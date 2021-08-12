В июле в Украине официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа умерли 254 человека, - ЦОЗ
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В июле 2021 г. года в Украине официально зарегистрировали 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 415 пациентов диагностирован СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2021 г. года:
▪ гетеросексуальный - 845;
▪ гомосексуальный - 46;
▪ парентерально - 525;
▪ вертикальный - 146;
▪ неизвестен - 2.
В ЦОЗ отметили, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребления инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью.
PrEP - доконтактная профилактика, которая предотвращает передачу ВИЧ. Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека. https://prep.phc.org.ua/
PrEP эффективна при условии ежедневного приема и обеспечивает почти 100% защиту от ВИЧ-инфекции. Ее применяют в комплексе с другими действенными методами профилактики: презервативами и систематическим тестированием на ВИЧ.
Доконтактную профилактику можно получить бесплатно, главное - проявить желание и обратиться в учреждение здравоохранения.
Для этого нужно будет получить консультацию врача, оценить риск заражения, сделать тест на ВИЧ и другие необходимые анализы по назначению.
Противопоказанием к PrEP ВИЧ-положительный статус. В этом случае человеку необходимо начать прием трехкомпонентной антиретровирусной терапии.
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Походження ковід же невідомо, тільки що США висновок цей зробили.
Може передається, а може ні. Походження невідомо!
Ви нормальний психічно?
Вам все відповіли. Якщо причина не знайдена, які висновки? Важко зрозуміти? Тримайтеся!
Вчера зашел в киевскую поликлинику в прививочный блок Модерны, там немного дурдомом пахнуло, куча народа, кипишь, медсестры сердитые, какойто иностранке стало плохо - откачивают, ее паренек кудахчет в истерике ниче не поймешь. Паника. Так как я сам работал в медицине, то прекрасно понимаю, что даже самый ответственны человек может напутать в таких условиях и со шприцами, и с флаконами, и случайно нарушить правила.
В итоге пошел на другой этаж и спокойно сделал КороноВак, кстати у китайцев все флаконы на одну иньекцию, как и должно быть в эпоху гепатитов и ВИЧ.
Десять антиваксеров укол не стали делать
Один попал на ИВЛ и их осталось девять.
Девять антиваксеров зашмыгали вдруг носом:
"Да это просто ОРЗ!" Но их осталось восемь.
Восемь антиваксеров не убедишь ничем,
Но третья волна прошла и их осталось семь!
Кричат семь антиваксеров: "Устроили дурдом!"
Один попал в больницу, остались вшестером.
Шесть антиваксеров твердят: "Не будем рисковать!"
Один почуял слабость - и вот их только пять.
Пять этих антиваксеров не верили в ковид,
Но стало их четыре - один в земле лежит.
Четыре антиваксера поехали на море,
Там подхватили дельта-штамм - и вот их только трое!
Три антиваксера сказали: "Оставьте нас в покое!"
Один на скорой укатил и их осталось двое.
Два антиваксера гуляли, нарушив карантин,
И вот спустя пару недель остался лишь один.
Последний антиваксер взглянул вокруг устало,
Пошёл на вакцинацию, и больше их не стало.
А то что то народ уже не реагирует а" угрозу" ковида... - нужно срочно придумать другую