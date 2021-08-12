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Новости Общество
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В гибели 12-летнего школьника из Львова во время экскурсии на водопад обвинили учительницу: дело направлено в суд

Новости Цензор.НЕТ Общество

В гибели 12-летнего школьника из Львова во время экскурсии на водопад обвинили учительницу: дело направлено в суд

В смерти шестиклассника Артема Прадеда-Янчака, который 2 июня погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка, правоохранители считают виновной 45-летнюю учительницу Людмилу Гребень, которая сопровождала детей.

Обвинительный акт против нее направлен в Сколевский районный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Гребень работает учительницей музыки во львовской школе №82. Она также была классной руководительницей 6-В-класса, где учился погибший ученик.

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Гребень предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины), санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.

Директор Национального природного парка "Сколевские Бескиды" Василий Приндак сообщил изданию, что после гибели школьника вокруг водопада укрепили защиту. "С тех пор мы огородили верхнюю часть водопада сеткой, а в нижней части заменили деревянные заграждения на металлические. Также сделали дополнительную огороженную смотровую площадку", – рассказал Приндак.

Шестиклассник из Львова погиб утром 2 июня, упав во время экскурсии в водопад и зацепившись за дерево. Его тело достали спасатели, но медики смогли только констатировать смерть. В полиции сообщали, что на экскурсии было 44 ребенка и пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей. По информации правоохранителей, мальчик залез на камни во время фотографирования и поскользнулся. Гребень тогда получила сердечный приступ и была госпитализирована в больницу. Еще один учитель, пытавшийся спасти ребенка, был доставлен в больницу с переохлаждением.
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Топ комментарии
+18
естественно виновата не администрация парка а учительница, кто ж еще? Плакали теперь школьные экскурсии. Вряд-ли кто-либо из адекватных учителей в этой стране согласится на на это за 7000грн зарплаты
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12.08.2021 09:52
+17
PS в нормальной стране после такого профсоюз учителей объявил бы страйк бессрочный, но это в нормальной...
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12.08.2021 09:56
+15
Уследить за 30 болванами в классе сложно,что говорить об экскурсиях,безбашенная детвора что белка в колесе....,непоседы...
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12.08.2021 09:48
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Любая инициатива наказуема.
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12.08.2021 09:43 Ответить
Прадеда Янчака, вчера внука Шинкаря, который вышел с 8го этажа. Кто эти тексты пишет, не понятно...
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12.08.2021 09:47 Ответить
Уследить за 30 болванами в классе сложно,что говорить об экскурсиях,безбашенная детвора что белка в колесе....,непоседы...
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12.08.2021 09:48 Ответить
понятно что она не хотела..это несчастный случай максимум не досмотр но не убийство же
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12.08.2021 11:56 Ответить
естественно виновата не администрация парка а учительница, кто ж еще? Плакали теперь школьные экскурсии. Вряд-ли кто-либо из адекватных учителей в этой стране согласится на на это за 7000грн зарплаты
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12.08.2021 09:52 Ответить
Там же вроде как 4000 $ платят уже 2 года У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду - Цензор.НЕТ 716
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12.08.2021 09:54 Ответить
Уже 7 семь лет как доллар по 10.
Обещания для идиотов никто не отменял.
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12.08.2021 11:00 Ответить
А что лично для тебя изменится, если доллар будет по 5? Ты как получал эквивалент ~ 300$ в гривнах, так и будешь получать тото же эквивалент, да и цены, кстати, привяжут к курсу. И не надейся что с ростом-снижением курса бакса ты сильно разбогатеешь.
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12.08.2021 12:36 Ответить
Обещания для идиотов никто не отменял.

Попробуйте еще раз осмыслить написанное.
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12.08.2021 12:55 Ответить
PS в нормальной стране после такого профсоюз учителей объявил бы страйк бессрочный, но это в нормальной...
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12.08.2021 09:56 Ответить
Ограничительный турникет к примеру хотя бы 1м.70 см должен был быть...,мало ли голова закружится,тепловой или солнечный удар мог быть...,короче жаль пацана...
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12.08.2021 09:56 Ответить
" мальчик залез на камни во время фотографирования" возле каждого камня турникет не поставишь
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12.08.2021 10:18 Ответить
похоже, мальчик не выполнил правил инструктажа...родители детей, игнорирующих правила инструктажа, обязаны сами контролировать их
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12.08.2021 10:27 Ответить
увы( жаль пацана
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12.08.2021 10:40 Ответить
Максимум, на що "заслуговує" вчителька-це декілька років умовно. Хто б що не говорив, проте вона таки мала забезпечити дотримання правил безпеки під час екскурсії. Окремі питання у "обвінітєлєй" таки повинні виникнути і до тих персон, яким належить дбати про безпеку відвідувачів на ввіреній їм території.
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12.08.2021 09:58 Ответить
Прокурора, що спрямував обвинувачення до суду, треба звільняти з посади негайно - він імітатор і ідіот.
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12.08.2021 10:08 Ответить
Почему? Ответственность за детей во время их пребывания на занятиях или если это происходит в учебное время, несут учителя. Даже если учитель никаких специальных действий не делал. Просто по факту официального нахождения ребенка под присмотром учебного заведения.
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12.08.2021 14:35 Ответить
Хороший ,такой мальчишка!!!! Соболезнования родителям!!!
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12.08.2021 10:16 Ответить
и техничку школы, а то первая ледя дрыщя дасть
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12.08.2021 10:19 Ответить
Учитель не виноват. Селфи эпидемия спровоцированна двумя факторами повальным нарциссизмом современного общества и талантом двух мужчин одного вы все знаете это предтеча Илона Маска, создатель Аррle, а второй мужчина Доктор Хофман, изобретатель ЛСД.
Доктор Хофманн был великий ученый и светлый человек, умер в 102 года, но не учел что ЛСД можеи попасть в мозг молодому негодяю из США. По свидельству самого негодяя именно под ЛСД он придумал идею смартфона и вообще той цифровой реальностии в которой мы сегодня живем. Она прекрасна, но жертвы неизбежны ибо автор идеи паталогическиц Нарцисс.
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12.08.2021 11:22 Ответить
У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду - Цензор.НЕТ 5460
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12.08.2021 11:59 Ответить
Инициатива наказуема.
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12.08.2021 16:45 Ответить
Нашли крайнюю? Там пятеро взрослых было! Что по ним?
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13.08.2021 08:43 Ответить
 
 