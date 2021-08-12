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Новости За рубежом
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Мы пристально следим за ситуацией с предъявлением нового обвинения Навальному, - представитель Госдепа Прайс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы пристально следим за ситуацией с предъявлением нового обвинения Навальному, - представитель Госдепа Прайс

Вашингтону известно о предъявлении нового обвинения российскому оппозиционеру Алексею Навальному, США пристально следят за ситуацией.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам известно об этом", - сказал Прайс, отвечая на вопрос журналиста о том, знают ли Вашингтоне о том, что Навальному предъявили новое обвинение.

"Мы очень пристально следим (за ситуацией)", - подчеркнул представитель Госдепа.

При этом Прайс не ответил на вопрос о том, следует ли ожидать какой-либо реакции Госдепа на развитие ситуации с российским оппозиционером.

Ранее в среду стало известно, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному по "делу Ив Роше", предъявили новое обвинение о создании организации, посягающей на личности и права граждан. 

"Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ)", - заявили в Следкоме РФ.

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Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Вони дуже стурбовані.
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12.08.2021 09:50
+2
Хахаха, чуваку впаяют лет 25, но мы пристально следим за этим
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12.08.2021 09:53
+2
Висловлюю свою глибоку стурбованість. І занепокоєння.
Не менш глибоке.
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12.08.2021 11:47
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Вони дуже стурбовані.
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12.08.2021 09:50 Ответить
Хахаха, чуваку впаяют лет 25, но мы пристально следим за этим
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12.08.2021 09:53 Ответить
Пристально следим? Нахіба, лицеміри?
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12.08.2021 09:54 Ответить
Глубокую взволнованность забыли 😁😁😁😁😁😁
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12.08.2021 09:54 Ответить
за чем там следить? чудак на работе
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12.08.2021 09:59 Ответить
Мы пристально следим за ситуацией с предъявлением нового обвинения Навальному, - представитель Госдепа Прайс - Цензор.НЕТ 1943
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12.08.2021 11:34 Ответить
Висловлюю свою глибоку стурбованість. І занепокоєння.
Не менш глибоке.
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12.08.2021 11:47 Ответить
Імпотенти))))
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12.08.2021 13:15 Ответить
Интересно, а на что Навальный надеялся, когда возвращался в Россию после того, как ему Вован Вованыч лоб намазал "Новичком"? Сидел бы себе за бугром (например в Англии, но не так, как Литвиненко, а как Суворов-Резун) и с оттудова пилил ножки кресла под жопою Вованыча - толку было бы больше. А так замордует его Вованыч в СибЛагах и не поморщится. Всякие там ГосДепы и прочие Западные поборники демократических ценностей побухтят год-два и забудут нахрен.
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13.08.2021 23:02 Ответить
 
 