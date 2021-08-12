Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики
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В Федерации легкой атлетики Украины прокомментировали скандал с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих и призвали ценить людей, которые прославляют страну.
Заявление опубликовано на странице ФЛАУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В федерации подчеркнули, что Магучих – одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю. Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях и ее считают самой реальной претенденткой на то, чтобы побить мировой рекорд, который держится с 1987 года.
"Когда стою на пьедестале, эмоции зашкаливают. Понимаю, что представляю свою страну, поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В эти мгновения приятно и спокойно на душе. Стоишь и радуешься", – процитировали в ФЛАУ заявление Магучих времен, когда она выигрывала свои первые медали.
"С тех пор изменилось многое. Но неизменными остаются высокие прыжки Ярославы, ее искренность, открытость и ее победы. Победы, благодаря которым она заявляет миру не только о себе, но и об Украине, когда поднимает украинский флаг над головой, исполняет гимн, стоя на высшей ступеньке пьедестала, когда рассказывает о нашей стране в многочисленных интервью зарубежным СМИ и знакомит с ней тысячи болельщиков в разных уголках планеты", – говорится в заявлении.
В федерации отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.
"И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Давайте ценить людей, которые прославляют нашу страну на весь мир", – подытожили в ФЛАУ.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Пожалуйста, подождите...
Эмоции зашкаливают, поэтому будем целоваться с кацапами в дёсна.
Знайди таку фотку за 18-й, 19-й роки, кацапе...
Так знайдеш фотку, де Порох з путєном здоровкаються, після цих перемовин???
такое впечатление, что в ФЛАУ одни пи**расы и ублюдки . п**уй, что рядом стоит мразь, родня которой убивает украинцев вот прямо сейчас, не когда-то там в прошлом, не давно, а прямо сейчас, все равно "нужно отдать ему дань в знак честного соперничества".
Но в Британию улетел... Без слов. Молча.
А британцы не поняли его благородных порывов и засадили в тюрьму до конца жизни.
вчинки, тільки вчинки.
Долой ВАТУ !
Припіздєнт он теж багато чого каже...
Прыгнула - и сразу в будку.
НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ !
А они переводят стрелки на какие-то слова, мозгоййобы ....
Один знайомий все згадує "талони на пітаніє", які видавали спарцмэнам при савєцкой власті.
Тада же видавали молодость і стоячій кєр.
А щас шо?..
От всего сердца тебя Ярославка поздравляю, наши набили укропов.
а може навчитися краще відрізняти Божий дар від яєчні????
Федерація легкої атлетики мала б краще слідкувати за порядком.