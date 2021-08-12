Понятия "російський" и "руський" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП
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В Украине нужно разграничить понятия "российский" и "русский" на законодательном уровне.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - считает Арестович.
Советник главы ОП подчеркнул, что является противником языкового закона в нынешней интерпретации.
Комментируя слова языкового омбудсмена Тараса Креминя, что те, кому не нравится языковой закон, могут собирать свои вещи, Арестович отметил:
"Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным - свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией".
Пожалуйста, подождите...
Існувала багатовікова традиція використання і підручники.
Це базові речі, котрі має знати кожен.
Спроби означити славяно-роську мову, як "московську" це просто неосвіченість.
П.С.
Якщо "русскій язик" - це ідеологічна зброя, то чому ви нею не користуєтесь, щоб знищити московщину?
Разумеется, Россия - не Русь. И смешно, когда эти два понятия путают дилетанты.
Россия - это империя, несправедливо претендующая на преемство с Русью. Обоснованность этих претензий ничтожна, но так уж сложилось в больной идеологии русского имперского охлоса... (с)
"нация" имеет ДВА одновременно живущих определения.
человек с улицы без спец подготовки 100% даст ложное определение этих терминов.
В итоге люди используют эти слова, но понимают их кто как хочет. Все друг друга не понимают... в общем хер знает что.
П.С.
см. работы Л.Гумилева он пытается дать определение слову "этнос"... и не может.
А у нас проблема через дурнувату плутанину у кілька літер. "русь/росія" це ж дурня. Бо їх назва - МОСКОВИТИ.
Якщо ввести в норми назву "Московія" , "московит", "москвин" - все стане на місця.
І не треба боятись. Бо самоназва Німеччини - Дойчланд. І нічого страшного тут нема.
П.С.
* доречі треба і славяно-роську мову (так званий русскій язик) кодифікувати у нас в Києві. з відповідними нормами.
бо у московитів все обговорено і вкладено в голови холуям. а у нас - ні ))
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией, Т. 7, 1872, - с. 40.
в украинцев - украинский
в россиянцев - россиянецкий 🤪
доречі - не найгіршу.
З давніх часів у латишів немає цієї проблеми. Це кревія , де живуть кривичи, можна припустити, що родоначальник у них був якийсь кривий чаклун.
А ще згадайте одну країну , що у нас з прадавніх часів звуть "Німеччина", а самоназва у них "Дойчланд".
То чому б одну країну не називати "московщина", а вони себе хай називають, як хотять.
П.С.
так що Арестович вкидує в український дискурс правильне питання. так. у вигляді провокації.
Українська мова має набагато древніше становлення..
Дуже шкода що ділетанти (нічтожесумяшисе) які присмоктались до влади вважають себе фахівцями і вважають, що мають право міняти історію.
Напевно треба перед тим як робити такі заяви звернутись до фахівців і не московських, бо вони вже свою історію написали.......
Здається що Арестович користується нотатками які йому підсовують вороги України.