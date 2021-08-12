РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5458 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
9 237 429
Россия (91205) Арестович Алексей (327)

Понятия "російський" и "руський" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Понятия

В Украине нужно разграничить понятия "российский" и "русский" на законодательном уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский",  - считает Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что является противником языкового закона в нынешней интерпретации.

Комментируя слова языкового омбудсмена Тараса Креминя, что те, кому не нравится языковой закон, могут собирать свои вещи, Арестович отметил:

"Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным - свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией".

Читайте: Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
Московитський буде саме те що треба.
показать весь комментарий
12.08.2021 10:05
+19
Руский народ был в 988 году,когда Князь Владимир в Константинополе проводил Крещение Киевской Руси...,какое отношение к этому имеет Мокшандия родившаяса через три столетия...исторрия умалчивает... Понятия "российский" и "русский" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8150 монеты княза Владимира найденные на .юге..Италии...10 векПонятия "российский" и "русский" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 9155
показать весь комментарий
12.08.2021 10:13
+16
Понятия "русский" в Украинском языке нет и никогда не было! Попытка его "закрепить на законодательном уровне" преступна!
показать весь комментарий
12.08.2021 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
И Пётр первый (сифилитик) и Ульянов-Ленин в один голос говорили, что без Украины (Малороссии) - их "лоскутному одеялу" под громким именем РИ - грош цена в базарный день. Если Петруша говорил, что "..без народа малоросского мы в НЕАВАНТАЖЕ ОКАЗАТЬСЯ МОЖЕМ.." , то Ленин сказал жёстче: "Россия без Украины - это ТУЛОВИЩЕ без ГОЛОВЫ" Поняття "російський" і "руський" в Україні потрібно законодавчо розділити, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 7828
показать весь комментарий
12.08.2021 14:24 Ответить
Певно, ви не в курсі, що США були створені англійськими колоністами, яким набридло платити податки в Лондон.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:11 Ответить
Мені здавалося, на "Цензорі" вже поменшало вати в коментарях. Якщо ти шукаєш паралелі до української ситуації, то подивись на Чехію та Ірландію, де, як і в нас, насаджувалася мова окупанта. А ліпити до нас приклади Швейцарії та Канади, де абсолютно інша історія та реалії - це просто типова маніпуляція промосковської вати. Бельгію ще сюди приплети, недоумку.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:08 Ответить
Правила так званого "русского языка" були сформовані значною частиною в Києво-могилянській академії ще до московської окупації. Тоді це називалось "Славяно-роська мова". Натомість те, що зараз називається "українська мова" раніше називалось "руська мова".
Існувала багатовікова традиція використання і підручники.
Це базові речі, котрі має знати кожен.
Спроби означити славяно-роську мову, як "московську" це просто неосвіченість.
П.С.
Якщо "русскій язик" - це ідеологічна зброя, то чому ви нею не користуєтесь, щоб знищити московщину?
показать весь комментарий
12.08.2021 14:10 Ответить
"Россияне" - это позорная и оскорбительная кличка. "Русские" - синоним "россиянам", не имеющий этнической нагрузки для определения этноса, народа, нации.
Разумеется, Россия - не Русь. И смешно, когда эти два понятия путают дилетанты.
Россия - это империя, несправедливо претендующая на преемство с Русью. Обоснованность этих претензий ничтожна, но так уж сложилось в больной идеологии русского имперского охлоса... (с)
показать весь комментарий
12.08.2021 14:12 Ответить
Народ. Над родами. Само слово появилось, когда несколько родов объединилось для защиты своей территории. И сейчас слово народ Украины это не только этнические украинцы, но и русские, евреи, армяне, даже африканцы, которые объединились, чтобы защитить себя и свою территорию от соседнего государства. Ну вот скажите : Беленюк ( чемпион) - это народ Украины? А Зеленский - народ Украины?
показать весь комментарий
12.08.2021 14:22 Ответить
Термины "народ","этнос","нация" имеют сложные определения.
"нация" имеет ДВА одновременно живущих определения.
человек с улицы без спец подготовки 100% даст ложное определение этих терминов.
В итоге люди используют эти слова, но понимают их кто как хочет. Все друг друга не понимают... в общем хер знает что.
П.С.
см. работы Л.Гумилева он пытается дать определение слову "этнос"... и не может.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:42 Ответить
Вот потому и надо дать юридическое определение этих всех слов, чтобы оно было однозначное. И по-украински, и по-русски. Слово означает лишь то, что мы договорились понимать под этим словом. Даже наука такая есть. Слова - это только кодировка наших мыслей, понятий, определений. И не важна история этого слова, живой язык часто меняет значение слова и эмоциональную окраску.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:04 Ответить
Семиотика. Кажется так наука называется.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:11 Ответить
Панове, відкрийте гугл-перекладач, і подивіться, як перекладається "русский" на латиську мову. Там все чітко : кривичі. У латишів немає проблем з ідентифікацією. Вони завжди знали, хто це.
А у нас проблема через дурнувату плутанину у кілька літер. "русь/росія" це ж дурня. Бо їх назва - МОСКОВИТИ.
Якщо ввести в норми назву "Московія" , "московит", "москвин" - все стане на місця.
І не треба боятись. Бо самоназва Німеччини - Дойчланд. І нічого страшного тут нема.
П.С.
* доречі треба і славяно-роську мову (так званий русскій язик) кодифікувати у нас в Києві. з відповідними нормами.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:26 Ответить
Значит ты за. За урегулирование понятий в словах .
показать весь комментарий
12.08.2021 14:31 Ответить
звичайно це треба врегулювати. в сенсі культурна частина нашої спільноти має це обговорити і випрацювати оптимальну конструкцію.
бо у московитів все обговорено і вкладено в голови холуям. а у нас - ні ))
показать весь комментарий
13.08.2021 10:04 Ответить
Наші козаки називали їх - москалі, а не "московити" , наприклад - 1668 р.:

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией, Т. 7, 1872, - с. 40.

показать весь комментарий
05.11.2023 14:48 Ответить
не может быть никакого русского языка, только рассийский, или рассиянский. кому как нравится.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:33 Ответить
Столько умных людей собралось, а возле подъезда всё равно грязно.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:34 Ответить
у нас біля під'їзду чисто. не брешіть
показать весь комментарий
13.08.2021 10:02 Ответить
сышь ты южная область. я этнический русский. будешь мне рассказывать
показать весь комментарий
13.08.2021 22:12 Ответить
У каждого свой язык:
в украинцев - украинский
в россиянцев - россиянецкий 🤪
показать весь комментарий
13.08.2021 07:30 Ответить
ви дарма смієтесь. ви щойно зазначили одну з можливих ідеологічних установок.
доречі - не найгіршу.
показать весь комментарий
13.08.2021 09:54 Ответить
Будь ласка, зазирніть в гугл перекладач як буде "росія" латиською. Переклад "Krievija".
З давніх часів у латишів немає цієї проблеми. Це кревія , де живуть кривичи, можна припустити, що родоначальник у них був якийсь кривий чаклун.
А ще згадайте одну країну , що у нас з прадавніх часів звуть "Німеччина", а самоназва у них "Дойчланд".
То чому б одну країну не називати "московщина", а вони себе хай називають, як хотять.
П.С.
так що Арестович вкидує в український дискурс правильне питання. так. у вигляді провокації.
показать весь комментарий
13.08.2021 09:52 Ответить
Необходимо четко различать народы, живущие в России и Украине. По моему мнению лучше называть россияне и украинцы. При этом понимать, что термин "украинец" включает в себя два названия одного народа: руские (старинное название) и украинцы (современное название). Примеры, когда один народ в разные времена называют несколькими именами существуют: венгры (современное) и мадьяры (старинное), немцы и германцы, персы (старинное) и иранцы (современное). Имена у народа могут быть разные, но язык у одного народа должен быть общий, а значит один. Поэтому, необходимо признать, что язык, который мы называем русским, должен называться российским языком. А мы, украинцы, даже если воспитаны и думаем на российском языке, идентифицируя себя рускими, должны говорить на современном украинском языке. При этом, украинский язык может иметь разные диалекты, в том числе схожие с российским языком. Такой диалект имеет право на существование. Постепенно диалект украинского языка, похожий на российский, будет, при правильной государственной гуманитарной политике, отмирать и заменяться на чистый украинский язык. В современном украинском языке должны применяться два термина: руский (значит современный украинец) и россиянин. К современному украинцу применимы названия украинец и руский. Человек, идентифицируя себя руским, фактически идентифицирует себя современным украинцем. Ни в коем случае нельзя отождествлять понятия Русь и Россия, а также руский и россиянин. Надо четко разделять: Русь - старое историческое название Украины, и Россия, которая раньше называлась Московским царством или Московией
показать весь комментарий
13.08.2021 12:35 Ответить
Не треба забувати що місце російського "язьіка" визначено це "наречие болгарского язьіка".
Українська мова має набагато древніше становлення..
Дуже шкода що ділетанти (нічтожесумяшисе) які присмоктались до влади вважають себе фахівцями і вважають, що мають право міняти історію.
Напевно треба перед тим як робити такі заяви звернутись до фахівців і не московських, бо вони вже свою історію написали.......
Здається що Арестович користується нотатками які йому підсовують вороги України.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:02 Ответить
Страница 5 из 5
 
 