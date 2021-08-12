Скептически настроенная в вопросе иммунизации медсестра в Германии ввела физраствор вместо ковидной вакцины более чем 8 тысячам человек, - Reuters
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В Германии медсестру Красного Креста подозревают в том, что вместо вакцины от COVID-19 она вводила людям так называемый физиологический раствор - водный раствор поваренной соли.
Как пишет Reuters, теперь власти просят тысячи людей сделать еще одну прививку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как выяснило полицейское расследование, в начале весны в центре вакцинации во Фрисландии - сельском районе недалеко от побережья Северного моря - женщина "привила" солевым раствором около 8 600 людей.
Хотя эта жидкость безвредна, в марте и апреле в Германии вакцинировали в основном пожилых людей, так что риск заболеть COVID-19 - потенциально смертельным вирусным заболеванием - для ложнопривитых может быть особенно высок.
Мотив медсестры до конца неясен. Однако, по словам следователей, в социальных сетях она скептически высказывалась о вакцинах.
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вакцинирования людей не пойми чем.
да и то - среди старичков
но статистика просто говорит шо вирус не особо опасен... кстати фильм бы посмотреть то, забыл даже про кого там.
Фармацевтична компанія тепер повинна їй заплатитити)
скорее всего там совсем все плохо.
Як і не можна змушувати тих, хто не хоче прививатись
мнения известных учёных - сторонников и противников вакцинации ,проанализировать
их и таким образом принять СОБСТВЕННОЕ решение .
Вот навязывать то или иное решение ДРУГИМ - это неправильно .
Да нынче каждая кухарка может определить по интернету какой учёный авторитетен, а какой - нет!
Ясен пень, чем больше фонтан гавна - тем авторитетней учённый!
французского вирусолога ,открывшего вирус СПИДа , если у нас есть мнения
Радуцкого и Ляшко .
Это же не частная лавочка у нее на дому.
Это ж немцы.
нет в жизни счастья