2021 09:19 Ответить
Вы явно из кацапии 😀😀😀
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12.08.2021 09:31 Ответить
Тоді на ХАЙТЕ готель 😜
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12.08.2021 09:36 Ответить
По українськи - хаяти 😜
Вчите мову !
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12.08.2021 10:00 Ответить
😀😀😀

2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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12.08.2021 10:02 Ответить
Знов проголосують за Марцінківа понад 80% громадян, факт!
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12.08.2021 10:13 Ответить
Проект так лишиться проектом, а от воні антиукраїнсьої буде піднято чимало.
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12.08.2021 11:10 Ответить
Скоро на рашаТБ ! )))
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12.08.2021 09:07 Ответить
Наврядчи в ЄС побачать якусь аналогію.
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12.08.2021 09:15 Ответить
Сподіваюся, що це своєрідний жарт інакше до Марцинківа треба уважніше придивитися фахівцям відповідного профіля.
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12.08.2021 09:20 Ответить
Фахівціям відповідного профілю потрібно придивитися до фундаторів пам'ятника Єкатєрінє в Одесі.
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12.08.2021 10:18 Ответить
это высказывание блохера, не Марцинкива. причем не цитата, а приблизительное повторение.
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12.08.2021 09:54 Ответить
Нисколечко не сомневаюсь. Кому-то по-приколу, наверное. Ню-ню... Тут ещё и новому Послу Израиля, пану Бродскому, очень должно понравиться.
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12.08.2021 09:17 Ответить
Та не надо - посол тоже бандеровец 😀
Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста - Цензор.НЕТ 647
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12.08.2021 09:34 Ответить
Ну, поглядим. Время есть, СМИ работают. Подождем.
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12.08.2021 09:38 Ответить
Україна зустричае
Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста - Цензор.НЕТ 2536
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12.08.2021 09:43 Ответить
А если член дорисовать, то будет похоже на публичный дом... Еще какие фантазии?
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12.08.2021 09:08 Ответить
грёбаный провокатор! путлер дизайн заказал? Марцинкив выслуживается перед хозяином... петух ср@ный!
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12.08.2021 09:08 Ответить
Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города - Цензор.НЕТ 7713
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12.08.2021 09:19 Ответить
шо ни делают все одно зиг получается...так и живут
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12.08.2021 09:09 Ответить
да,кацапы не меняются,тут ты прав 100%
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12.08.2021 09:56 Ответить
Ага. І живуть майже найкраще в Україні. І населення в Франківську зростає. І діти ЗНО здають завжди в першій п'ятірці . І злочинність найменша. І дитбудинків немає. Може, пора і тобі, москалику, задуматись, чому так?))))
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12.08.2021 10:21 Ответить
Дуже гарний проект, на емблемы СС було 2 букви с, а тут одна, просто шрифт схожий, та і взагалі гарні кольори, в одночас яскраво і сильно, а те що якомусь "пользователю" з піда.раіюшки не подобається то проблема їхніх безголових де.білів
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12.08.2021 09:10 Ответить
На форуме больше сидит иностранцев из бывших совковых республик , чем украинцев
Потому совок прет часто из комментов .
А как только украинцы обсуждают своё право быть украинцами- сразу поднимается визг про нацизм
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12.08.2021 10:09 Ответить
Та, звикли до "Криївки" в Львові і до чорно-червоних прапорів по всій Україні, переживуть і готель. Чи не переживуть?))))
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12.08.2021 10:22 Ответить
якщо говорити про комуняк ка.цапів та інше біосміття, то сподіваюсь що не переживуть
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12.08.2021 11:21 Ответить
Хай завиють москалі прокляті - Скрябин
Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14
😀😀😀

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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12.08.2021 09:13 Ответить
Когда жту песню начнут крутить на украинском радио и тв , тогда Украина и победит всех оккупантов и пророссийскую вату
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12.08.2021 09:22 Ответить
Хотя , возможно , даже продвинутые форумчане не понимают Скрябина - Кузьму ?
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12.08.2021 09:29 Ответить
ось, ще у чорний перефарбувати, паличок домалювати - і готова фашистська свастика

Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города - Цензор.НЕТ 4508
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12.08.2021 09:15 Ответить
Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города - Цензор.НЕТ 3090
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12.08.2021 09:16 Ответить
А группа Kiss?😀
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12.08.2021 09:19 Ответить
В конце концов?Кому и какую правду я должен говорить?Тебе?А кто ты?Я где то был замечен в симпатиях к ss?Факты.Либо ты балаболка😂🌷
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12.08.2021 09:23 Ответить
Я тебе вопрос задал.Отсутствие ответа,тоже ответ😂🌷
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12.08.2021 09:26 Ответить
Картиночка-это слив?😂🌷
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12.08.2021 09:30 Ответить
Это слив в твою тупую башку.Факты где?😂🌷
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12.08.2021 09:33 Ответить
Ты куда удрал?😂🌷
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12.08.2021 09:41 Ответить
Зиговать побежал?😂🌷
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12.08.2021 09:42 Ответить
ss это формирование созданное при прямой протекции Сралина и СССР
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12.08.2021 10:15 Ответить
А чего у тебя ник какой то фашисткий?😂🌷
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12.08.2021 09:33 Ответить
А до якої саме СС? Ваффен СС от просто воювали ніяких злочинів проти людяності не чинили...
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12.08.2021 09:53 Ответить
Дійсно, в Ізраїлі якось про це не згадують. До речі, КІСС заснували два єврея "Джин Сімонс" (Хаім Віц) і "Пол Стенлі" (Стенлі Айзен). Той що "Джин Сімонс" взагалі народився в Ізраїлі в місті-супутнику Хайфи.
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12.08.2021 09:25 Ответить
Все ж блискавки різні...
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12.08.2021 09:22 Ответить
Одна руна Зіг - це символ Гітлерюгенда.
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12.08.2021 09:21 Ответить
Ну що можу сказати? Жінці, якій хочеться, аж пече, член вважається навіть у кактусі. 🤣
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12.08.2021 09:27 Ответить
Уважуха!!!!! Главное из совка выбраться, остальное нормально!!!!!
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12.08.2021 09:32 Ответить
И тут у ватников произошел бада-бум в кормовой части. Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста - Цензор.НЕТ 3780
И тени дидов беспокойно зашевелились в черепных коробках...
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12.08.2021 09:33 Ответить
А ви цю бандер штатську коломийку чули ? 😀😀😀

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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12.08.2021 09:38 Ответить
Чув звичайно. Але дуже приємно ще раз пригадати.

Ми так голосно співали, що кричали свині.
Мабуть німці вже співають "Слава Україні!!!"
Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста - Цензор.НЕТ 9485 Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста - Цензор.НЕТ 9485 Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста - Цензор.НЕТ 9485
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12.08.2021 09:55 Ответить
Мне, жителю ватно-рыгоанального и зебанутого пипла на Юге Украины, нравится такая раскраска гостиницы, а все инициативы мера я поддерживаю
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12.08.2021 09:35 Ответить
А что плохого в руне "Зиг"? Руны это древние знаки с тысячелетней историей, они пережили и нацистов и коммунистов и еще тысячи лет проживут.
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12.08.2021 09:52 Ответить
Дешёвая аэропортовская гостиница, в которой, в своё время отдыхали экипажи пассажирских самолётов и ожидающие своего рейса. Фойе там оформлено прикольно, но номера - совок. Во всяком случае несколько лет назад так было. Находится на отшибе, перед полудохлым аэропортом, поэтому там останавливаются разве что те, кто путешествует в горы.
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12.08.2021 09:53 Ответить
Аеропорт там вже не звовсім полудохлий, я недавно в Буковель літав, то рейсів там стало трохи більше...
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12.08.2021 09:55 Ответить
Один рейс в день до Киева и обратно. Вот и весь трафик. Здание аэропорта каким было в 80-х, таким и осталось. Для отлетающих кресла есть (не для всех), а провожающие и встречающие тупо стоят на ногах на входе (дальше не пускают). Идёшь в туалет, так дура со шваброй орёт - "куда идёшь!?". Нет билета - пошёл вон. Скажите спасибо таварисчу Шевченко (тот, который смотрящий по Буковелю от Бени), он его в концессию взял и довёл до ручки. Знаю о чём говорю, так как живу там.
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12.08.2021 10:53 Ответить
дизайн по підходу: "ми гімнізіїв не закінчували". Пещерний вік. Дизайн сам мер придумав?
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12.08.2021 10:07 Ответить
русиш швайн мастдай
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12.08.2021 10:16 Ответить
Ja, ja. natürlich

Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста - Цензор.НЕТ 8032
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12.08.2021 10:22 Ответить
Ну, хайль Хитлер!
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12.08.2021 10:31 Ответить
А як завили москалі прокляті по поводу того готелю 😀😀😀
Добрий тест !
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12.08.2021 10:33 Ответить
Байден дасть Зеленському добрячого щигля.
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12.08.2021 11:31 Ответить
Накануне визита Зеленского в США поступила инструкция ослабить позиции Украины.
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12.08.2021 11:12 Ответить
Прикольно. Все что нестандартно - радует глаз.Сыты серостью совка.
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12.08.2021 11:26 Ответить
Однозначно провокация. Это + в копилку заяве кремля, что в Украине фашисти. Во-первых, не улавливаю связи красно-черного повстанческого стяга Украины с полу-фашисткой символикой. Это разные вещи, и точно несовместимые. Во-вторых, чтоб иметь позицию патриота Украины, весь этот фетиш абсолютно не нужен. Я бы советовал ивано-франковцам подавать в суд на этих дебилов.
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12.08.2021 13:01 Ответить
Почитал коменты и еще раз убедился какой у нас тупоголовый народ. По поводу того, что плохого в рунах...Руны - это верования древних народов. За неимением точных научных знаний о мире (а мир опасен, его стоит боятся), люди тех времен всяческими способами пытались хоть как-то структурировать те крупицы знаний, что имели о нем...в том числе и в виде рун. Это очень примитивно в современном мире. И те, кто на вооружение берет себе древние примитивные знания, обычно творят очень плохие вещи в мире современном. Официально нацисткая символика в мире признана как антигуманная и под запретом.
Я не понимаю, откуда у вас берется желание выдавать тупые шуточки на эту тему?
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12.08.2021 13:17 Ответить
Шикарний дизайн . Львів підтримує повністю . МОЛОДЦІ .
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12.08.2021 13:43 Ответить
Дизайн суперовий! Більше б таких дизайнерських рішень по всій Україні!
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12.08.2021 23:14 Ответить
https://censor.net/ru/news/3282491/******************************************************************************************************

Вот таких решений бы больше в Украине! А не провакационно-размальованых курятников.
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13.08.2021 11:50 Ответить
 
 