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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Молдова (1682) Приднестровье (616) Козак (134) Майя Санду (177)

Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет

Президент Молдовы Майя Санду обсудила с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, прибывшим в Кишинев с визитом, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, новый контракт на поставку газа, а также урегулирование в Приднестровье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в среду, 11 августа, сообщили в администрации главы молдавского государства.

"Мы подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - заявила Санду.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждался и вопрос урегулирования приднестровского конфликта.

"Мы подтвердили твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", - отметила Санду.

По словам президентa Молдовы, у Республики в отношениях с РФ обширная повестка, и есть много тем, представляющих взаимный интерес для государств и граждан этих стран.

"Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - отметила Санду.

Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы.

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"Майя Григорьевна заверила, что блокады Приднестровья не будет, власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку там тоже проживают граждане Молдовы", - заявил Козак, чьи слова приводит РИА "Новости". Также он отметил, что сейчас между Кишиневом и Тирасполем ведутся переговоры о недопущении ущемления прав приднестровцев

"Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", – добавил Козак.

Также Козак сообщил, что Молдова попросила РФ помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье и по этому вопросу страны договорились о взаимодействии. Он отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок эксплуатации.

Речь идет о складе боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной.

Также он отметил по итогам встречи, что Кишинев и Москва согласовали снятие барьеров во взаимной торговле. "Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров", - указал он.

По словам Козака, Москва в ответ готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок.
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Топ комментарии
+23
Договір з роССією-не вартий навіть паперу на якому він написаний. Не мої слова,але підтверджені часом і вчинками кацапів.
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12.08.2021 09:00
+17
А когда российские войска из Приднестровья выведут ? Шото Козак лукавит
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12.08.2021 08:57
+15
«Молдова попросила РФ помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье»

А для этого раша ещё зелёных человечков забросит самолетами - у них ведь задача создавать проблемы для Молдовы и Украины
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12.08.2021 09:00
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Правильно все делют, раз зебила кусок не берет трубку, то пусть не обижается тесному партнерсву и сотруднечеству Молдовы с кацапами!!!
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12.08.2021 08:57 Ответить
А никто и не обижается, все лезут сотрудничать с ******.
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12.08.2021 09:28 Ответить
А когда российские войска из Приднестровья выведут ? Шото Козак лукавит
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12.08.2021 08:57 Ответить
Когда им пендаля отвесят, сами не уйдут!
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12.08.2021 09:37 Ответить
Похоже на сдачу Приднестровья, от которого и так не было никаких бонусов, только напряжённость. Решили воспользоваться моментом, когда США сдают Афганистан, чтобы избавиться от молдавских дел, которые всё равно ничего не значат, а какую-нибудь войнушку за Приднестровье могли бы там развязать. И что тогда делать, получить войну заодно и с Украиной, чтобы достать до Молдавии, или утереться соплями как сейчас американцы с Афганистаном? Поэтому есть смысл от них избавиться, всё равно никакого значения они не имеют. Там нет ни богатств, ни населения, ни каких-то стратегических торговых путей или военного смысла. Это не Беларусь и даже не Армения.
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12.08.2021 09:54 Ответить
здача ПМР касапами можлива лише через виведення звідти 14-ї армії, і ніяк інакше. А про виведення вони навіть чути не хочуть.
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12.08.2021 10:04 Ответить
Колбасна это исконно молдавское название посёлка?
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12.08.2021 08:59 Ответить
Не факт) молдаване не додумались переименовывать поселки ,которые вошли в состав МССР в 1940 году в отличие от Украины , которая массово переименовывали молдавские, болгарские и гагаузкие села в ренийском, измаильском районах, да и вообще в Бессарабии,. Ну чтоб сделать их типа украинскими))
Одесса , Николаев и Бахчисарай и Очаков это типа украинские названия)))
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12.08.2021 10:11 Ответить
Просто эти села находятся в приднстровье ,кацарыльской вотчине ,и Молдова не имеет там возможности это сделать.На остальной територии все уже лет 25 назад переименовано.
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12.08.2021 10:35 Ответить
Не вовремя попросила молдаванка про утилизацию.сейчас все в лугандон и бамбас отправят.
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12.08.2021 10:32 Ответить
Стороны должны договариваться внутри страны, а войска там чьи?
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12.08.2021 08:59 Ответить
Договір з роССією-не вартий навіть паперу на якому він написаний. Не мої слова,але підтверджені часом і вчинками кацапів.
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12.08.2021 09:00 Ответить
«Молдова попросила РФ помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье»

А для этого раша ещё зелёных человечков забросит самолетами - у них ведь задача создавать проблемы для Молдовы и Украины
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12.08.2021 09:00 Ответить
В Приднестровье совковый хаб боеприпасов, помоему самый крупный в Восточной Европе, именно этим кацапы обосновали ввод так называемых миротворцев, шоб охранять склад. Санду все правильно делает, мол, давайте уничтожим боеприпасы, тогда и основание для кацапов там оставаться не будет, им прейдется еще какую нибудь хрень придумать, шоб обосновать свое присутствие, поскольку никаких боевых действий и перестрелок с Приднестровьем нет, опасности нет. Так называемые миротворцы должны были выйти оттуда еще в начале 2000 х тысячных, но.....
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12.08.2021 09:24 Ответить
Москве жрать нечего, раз уж Молдове дупу лижут
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12.08.2021 09:00 Ответить
слушать рашиста-Козака ,который отвечает за создание хаоса не только в Молдавии,но и сейчас в Украине,все равно что против ветра сцать Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 4638
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12.08.2021 09:03 Ответить
С Молдовой, которая им сейчас нах не нужна, кацапы будут ласковые- хоть к геморрою прикладывай. Просто чтоб показать на международной арене - видите, когда с нами по хорошему, мы суперсговорчивые, а если Украины вые... так это ее проблемы. И будут продвигать эту идею на любых переговорах.
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12.08.2021 09:03 Ответить
Несомненно. Так и будет.
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12.08.2021 09:05 Ответить
Молдова їм дуже потрібна. Там вони демонструють в дії план, аналогічний запропонованому Україні з Донбасом. Дуже небезпечний для нас прецедент.
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12.08.2021 09:37 Ответить
Неужто так и сидели в масках все, кроме Козака? Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 1734 Ни в жисть не поверю. Сфотались- и хватит.
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12.08.2021 09:04 Ответить
Санду поняла, что шмаркля будет рад Молдову лишний раз под удар Московии подставить и решила до импичмента шмаркли не рисковать.
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12.08.2021 09:05 Ответить
Вся ПМР это Украина, там всегда говорили на украинском языке, названия сел были тоже украинские. Потом "индустриализировали" край и завезли туда русскоязычное население вместе с армией. Украина в 92 году и помогла создать этот анклав.
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12.08.2021 09:06 Ответить
Дочаусобивалось "шимпанЗЕ"? Ну нелох?Ні нелох,а НЕЛОШАРА.
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12.08.2021 09:06 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ДАВАТЬ РОССИИ ТУДА БОЛЬШЕ НИЧЕГО ЗАВОЗИТЬ !!!
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12.08.2021 09:07 Ответить
Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 9940 Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 3602
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12.08.2021 09:10 Ответить
О какой дипломатии вообще разговор? Хочешь корридор из Одессы в Тирасполь? Все эти гоноры возможны, но не с Зе.
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12.08.2021 09:22 Ответить
А как о невыполнении Россией взятых в Стамбуле в 1999 году обязательств по выводу своих войск из Грузии и Приднестровья 7
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12.08.2021 09:19 Ответить
коли і як касапи виконували свої зобов'язання?
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12.08.2021 10:01 Ответить
тот самый козак, "Дмитрий Козак, который в 2003 году отметился
активными усилиями в урегулировании приднестровского конфликта..Что
предусматривал "план Козака" в Молдове? Во-первых, сохранение на 20 лет российского военного присутствия. Во-вторых, Молдова должна была превратиться из унитарного
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."Реален ли "план Козака" для Донбасса?
""Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - добавил Козак" Источник: https://censor.net/ru/n3282283
Ничего не напоминает?
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12.08.2021 09:22 Ответить
Походу ДНР и ЛНР кацапы тоже называют внутренней проблемой Украины и гражданской войной.

А не через наше ли воздушное пространство происходит обеспечение оккупационных войск Роиси в Приднестровье?
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12.08.2021 09:27 Ответить
саме цікаве: через кишинівський аеропорт, і через молдовських диспетчерів...
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12.08.2021 10:02 Ответить
Ну вот поэтому все так, как есть.

А Запад смотрит на эту постсовковую кумедию и не может понять, чего мы от него хотим, если сами нихера не пытаемся сделать с Роисей, а только иногда вяло отбиваемся.
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12.08.2021 10:07 Ответить
Кремль этой встречей недвусмысленно прямо показывает Украине, что мол, вот мы отодрали кусок Молдовы в 91-м, но это не мешает. И вот мы с Кишинёвом встречаемся, торгуем, и мол, не вмешиваемся в отношения Кишинёва с Тирасполем - сами меж собою должны договориться, говорят.
Таким образом показывая, что и Киев, хоть и отодрали куски территории у него, должен урегулировать внутренний конфликт с ОРДЛО, и внутренний конфликт (по их мнению) не должен препятствовать Киеву с Москвой продолжать как и раньше беспрепятственно торговать и т.д., как вот с Молдовой, как буд-то ничего не случилось в 2014.
Т.е. кацапы пытаются вбивать некий клин меж Киевом и Молдовой.
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12.08.2021 09:34 Ответить
Самі можемо клини вбивати - побільше "чаусів" і все буде "добре".
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12.08.2021 10:51 Ответить
Главное,что б утилизация боеприпасов не произошла на нашей земле....
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12.08.2021 09:35 Ответить
А сгореть на месте он не может?Можем майора на время одолжить с наших сгоревших,опыт есть.....
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12.08.2021 09:37 Ответить
Вірити московитським козломордам-себе не поважати. В любий момент,коли оті суки вирішать для себе вигідним,вони підотруть отими "бомагами-угодаии-гарантіями" свої вонючі пердаки і порвуть отую бідную Молдову як барбос ганчірку. Як там говорив Станіславський:-НЕ ВІРЮ! Що не слово москаля- то три брехні!
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12.08.2021 09:47 Ответить
Ну от бачите, а ви казали "зелепень", а Санду теж вирішила зазирнути ***** в очі в дупу. Ватне населення і породжує оцих зелепнів і сандів, і цей процес безкінечний, бо демократичні вибори у неготовому до них, несвідомому суспільстві породжують лише химер і монстрів.
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12.08.2021 10:11 Ответить
Сандру этого не делала бы если по другую сторону от границы у власти был патриот Украины. Но увидев здесь пропутинского маланчика, который из желания поднαςρατь ей накануне выборов устроил чехарду с подранком Чаусом, она отложила решение проблемы на чуь-чуть попозже.
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12.08.2021 10:55 Ответить
Ну це від Вас просто брехня, натягування сови на глобус.
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12.08.2021 11:07 Ответить
санду и козак, сладкая парочка
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12.08.2021 10:21 Ответить
Санду демократически выбранный лидер , а козак шестерка ***** самозванного.
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12.08.2021 10:28 Ответить
Хорошо феберже рашке прикрутили! Сколько печенек преподнес Казак молдаванам,как что- то зажали в тиски.
И,главное,раша выполнять будет ( какое-то время),и играть рашу тоже заставят по своим правилам!
В кремле обосрались не только с Азербайджаном,но и с Молдовой.
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12.08.2021 10:24 Ответить
Пісєц. ( Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы.) А кацапсячі вояки та кацапсячі маріонетки які там хазянують це теж внутрЄнній кАнХВлікт Молдови? Козак після зустрічі з президентом Молдови Санду заявив, що блокади Придністров'я не буде - Цензор.НЕТ 6887
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12.08.2021 10:35 Ответить
"Козак отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок эксплуатации."

Ага, вот только ликвидировать эти боеприпасы и вывести свою армию паРаша обязывалась еще до 2002 года, а потом, естественно, этими договорами тупо подтерлась и отказалась выполнять. Единственное, что от этих свиней можно ожидать, так это замену боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации на новые.
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12.08.2021 11:39 Ответить
Слилась бабенка? А казалась такой грозной и ивропейской...
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12.08.2021 12:24 Ответить
Ни че она не слилась Козак напросился в гости приехал по говорили и уехал Все идет дальше главный страчегический и экономический партнер для Молдовы это Румыния и хороший надежный сосед Украина все будет норм.
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12.08.2021 13:33 Ответить
Он прилетел на часном самолете ни кто его в аеропорту не встречал ни каких делегаций дали Козаку одну полицейскую машину сопровождения и он поехал на встречу . Основная тема была это не блокировать приднестовье и долги приднестровье за российский газ. Этот визит нужен был больше Москве. И когда его журналистка спросила -кто вас пригласил сюда? -так он роже скривил .У Молдовы и Румынии скоро совмесное заседание двух правительств рашка тут уже НАХ ни кому не нужна со своими скрепами
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12.08.2021 13:27 Ответить
Запам'ятайте цей пост : як тільки рухне рашистська недоімперія (а в тому шо вона сконає ще за нашого життя я навіть найменших сумнівів не маю) - Молдова стане частиною Румунії(може увійти до складу на правах автономії), і отой придністровський гнидник буде швидко зачищений, як і усі інші окуповані кацападлією анклави на теренах бувшого совка. ЄС у найближчі десятиліття теж очікують значні тектонічні політичні трансформації, і нам треба бути готовими до того, що скоріш за все Україна стане членом зовсім іншого за своєю суттю об'єднання: щось на кшталт Балтійсько - Чорноморського, або ж східноєвропейського Аль'янсу чи то пак союзу. До речі- на фоні майбутнього неминучого загострення протистояння Китаю із Заходом, Україна(при адекватному керівництві) могла б скористатись тим що частина західних виробничих технологічних потужностей локалізованих у КНР будуть шукати нові майданчики для їх релокації - запропонувавши свої послуги і тим самим зміцнивши своє геополітичне та економічне становище.
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12.08.2021 14:14 Ответить
Значит Санду не собирается решать проблему Приднестровья.
Для решения ВСЕХ территориальных претензий надо иметь железные яйца и стальной хребет. И точно знать что ты хочешь! А не бла бла бла......
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12.08.2021 15:24 Ответить
 
 