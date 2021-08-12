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Новости Политика Украины
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Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км

Экс-судья Николай Чаус все еще чувствует себя не очень хорошо, но потихоньку приходит в себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" заявил его адвокат Ростислав Кравец.

"Чувство дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя. Пока что непонятная ситуация со зрением. Чаус не имеет возможности выйти из дома, поэтому обращение к врачу затруднительно. Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного врача и попросить у следователя разрешение на посещение медика", - рассказал правозащитник.

По его словам, сейчас они с Чаусом в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы.

"Мы хотим признать подозрение необоснованным. Наша апелляция подана. Когда состоится заседание - это пока неизвестно", - добавил адвокат.

На вопрос, как Чаус закупает себе продукты, Кравец ответил, что ему в этом помогает теща.

"Жена Чауса еще в Молдове, ему помогает сейчас теща", - сказал адвокат и уточнил, что, кроме зрения, у Чауса в неважном состоянии и ноги.

"У него большие проблемы с ногами, потому как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил", - сказал Кравец.

Ранее на суде Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма"

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Расследование дела о получении взятки экс-судьей Чаусом завершено, - САП. ВИДЕО

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

Читайте: Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря вмешательству спецслужб, - Сытник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Дайте ему целебное, клетчатое, одеяло !!!
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12.08.2021 09:45
+16
Такое ощущения, что нам хотят впарить, что пока везли Чавуса он выпал с багажника и его потеряли. И ему пришлось идти пешком Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3420
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12.08.2021 09:50
+15
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8642
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12.08.2021 09:54
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Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 7036
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12.08.2021 09:43 Ответить
Чаус-Рембо Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 5305
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12.08.2021 12:57 Ответить
Дайте ему целебное, клетчатое, одеяло !!!
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12.08.2021 09:45 Ответить
переходное одеяло хранится в Феофании для очередного проворовавшегося чинуши
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12.08.2021 09:47 Ответить
Бедненький! Прямо нимб над головой вижу
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12.08.2021 09:45 Ответить
" спасаясь от тех, кто его похитил" - а те кто его похитил и те кто потом "защищали " от НАБУ это не одни и те же люди ? Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 2428
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12.08.2021 09:45 Ответить
Такое ощущения, что нам хотят впарить, что пока везли Чавуса он выпал с багажника и его потеряли. И ему пришлось идти пешком Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3420
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12.08.2021 09:50 Ответить
Пока похитители отвернулись он вытащил из стены гвоздь, а потом этим гвоздем положил всех похитителей. А потом прошел 50 км. Этого парня надо закинуть в ордло, он войну закончит за неделю
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12.08.2021 10:05 Ответить
сльози умілєнія та гордасти мєшають мнє пісать!

Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 315
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12.08.2021 09:46 Ответить
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8486
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12.08.2021 09:46 Ответить
и дать инвалидность . пятки стер пока тикал Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 1754
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12.08.2021 09:48 Ответить
зробить йому клизьму 100 л.
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12.08.2021 09:46 Ответить
Если кто забыл,то скоро должно выйти расследование по "вагнеровцам". Года через два))
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12.08.2021 09:47 Ответить
50 км ?
Уже нашли место откуда он шёл ? Почему в демократической Украине нет брифинга для журналистов с прямым эфиром ?

Новый министр МВД собирается делать все по европейски, а не по совковому ?
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12.08.2021 09:47 Ответить
"Почему в демократической Украине нет брифинга для журналистов" они прошлый раз так шашлыка наелись что на мясо смотреть не могут . ну и Вовка в качестве мангальщика не очень . тот спалил тот недожарил
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12.08.2021 09:51 Ответить
😀😀😀
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12.08.2021 09:54 Ответить
Пора бубочке мангальщика ( Ермака) поменять . 😀😀😀
Он ему уже столько создал институтов и конгрессов Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3416, прямо подарки к каждому выходному
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12.08.2021 09:56 Ответить
Не корысти ради, а токмо волею послевшей его жены!
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12.08.2021 09:48 Ответить
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8731
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12.08.2021 09:49 Ответить
очевидно в Юридической Академии нужно вводить курс плетения лаптей из подручных материалов . ну и на физподготовку упор делать . а то как показывает практика наши судьи марафонскую дистанцию даже пешком проходят с трудом Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 5917
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12.08.2021 09:54 Ответить
..и пошел он солнцем палимый, повторяя ,не суди и судим не будешь
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12.08.2021 16:00 Ответить
Марафонець.
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12.08.2021 09:50 Ответить
А Тимановской в западло было на 300 метров больше пробежать. Но она ж спортсмен, профестионал ей тяжело, она не для этого готовилась, то очень сложно. А не подгоотовленный чавус, аки марафонец, без обуви - 50 км пропетлял. Нужно ему медаль золотую подогнать Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 1062
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12.08.2021 09:52 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Суддя Чаус заявив, що його вкрали з метою вбивства і що він пройшов 50 км перш ніж був затриманий поліцією, звідки його прийняла СБУ.
Панове, я опускаю все інше. Зверніть увагу на цю частину заяви. Він говорить, що пройшов 50 км!
Я не дивуюся, що Чаус несе таку мачню. Він - городянин. Він явно ніколи не захоплювався туризмом. Для нього що 1,5 км перед виходом на шашлики, що 50 км по бездоріжжю - одне рябе. Він просто не розуміє про що торочить.

А я вас прошу прдивитися до фото де Чаус сидить у відділку поліції, і звернути увагу на таку деталь. Шкіра Чауса - як у типового міського інтелігента.
Це не засмагла/загрубіла шкіра селянина. Це не обвітрена потерта шкіра військового чи спортсмена-екстримала.
Чаус - рожевий мов немовля.
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12.08.2021 09:51 Ответить
І цей рожевий Чаус - НЕ обгорілий. НЕ посічений гілками. НЕ з обдертими руками і ногами.
Це тіло в одних трусах пройшло 50 км?
А може воно ще й з ворогами билося по дорозі? Може воно ще й з пут вивільнялося?
Так - не буває. Це я вам кажу, як колишній боєць-реконструктор і учасник багатьох польових реконструкторських ігор. Я всю юність пролазив з рюкзаком по лісу.
Як виглядає людина яка в трусах пройшла по пересічній місцквості бодай 5 км - я знаю не з чуток.
Чаус бреше. Навіщо? Відповіді - очевидні. Чаус говорить те, що йому наказали.
Наказали особи, які так само НЕ знають як виглядає особа що пройшла по бездоріжжю 50 км в одних трусах.
На відміну від спецназу СБУ. Це очевидно.
Так само як очевидно за кого має своїх прибічників ЗЕвлада. І логічно ж насправді.
Якщо лох ведеться - чому б не розвести?
Байкою про міщанина що пройшов 50 км по бездоріжжю, без жоднох подряпини.
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12.08.2021 09:51 Ответить
Непідготовлена людина здатна за день пройти 15-20 км. і лише 40 за три. Підготовлена - вдвічі більше. Спортсмен здатен пробігти чи пройти 50 км, але це результат спеціальних тренувань. Це не межа, але такі дистанції протягом одної доби здатні подолати лічені люди, звісно, не без їжі, пиття і черевиків. Чаус, як пересічна людина біля 60, з черевцем і без взуття сів би і заплакав не подолавши й десяіти кілометрів. І це легко довести простою експертизою стану його ступнів, і фізичної витривалості через вимірювання пульсу і тиску після подолання всього лише дистанції в 200м. Аби це було потрібно заинуваченню.
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12.08.2021 12:35 Ответить
Хотели б убить не тягали бы туда сюда.
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12.08.2021 09:59 Ответить
Мова не стільки про "убить", як про брехню про 50 км Чауса та його кураторів з ОПи та СБУ-95.
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12.08.2021 10:04 Ответить
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8642
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12.08.2021 09:54 Ответить
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 980
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12.08.2021 12:59 Ответить
???? ......при чем здесь 50 км. Это самый обычный марш бросок. Так понимаю вааще был налегке, без снаряжения.
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12.08.2021 09:56 Ответить
В одних трусиках Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 2580
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8226
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12.08.2021 09:58 Ответить
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 4347
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12.08.2021 15:17 Ответить
марафонская дистанция 42км 195 м . Чаус ее хоть и пешком но преодолел . предлагаю к следующей Олимпиаде его немного потренировать . считай кандидат на золото Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 7441
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12.08.2021 09:57 Ответить
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 7292
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12.08.2021 15:17 Ответить
Наш побил рекорд Левы Товстого по непрерывному хождению босиком. Слава ему!
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12.08.2021 09:58 Ответить
До революции таких красавцев пеши под конвоем в Сибирь водили,там они ещё работали по 18 часов,в Англии из кожи таких красавцев кресла оббивали,следуещему судье, в Испании кожу с ног живьём сдирали.А тут бедолага босой по травке пробежался.
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12.08.2021 10:00 Ответить
Дайте наконец уже прийти в себя новому главе верховного суда
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12.08.2021 10:00 Ответить
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 6014
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12.08.2021 10:09 Ответить
нельзя этого ублюдка повесить ?
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12.08.2021 10:17 Ответить
и адвоката за компанию
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12.08.2021 10:17 Ответить
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 2736
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12.08.2021 13:45 Ответить
Киностудия "ЗЕквартал" представляет:
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 9606
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12.08.2021 10:19 Ответить
95 квартал в жизнь!!
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12.08.2021 10:20 Ответить
Чаус на фото в сільраді вже відпочив після 50 км марафону.
Сьогодні адвокат представив фото ніг Чауса, коли він тільки сів на крісло. Фото зняв небайдужий громадянин в сільраді і буде представлено в суді як доказ)
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 1868
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12.08.2021 10:23 Ответить
Босиком из Молдовы шоле шел? Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3160

Казалось бы причем тут похищение людей на территории другого государства по приказу ЗЕ ...
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12.08.2021 10:29 Ответить
Босиком? 50 км? Сколько-же он шел? Часов 10-12 без воды и пищи, голый и никто его не видел? Бедный.....
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12.08.2021 10:54 Ответить
Почему один? Следом шел адвокат с рулеткой и мерял пройденное расстояние.
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12.08.2021 11:40 Ответить
Он очень не бедный
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12.08.2021 15:52 Ответить
Он шел на Одессу,а вышел к Херсону, в засаду попался...судья.
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12.08.2021 11:23 Ответить
Ще один доказ того що після виборів Зелі (73%), все населення України, влада важає дибілами
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12.08.2021 11:44 Ответить
Когда уже этот цирк закончится.
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12.08.2021 11:48 Ответить
**** ..50 км .. босий ...голий...голодний... Капець постраждалий... та таких уродів треба в шахти ссилати на 20 років в такомуж спорядженні за хабарі... Чаус скажи спасибі що я там поряд не проїзджав .. яб тебе підсрачниками аж до Київа буцавби прямо в кабінет слідчого.
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12.08.2021 11:50 Ответить
Оправдают як Юльку и выдадут 1000000...... (нужный 0 подчеркнуть) зелёных
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12.08.2021 12:09 Ответить
Прямо Мересьев какой то! Где эти 50 км.? Теперь это - мемориальная дистанция, экскурсии можно водить за деньги. Собранные - на лечение "пострадавшего".
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12.08.2021 13:14 Ответить
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 8897
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12.08.2021 13:39 Ответить
Вы вообще понимаете, как выглядит человек, прошедший под солнцем 50 км в одних трусах?
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12.08.2021 14:46 Ответить
Святой Чаус Молдавский
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12.08.2021 15:28 Ответить
Марафонці *відпочивають*. Так хто замовив Чауса?
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12.08.2021 15:49 Ответить
хорошо бы адвокату пару раз битой заехать
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13.08.2021 08:35 Ответить
 
 