Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 августа в мире зарегистрировали 705 902 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 336 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 205 543 078 случаев инфицирования, из них 705 902 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 337 581 человек, из них 10 336 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 184,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 55-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 40-ю и 6-ю позицию соответственно.