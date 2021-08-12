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Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN

В подготовленном американским разведсообществом проекте доклада о происхождении СOVID-19 пока нет единого вывода по сути изучения вопроса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал CNN со ссылками на источники.

Они утверждают, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии; он естественным образом перешел к людям от животных.

В мае президент Джо Байден приказал спецслужбам США удвоить усилия по расследованию происхождения вируса, включая возможность того, что он мог просочиться из уханьской лаборатории, и доложить ему в течение 90 дней. Вполне возможно, что проект доклада может подвергнуться значительным изменениям в ходе оставшегося времени, отпущенного на изучение всего массива информации.

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Топ комментарии
+16
Учитывая, что животные это кацапы, то да коронавирус из России
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12.08.2021 09:15
+11
Кацапи створили і затихарились. Настамнєт.
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12.08.2021 09:27
+10
из новосибирского =вектора=
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12.08.2021 09:29
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Да, да. Естественным путем: просто бабуся из поселка Вухань сожрала летючого кажана, причем сырого Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN - Цензор.НЕТ 7877
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12.08.2021 09:11 Ответить
это не 2 теории а описание как все было.. ВИРУС выработали нашли создали в лаборатории и не важно Китай Ухать Москва или Израиль.. а потом естественно он был отправлен (перешел) от лаборатории животных к людям вопрос в ином умышленно тогда это запрещенные опыты над человеком (скорей всего пресловутый человеческий фактор тупость авось пронесет не впервой сбежало животное зараженное штаммом ли человек тихо проколол руку палец и скрыл сей факт надеясь-- а ерунда пронесет..не пронесло...а уж потом в животных на свободе вирус стал стремительно менять свою структуру вирулентность и все остальное.... и так далее)
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12.08.2021 09:53 Ответить
Учитывая, что животные это кацапы, то да коронавирус из России
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12.08.2021 09:15 Ответить
😀
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12.08.2021 09:17 Ответить
из новосибирского =вектора=
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12.08.2021 09:29 Ответить
Видать, "очень сильно" пытались найти. Зато бабла спилили на проекте..
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12.08.2021 09:18 Ответить
все ни как не оставят в покое бедных летучих мышей Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN - Цензор.НЕТ 466
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12.08.2021 09:21 Ответить
Кацапи створили і затихарились. Настамнєт.
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12.08.2021 09:27 Ответить
Походження невідомо, а вакцинація можлива. Маячня! Від чого вакцинуємось?
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12.08.2021 09:27 Ответить
Первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, был создан в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". А теперь предыстория. В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства. Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли. Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в "Векторе". (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе. Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали "вакциной", для дальнейшей передачи китайской разведке с "легендой" получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло. В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.Генерал СВР
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12.08.2021 09:41 Ответить
Две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане. Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после "работы" первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа "проработала" впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала "вакциной" (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой). Руководство КСИР передало штамм и "вакцину" для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и "вакцину" своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана. В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и "вакцина" были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с "грузом". Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в "бункер", а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время. Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться "Спутник V", разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении. Генерал СВР
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12.08.2021 09:44 Ответить
Мощно выдали. Как в сказке про Буратину - либо поциент жив, либо он умер.(С) Дохтур Богомол.
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12.08.2021 09:47 Ответить
Да для рядового обывателя гораздо проще и ближе инфа про кровожадную летучую мышь с красными от короновируса глазами, которую судорожно запихивает в рот китайский программист в свой обеденный перерыв сидя в своем офисе на надцетом этаже небоскреба. Да только реальная жизнь в такие простые схемы не укладывается. Как говаривал персонаж одного бессмертного фильма - оно не черное и зеленое а рябое.
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12.08.2021 10:39 Ответить
Судя по тому, что рукожопые так быстро создали свой "Спутник", они столкнулись с этим вирусом задолго до эпидемии. Раше жизненно необходимо усилить напряженность между Китаем и США и посеять общемировую смуту, чтобы выйти из под санкций. Иначе рукожопые жили бы уже по программе "нефть за продовольстие".
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12.08.2021 09:47 Ответить
Это частичная деталь, вирус изначальный и антивирус действительно были созданы задолго!!!...еще раз...задолго от основного вируса. Вирус изначальный был частью прототипа, он был изменен в лаборатории .....до основного пожара.....и впоследствии утерян. Конечно надежда на изначальный антивирус, под ********** названием Спутник файв, оказалась иллюзорной.
Но те, которые потеряли основной вариант вируса, быстро его частично восстановили, хотя и не первоначальном виде. Поэтому работы по поиску первоначального кода продолжаются и сейчас. Это то, что мы называем ...хи,хи..природными мутациями. Никаких мутаций нет и не может быть никогда, код вируса меняет только программист. Пока он работает, до тех пор и появляются новые штаммы. Итог - важный итог сказанного-
НЕТ ПРОГРАММИСТА - НЕТ ВИРУСОВ. Это единственное правильное решение проблемы.
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12.08.2021 10:10 Ответить
ты так уверенно утверждаешь о прототипе, как будто сам в лаборатории свечку держал.
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12.08.2021 12:20 Ответить
Я, лично я, эту свечу держал. И лично я и ..поджигал!!! Более того, если надо ....подожгу еще раз!!!
И очень сожалею, что не вся коллекция вирусов была уничтожена....
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12.08.2021 12:33 Ответить
Все зависит от того, какое крыло у Байдена победит - прокитайское или проамериканское.
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12.08.2021 09:51 Ответить
Ваши версии и теории неверны!!! Более того, вы не сможете их доказать или опровергнуть! Это просто версии..не более.
Вы не знаете разработчика вируса! Вы его физически просто не можете знать! Это не общественная личность, это вообще не личность....это сообщество существ.
Нравится вам это или нет -не имеет значения. Реальность такова, что она существует вне зависимости от вашего желания.
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12.08.2021 10:00 Ответить
Точно! Сообщество рептилоидных существ вирус запустило, суки касмичискии...
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12.08.2021 10:07 Ответить
Кто вам вообще рассказал про рептилоидов??? Где вы вообще взяли это слово? Где вы могли его выкопать? Я даже источника не могу найти...это книги утопистов на рынке букинистов????
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12.08.2021 11:49 Ответить
А причем тут Байден?
ЭТО ВСЕ ЖЫДОМАСОНЫ по указке свыше от РЕПТИЛОИДНОЙ РАСЫ натворили!
Ату обетованную и чешуйчатую мразь!
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12.08.2021 10:05 Ответить
И чипирования не отменяет определение источника вируса. Поэтому готовьте сраки к отчипированию.
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12.08.2021 10:06 Ответить
Это все оно, чешуйчато-рептилоидное Хренло Обнуленное виноватое:
Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN - Цензор.НЕТ 6895
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12.08.2021 10:11 Ответить
Рептилоиды которые этим занимаются живут к сожалению в соседней рашисской федерации.
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12.08.2021 10:43 Ответить
Амеры не говорят до конца.Ведь они тоже финансировали Уханьскую лабораторию.
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12.08.2021 10:59 Ответить
Товарищи! Россияне! Не лезте на Цензор под немецкими или американскими флагами. Вас выдает тяжелый запах вами источаемый. Оставьте своего Сороса в покое! Возрадуйтесь от новостей из могучей российской глубинки. Это должны показывать сразу после новостей про Украину, перед очередным сюжетом о разработке нового непобедимого оружия, что бы сердца жителей сверхдержавы переполняла гордость. (Ссылка на репортаж об открытии нового общественного туалета).
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12.08.2021 11:49 Ответить
Забавные версии. А доказательств сущестования сарс-ков-2 все так же нет.
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12.08.2021 14:49 Ответить
 
 