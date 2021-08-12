Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет
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Президент Молдовы Майя Санду обсудила с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, прибывшим в Кишинев с визитом, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, новый контракт на поставку газа, а также урегулирование в Приднестровье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в среду, 11 августа, сообщили в администрации главы молдавского государства.
"Мы подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - заявила Санду.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждался и вопрос урегулирования приднестровского конфликта.
"Мы подтвердили твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", - отметила Санду.
По словам президентa Молдовы, у Республики в отношениях с РФ обширная повестка, и есть много тем, представляющих взаимный интерес для государств и граждан этих стран.
"Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - отметила Санду.
Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы.
"Майя Григорьевна заверила, что блокады Приднестровья не будет, власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку там тоже проживают граждане Молдовы", - заявил Козак, чьи слова приводит РИА "Новости". Также он отметил, что сейчас между Кишиневом и Тирасполем ведутся переговоры о недопущении ущемления прав приднестровцев
"Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", – добавил Козак.
Также Козак сообщил, что Молдова попросила РФ помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье и по этому вопросу страны договорились о взаимодействии. Он отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок эксплуатации.
Речь идет о складе боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной.
Также он отметил по итогам встречи, что Кишинев и Москва согласовали снятие барьеров во взаимной торговле. "Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров", - указал он.
По словам Козака, Москва в ответ готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок.
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Одесса , Николаев и Бахчисарай и Очаков это типа украинские названия)))
А для этого раша ещё зелёных человечков забросит самолетами - у них ведь задача создавать проблемы для Молдовы и Украины
активными усилиями в урегулировании приднестровского конфликта..Что
предусматривал "план Козака" в Молдове? Во-первых, сохранение на 20 лет российского военного присутствия. Во-вторых, Молдова должна была превратиться из унитарного
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."Реален ли "план Козака" для Донбасса?
""Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - добавил Козак" Источник: https://censor.net/ru/n3282283
Ничего не напоминает?
А не через наше ли воздушное пространство происходит обеспечение оккупационных войск Роиси в Приднестровье?
А Запад смотрит на эту постсовковую кумедию и не может понять, чего мы от него хотим, если сами нихера не пытаемся сделать с Роисей, а только иногда вяло отбиваемся.
Таким образом показывая, что и Киев, хоть и отодрали куски территории у него, должен урегулировать внутренний конфликт с ОРДЛО, и внутренний конфликт (по их мнению) не должен препятствовать Киеву с Москвой продолжать как и раньше беспрепятственно торговать и т.д., как вот с Молдовой, как буд-то ничего не случилось в 2014.
Т.е. кацапы пытаются вбивать некий клин меж Киевом и Молдовой.
в очів дупу. Ватне населення і породжує оцих зелепнів і сандів, і цей процес безкінечний, бо демократичні вибори у неготовому до них, несвідомому суспільстві породжують лише химер і монстрів.
И,главное,раша выполнять будет ( какое-то время),и играть рашу тоже заставят по своим правилам!
В кремле обосрались не только с Азербайджаном,но и с Молдовой.
Ага, вот только ликвидировать эти боеприпасы и вывести свою армию паРаша обязывалась еще до 2002 года, а потом, естественно, этими договорами тупо подтерлась и отказалась выполнять. Единственное, что от этих свиней можно ожидать, так это замену боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации на новые.
Для решения ВСЕХ территориальных претензий надо иметь железные яйца и стальной хребет. И точно знать что ты хочешь! А не бла бла бла......