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Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики

В Федерации легкой атлетики Украины прокомментировали скандал с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих и призвали ценить людей, которые прославляют страну.

Заявление опубликовано на странице ФЛАУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В федерации подчеркнули, что Магучих – одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю. Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях и ее считают самой реальной претенденткой на то, чтобы побить мировой рекорд, который держится с 1987 года.

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"Когда стою на пьедестале, эмоции зашкаливают. Понимаю, что представляю свою страну, поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В эти мгновения приятно и спокойно на душе. Стоишь и радуешься", – процитировали в ФЛАУ заявление Магучих времен, когда она выигрывала свои первые медали.

"С тех пор изменилось многое. Но неизменными остаются высокие прыжки Ярославы, ее искренность, открытость и ее победы. Победы, благодаря которым она заявляет миру не только о себе, но и об Украине, когда поднимает украинский флаг над головой, исполняет гимн, стоя на высшей ступеньке пьедестала, когда рассказывает о нашей стране в многочисленных интервью зарубежным СМИ и знакомит с ней тысячи болельщиков в разных уголках планеты", – говорится в заявлении.

В федерации отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.

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"И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Давайте ценить людей, которые прославляют нашу страну на весь мир", – подытожили в ФЛАУ.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики 01
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Топ комментарии
+48
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9559
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12.08.2021 10:04
+32
прославляя Украину обнимаясь с врагом Украины. лицемеры.
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12.08.2021 10:04
+31
Все ясно. Федерация какая-разница-какой атлетики. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 2179
Эмоции зашкаливают, поэтому будем целоваться с кацапами в дёсна. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 8663
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12.08.2021 10:05
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прославляя Украину обнимаясь с врагом Украины. лицемеры.
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12.08.2021 10:04 Ответить
Да и обнимайся хоть с чёртом, как говорится, твоё дело. НО БЕЗ ФЛАГА!!! В федерации лёгкой атлетики так и не понимают, что обнимашки рашистки и нашей с флагом Украины, лишнехромосомные сразу используют в своих пропагандонских целях..что собственно и произошло. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 4616
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12.08.2021 10:18 Ответить
Травить девчонку, приносящую медали Украине медали в уютной обстановке возможно даже большее лицемерство, вы же не из окопа пишите в конце концов.
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12.08.2021 10:22 Ответить
Зато вы, похоже, пишете из катакомб.
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12.08.2021 10:38 Ответить
скорее с параши пишет
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12.08.2021 10:40 Ответить
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9559
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12.08.2021 10:04 Ответить
Увы, никого это терь не волнует.
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12.08.2021 10:04 Ответить
Лично я к проффестиональному спорту отношусь нейтрально: лучше не членами меряться, а развивать науку и технологии. но это лично мое мнение Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 5536
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12.08.2021 10:08 Ответить
Згоден з вами. Хоча я сприймаю його як бізнес.
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12.08.2021 10:15 Ответить
Бизнес это: футбол, НХЛ, НБА ну и тд. Там реклама, трансляции - деньги. А олимпиада это раз в 4 года померяться письками Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9784
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12.08.2021 10:18 Ответить
Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 4225 Така ж реклама, трансляції - гроші... Тільки раз на чотири роки... Хоча, да. Статки менше.
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12.08.2021 10:33 Ответить
Да и заработать как эта обнимашка 55000 зеленых из наших налогов. Так что конечно не бизнес + стипендии от не лоха в размере 1! .10-20 тысяч грн.пожизнено .так что не бизнес.
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12.08.2021 10:55 Ответить
Все ясно. Федерация какая-разница-какой атлетики. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 2179
Эмоции зашкаливают, поэтому будем целоваться с кацапами в дёсна. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 8663
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12.08.2021 10:05 Ответить
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 3184
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12.08.2021 10:05 Ответить
Именно поєтому Порошенко признали врагом в россии?На надо постить фото что были до войны.
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12.08.2021 10:08 Ответить
до войны!? Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 7259
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12.08.2021 10:22 Ответить
ДА.
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12.08.2021 10:48 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/vstrecha-poroshenko-i-putina-v-minske-byla-simvolicheskoy-die-welt-151632_.html
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12.08.2021 14:05 Ответить
И где вы тут увидели криминал?В соблюдении этикета?С Бубочкой путлер и встречаться не стал,даже когда Бубочка просился к нему на колени.Все знают что именно Порох остановил Путлера на Востоке Украины.,это даже Коломойский признал,хозяин Бубочки.
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12.08.2021 14:52 Ответить
ой, а хто це в нас за дурбелик либиться! Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9364

Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 1557
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12.08.2021 10:08 Ответить
Ну і як , розмістивши фото Порошенка , полегшало чи краще жити став?
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12.08.2021 10:17 Ответить
Правду нужно принимать так как подают пальто,а не швырять как морское полотенце...
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12.08.2021 13:14 Ответить
Це офіційна зустріч, коли ще була мінімальна надія на швидке закінчення війни, за допомогою тиску заходу...
Знайди таку фотку за 18-й, 19-й роки, кацапе...
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12.08.2021 11:51 Ответить
Самое умное растение это хрен Мефодиевский он "все знает"...на счет кацапа ты правда глупый или это твой имидж.
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12.08.2021 13:10 Ответить
може манкурт - малорос, як припіздєнт - що то є велика різниця???
Так знайдеш фотку, де Порох з путєном здоровкаються, після цих перемовин???
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12.08.2021 21:47 Ответить
Высказыванием - нет, а поступком - да.
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12.08.2021 10:06 Ответить
А главное СЛОВА?Главное-действия.***** на словах тоже любит и уважает,если на то пошло
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12.08.2021 10:07 Ответить
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 3443
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12.08.2021 10:09 Ответить
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 552
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12.08.2021 10:13 Ответить
а если бы на его месте был какой то дурачок?
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12.08.2021 10:23 Ответить
торг нє умєстєн! Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 5202
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12.08.2021 10:25 Ответить
А ***** на фотке смотрит на зелю и думает: "был бы он моложе лет на 30 - поцеловал бы его в животик" Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 9528
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12.08.2021 10:29 Ответить
Классная фотка. ***** ехидно смотрит на Лёлика у которого дебильная рожа, а Макрон на *****, оценивая его взгляд.
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12.08.2021 11:50 Ответить
у спортсменов мозгов как правило не много , что нужно снисходительнее относится к их глупым выходкам. но на место нужно ставить всегда
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12.08.2021 10:10 Ответить
Кроме того ей всего 19 лет.
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12.08.2021 10:27 Ответить
И?
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12.08.2021 10:37 Ответить
замуж в 16 лет уже можно, а думать головой в 19 еще нельзя? Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 3895
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12.08.2021 10:43 Ответить
А ты знаешь сколько пацанов 18-19 лет погибли на востоке,от пули тех с кем она обнималась? Вот они погибли не за медали,не за славу и деньги,а за Украину.
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12.08.2021 11:14 Ответить
То же можно сказать про артистов,певцов и т.п.
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12.08.2021 10:42 Ответить
У нас ,увы , слова всегда расходяться с делом.Говорят одно,делают противоположное.Не надо говорить красиво,надо поступать красиво! Все эти хведерации одним задом на два базара ,в приоритете - деньги.
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12.08.2021 10:11 Ответить
Прикидываются наивными. Хуже нет, когда не признаютсвои ошибки и не делают из них выводов.
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12.08.2021 10:13 Ответить
Да боятся перед своими друзяками из раши выглядеть патриотами Украины . Пытаются пересидеть тихо
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12.08.2021 10:26 Ответить
"И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир", - подытожили в ФЛАУ.
такое впечатление, что в ФЛАУ одни пи**расы и ублюдки . п**уй, что рядом стоит мразь, родня которой убивает украинцев вот прямо сейчас, не когда-то там в прошлом, не давно, а прямо сейчас, все равно "нужно отдать ему дань в знак честного соперничества".
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12.08.2021 10:16 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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12.08.2021 10:17 Ответить
Это ее ошибка, которая объясняется тем, что ей только 19 лет. Полагаю, что она имела полное право сфотографироваться с этой спортсменкой, но только без флагов.
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12.08.2021 10:22 Ответить
Питання, о вона робить в ВСУ? Відправте її в зону ООС. Хай виконує присягу.
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12.08.2021 11:35 Ответить
"Ни одним своим высказыванием Рудольф Гесс не дал усомниться в своей любви и преданности Рейху". Федерация авиаторов Германии.

Но в Британию улетел... Без слов. Молча.
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12.08.2021 10:23 Ответить
И вот нахрена он это сделал? Вопрос.
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12.08.2021 10:28 Ответить
Да тоже думал, что вне политики. Поговорить с братским народом полетел.

А британцы не поняли его благородных порывов и засадили в тюрьму до конца жизни.
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12.08.2021 10:32 Ответить
...жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3282302
вчинки, тільки вчинки.
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12.08.2021 10:23 Ответить
Не словом , а делом ( какой то лозунг был)
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12.08.2021 10:27 Ответить
А Федерацию надо разогнать за плохую просветительскую работу
Долой ВАТУ !
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12.08.2021 10:25 Ответить
а че с ****** не сфоткалсь ? Он же - ***** за один нарит
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12.08.2021 10:25 Ответить
Она дала усомниться своим поведением, шмара.
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12.08.2021 10:27 Ответить
А можно узнать фамилии всех функционеров этой Пе- федерации ?
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12.08.2021 10:29 Ответить
За все отвечает первое лицо . Гнать его в шею Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 2419
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12.08.2021 10:30 Ответить
головний функціонер тої федерації - Р.Саффіуллін, потомствений риг., свого часу віце-президинт кротячого клубу рижої мразі, свого часу двічі нардеп від Партії регіонів, № 41 в списку в 2007-році. Свого часу міністр у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді азірова (2010-12рр)
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12.08.2021 13:48 Ответить
Тут і такі "коментарі" є, які дають враження, що до інтернету підключили психлікарню, притому з буйними.
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12.08.2021 10:32 Ответить
На фоне трижды уклониста снимающего дебильнны фильмы на деньги ***** - она действительно , почти патриот .
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12.08.2021 10:33 Ответить
Є слова, а є справи...
Припіздєнт он теж багато чого каже...
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12.08.2021 10:35 Ответить
Вони тільки у двох брали участь у змаганнях?
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12.08.2021 10:36 Ответить
Ще якби вона щось ляпнула.... був би взагалі фінал
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12.08.2021 10:38 Ответить
Магучих нельзя выпускать на публику без намордника и поводка.
Прыгнула - и сразу в будку.
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12.08.2021 10:47 Ответить
При чём слова, если она НА ДЕЛЕ обнималась с офицером российских вооружённых сил ?
НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ !
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12.08.2021 10:45 Ответить
добав ще Гіві, він хохол.
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12.08.2021 11:36 Ответить
Между прочим, это ПРОЙОББ федерации - инструктаж и контроль за порядком.
А они переводят стрелки на какие-то слова, мозгоййобы ....
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12.08.2021 10:48 Ответить
Раніше займаючись спортом думав за перемоги,а НЕ ЗА ГРОШІ. Сьогодні головне гроші,а в голові "какая разніца" Тупість і відсутність мишлення притаманне багатьом спортсменам
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12.08.2021 10:50 Ответить
Эта девица обнимается с рашистской соперницей и ее защищают всякие,а Степа Чубенко-вратарь жизнь отдал только за одну жёлто-голубую ленту на своём рюкзаке.пусть магучих об этом подумает...если мозгов хватит
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12.08.2021 10:56 Ответить
Спарцмєн - це састаяніє душы.
Один знайомий все згадує "талони на пітаніє", які видавали спарцмэнам при савєцкой власті.
Тада же видавали молодость і стоячій кєр.
А щас шо?..
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12.08.2021 10:58 Ответить
+++
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12.08.2021 12:12 Ответить
Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 2812
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12.08.2021 11:23 Ответить
Ишь да ты падишь ты, какая же чудесная замечательная то новость :
От всего сердца тебя Ярославка поздравляю, наши набили укропов.
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12.08.2021 12:43 Ответить
не отмазывайте. Плохо работаете со спортсменами. Прославила так прославила страну.
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12.08.2021 11:26 Ответить
Не слова, а поступки говорят о человеке...привыкли словоблудием прикрывать свои делишки.
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12.08.2021 11:30 Ответить
Сегодня она обнимается с кацапкой, а завтра будет кричать " Путин прийди".
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12.08.2021 11:38 Ответить
і чого ви як шакали напали на спортсменку? якщо вже аж так підходити до питання відносин з ворогом (? ще треба розуміти, хто є ворог!), то взагалі не варто приймати участь ні в яких міжнародних заходах, якщо там присутня команда з расєї!
а може навчитися краще відрізняти Божий дар від яєчні????
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12.08.2021 11:55 Ответить
Ніхто на неї не нападав - люди мають свою думку і висловлюють її.
Федерація легкої атлетики мала б краще слідкувати за порядком.
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12.08.2021 12:16 Ответить
точно! федерація легкої атлетики України мала би прописати олімпійському комітету, як все має відбуватись, бо бачте українці - особливе цабе, з ким попало поруч не стоятимуть! то може нема чого взагалі їздити на олімпіади і чемпіонати, де расєяни беруть участь? Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 3026
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17.08.2021 15:51 Ответить
В зебильной стране - зебильная федерация...
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12.08.2021 12:22 Ответить
Що значить "хто б не стояв з тобою поруч"? Впевнений, не один капітан зс рф брав участь у бойових діях на Донбасі проти України. Чому наша федерація не допускає, що капітан лісіцкене теж приїжджала "постріляти хохлів" для підняття "бойового духу", або навіть їй наказали це зробити? Які у федерації докази, що лісіцкене "ихтамнет", вона точно знає, які мордорські капітани були на Донбасі, які ні?
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12.08.2021 12:30 Ответить
Поражает наше отношение к спортсменам Курятника. Они не один раз оказывались на пьедестале, но спотрсмены других стран избегали фотографироваться в объятиях этих "мельдониевых", понимая что эти люди нарушили спортивную этику, и фотографироваться с ними -себя не уважать. Нашим же это все по-фиг???
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12.08.2021 12:38 Ответить
19-річна медалістка заслуговує на повагу за медаль , та поблажливе ставлення за "обнімашка ", хоча мала б знати , що росіянка була довіреною особою путлера , тобто -вона в політиці.Чиновники від спорту мал б пояснити все це Ярославі. ЦЕ - ВИНА ЧИНОВНИКІВ ..
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12.08.2021 12:45 Ответить
В словах "федерації" не вистачає декількох фраз "проадіннарот" та "какаярізнітса"
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12.08.2021 13:09 Ответить
Федерація працювала на *********. Краще йдіть в перший клас і забирайте своїх спортсменів-малоросів. Там дітки краще орієнтуються хто є хто. Може ви в емоціях собі гадите в штани? Не подобається - за поребрік, ми виховаємо наших надійних спортсменів.
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12.08.2021 13:27 Ответить
голова федерації легккої атлетики України - Р.Саффіуллін, потомствений риг., свого часу віце-президинт кротячого клубу рижої мразі, свого часу президент ПФЛ, свого часу двічі нардеп від Партії регіонів, № 41 в списку в 2007-році. Свого часу міністр у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді азірова (2010-12рр)
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12.08.2021 13:50 Ответить
Та просто нехай офіційно заявить на камеру будь якого телеканалу що путін - х у й л о . Це ж і так всі знають .
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12.08.2021 13:50 Ответить
Дівчина показала перевагу наявності національного прапора для зіичайного спортсмена поруч з ганчіркою країни 404 обдовбарів....
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12.08.2021 14:48 Ответить
Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 3864 Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 6027 Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 6620
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12.08.2021 15:07 Ответить
 
 