Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км

Экс-судья Николай Чаус все еще чувствует себя не очень хорошо, но потихоньку приходит в себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" заявил его адвокат Ростислав Кравец.

"Чувство дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя. Пока что непонятная ситуация со зрением. Чаус не имеет возможности выйти из дома, поэтому обращение к врачу затруднительно. Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного врача и попросить у следователя разрешение на посещение медика", - рассказал правозащитник.

По его словам, сейчас они с Чаусом в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы.

"Мы хотим признать подозрение необоснованным. Наша апелляция подана. Когда состоится заседание - это пока неизвестно", - добавил адвокат.

На вопрос, как Чаус закупает себе продукты, Кравец ответил, что ему в этом помогает теща.

"Жена Чауса еще в Молдове, ему помогает сейчас теща", - сказал адвокат и уточнил, что, кроме зрения, у Чауса в неважном состоянии и ноги.

"У него большие проблемы с ногами, потому как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил", - сказал Кравец.

Ранее на суде Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма"

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Расследование дела о получении взятки экс-судьей Чаусом завершено, - САП. ВИДЕО

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

Читайте: Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря вмешательству спецслужб, - Сытник