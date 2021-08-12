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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 162 049 человек, всего - 4 427 898, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 162 049 человек, всего - 4 427 898, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 580 552 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"С начала кампании вакцинации сделаны более 7 млн ​​прививок от COVID-19! 162 049 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 11 августа 2021. Первую дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы - 58 704 человек.

В течение суток работали: 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов вакцинации, 327 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 427 898 человек, из них получили одну дозу - 4 427 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 7 008 448 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 162 049 человек, всего - 4 427 898, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 162 049 человек, всего - 4 427 898, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 162 049 человек, всего - 4 427 898, - Минздрав 03
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