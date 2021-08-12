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СПИД (137) ВИЧ (108) ЦОЗ (267)

В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ

В июле 2021 г. года в Украине официально зарегистрировали 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 415 пациентов диагностирован СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2021 г. года:

▪ гетеросексуальный - 845;
▪ гомосексуальный - 46;
▪ парентерально - 525;
▪ вертикальный - 146;
▪ неизвестен - 2.

В ЦОЗ отметили, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребления инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью.

PrEP - доконтактная профилактика, которая предотвращает передачу ВИЧ. Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека. https://prep.phc.org.ua/ 

PrEP эффективна при условии ежедневного приема и обеспечивает почти 100% защиту от ВИЧ-инфекции. Ее применяют в комплексе с другими действенными методами профилактики: презервативами и систематическим тестированием на ВИЧ.

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Доконтактную профилактику можно получить бесплатно, главное - проявить желание и обратиться в учреждение здравоохранения.

Для этого нужно будет получить консультацию врача, оценить риск заражения, сделать тест на ВИЧ и другие необходимые анализы по назначению.

Противопоказанием к PrEP ВИЧ-положительный статус. В этом случае человеку необходимо начать прием трехкомпонентной антиретровирусной терапии.

В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ 01
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Топ комментарии
+6
Да не могли они от СПИДа умереть, наверное от коронавируса все таки. Нужно перепроверить...
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12.08.2021 09:29
+5
потому что ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём.
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12.08.2021 09:31
+4
Чому досі не ввели локдаун?
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12.08.2021 09:30
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Да не могли они от СПИДа умереть, наверное от коронавируса все таки. Нужно перепроверить...
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12.08.2021 09:29 Ответить
Чому досі не ввели локдаун?
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12.08.2021 09:30 Ответить
потому что ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём.
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12.08.2021 09:31 Ответить
🤣🤣🤣😆😆😆😂😂😂👍👌.
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12.08.2021 09:33 Ответить
Озабоченый?
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12.08.2021 09:35 Ответить
парентеральный.
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12.08.2021 09:39 Ответить
Ну і що? А ковід передається? Невідомо!
Походження ковід же невідомо, тільки що США висновок цей зробили.
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12.08.2021 09:35 Ответить
Брехун,иди в домино играй, ковид передается.
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12.08.2021 09:38 Ответить
Происхождение коронавируса: доклад разведки США о происхождении коронавируса (12.08.21 09:09) « Общество | Цензор.НЕТ (censor.net)

Може передається, а може ні. Походження невідомо!
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12.08.2021 09:42 Ответить
при чем тут происхождение, речь о распостранении.Идите селёдки поешьте.
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12.08.2021 09:44 Ответить
Як це причому? Нічого собі! Якщо не знаєш причину, то яке право маєш лікувати?
Ви нормальний психічно?
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12.08.2021 09:46 Ответить
Что касается причин - в мире полно болезней, конкретная причина возникновения которых неизвестна, но их успешно пытаются лечить. просьба к вам еще раз поесть селёдки чтобы вам успокоиться.
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12.08.2021 09:56 Ответить
Наприклад, холера. Розповсюджується, а ви не знаєте її походження. Ну зупинить розповсюдження!
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12.08.2021 09:49 Ответить
Руки мий і не пий з унітазу.
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12.08.2021 11:47 Ответить
Ну так і не пий з унітазу. Для чого мені ваша маячня?
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12.08.2021 17:18 Ответить
Так ти ж не знаєш, якими шляхами передається холера, от я й підказую.
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12.08.2021 20:03 Ответить
Схоже, що ти психічно хворий. Адью, болван.
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12.08.2021 21:45 Ответить
Хм. Шляхи розповсюдження холери та ковід не знаєш ти, а болван я? Цікавий висновок.
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12.08.2021 22:25 Ответить
мда. Вже не схоже.
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12.08.2021 23:39 Ответить
Посилання на дослідження, де вказано, що коронавірус не передається повітряно-крапельним шляхом- напевно не буде?)))
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12.08.2021 09:42 Ответить
Еммм... Складно напевне таким бути? Я не питав про походження вірусу (джерело походження переважної більшості хвороб ми не знаємо). Я запитав- хто довів, що коронавірус не передається повітряно-крапельним шляхом?
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12.08.2021 11:46 Ответить
Я такою самої думки і про вас: таким, мабуть, бути дуже складно. Як виживаєте?
Вам все відповіли. Якщо причина не знайдена, які висновки? Важко зрозуміти? Тримайтеся!
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12.08.2021 17:17 Ответить
Хто довів, що коронавірус не передається повітряно-крапельним шляхом?)))
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12.08.2021 20:04 Ответить
у єтого онглечанина затруднения с русским языком передачу(into) от происхождения(from) не отличает.
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12.08.2021 10:06 Ответить
Хе-хе. Боишься, что в тебя в общественном месте кто-то потыкает с проникновением? В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1641
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12.08.2021 09:32 Ответить
СПИД не спит с 1981 года,когда енго обнаружили,странно что заснули свиняче-курячий гриппы... В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9242
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12.08.2021 09:43 Ответить
парентерально- это заразились от шприца я так понимаю. Это второй по количеству канал заражения. Наверно наркоманы?
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12.08.2021 10:00 Ответить
В этой связи, странным кажется подход к произвоству вакцин. Модерна и Пфайзер идут в бутылках по 10-15 доз. Это значит надо окунуть во флакон 10-15 шприцов для разных людей. В теории ничего страшного, персонал как правило у нас ответсвенно к гигиене относится, мододцы. Но в реалиях не все так просто.

Вчера зашел в киевскую поликлинику в прививочный блок Модерны, там немного дурдомом пахнуло, куча народа, кипишь, медсестры сердитые, какойто иностранке стало плохо - откачивают, ее паренек кудахчет в истерике ниче не поймешь. Паника. Так как я сам работал в медицине, то прекрасно понимаю, что даже самый ответственны человек может напутать в таких условиях и со шприцами, и с флаконами, и случайно нарушить правила.
В итоге пошел на другой этаж и спокойно сделал КороноВак, кстати у китайцев все флаконы на одну иньекцию, как и должно быть в эпоху гепатитов и ВИЧ.
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12.08.2021 09:48 Ответить
Дякую Вам що ви більше на працюєте у медицині!
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12.08.2021 09:52 Ответить
Есть немножко агрессии?
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12.08.2021 10:01 Ответить
Спасибо что редко пишите, вам реально это идет)
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12.08.2021 10:07 Ответить
это статистика за месяц, а от ковида столько за день заражаются. Правда от ковида вылечиться можно, а от спида - нет. Ну за 2020 год от ковида умерло 3922 человека, а от Спида - 2112 человек.
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12.08.2021 09:56 Ответить
*по Украине
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12.08.2021 10:02 Ответить
Десять антиваксеров

Десять антиваксеров укол не стали делать
Один попал на ИВЛ и их осталось девять.

Девять антиваксеров зашмыгали вдруг носом:
"Да это просто ОРЗ!" Но их осталось восемь.

Восемь антиваксеров не убедишь ничем,
Но третья волна прошла и их осталось семь!

Кричат семь антиваксеров: "Устроили дурдом!"
Один попал в больницу, остались вшестером.

Шесть антиваксеров твердят: "Не будем рисковать!"
Один почуял слабость - и вот их только пять.

Пять этих антиваксеров не верили в ковид,
Но стало их четыре - один в земле лежит.

Четыре антиваксера поехали на море,
Там подхватили дельта-штамм - и вот их только трое!

Три антиваксера сказали: "Оставьте нас в покое!"
Один на скорой укатил и их осталось двое.

Два антиваксера гуляли, нарушив карантин,
И вот спустя пару недель остался лишь один.

Последний антиваксер взглянул вокруг устало,
Пошёл на вакцинацию, и больше их не стало.
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12.08.2021 10:30 Ответить
Пора по этому поводу вводить карантин и колоть водичкой из лужи...
А то что то народ уже не реагирует а" угрозу" ковида... - нужно срочно придумать другую
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12.08.2021 11:16 Ответить
А как это "вертикальный путь инфицирования"?
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12.08.2021 12:16 Ответить
Золотий дощ?))
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12.08.2021 20:06 Ответить
Фууу! Гадость какая
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12.08.2021 21:25 Ответить
У того чувака з психікою проблеми. Ось і тулить усюди фігню якусь неадекватну.
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12.08.2021 21:46 Ответить
На основі чого зроблені такі висновки? І як може ставити діагноз на відстані людина, яка не знає, що холера передається через потрапляння збудників холери у шлунок, а коронавірус потрапляє через слизові оболонки? Пффф, не раджу починати, бо вкотре виставиш себе невігласом.
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12.08.2021 22:28 Ответить
Та кому ти потрібен. Лікуйся краще.
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12.08.2021 23:38 Ответить
 
 