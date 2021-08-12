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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 августа в мире зарегистрировали 705 902 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 336 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 205 543 078 случаев инфицирования, из них 705 902 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 337 581 человек, из них 10 336 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс 01

Побороли болезнь и вылечились 184,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 55-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 40-ю и 6-ю позицию соответственно.
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Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс. - Цензор.НЕТ 1309
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12.08.2021 10:15 Ответить
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс - Цензор.НЕТ 4464
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12.08.2021 10:16 Ответить
Вот че то есть из непроверенного и немного смешного:
Евгений К
3 месяца назад (изменено)
@Максим Розов Ну вот теперь весь пазл сложился. Маски начинают спадать!
«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. кто (случайно) рекламирует вакцину!
«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!
«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!
Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ!
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12.08.2021 10:47 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 205,5 млн. Только за сутки заболели 705,9 тыс. человек, умерли - 10,3 тыс - Цензор.НЕТ 5435
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12.08.2021 10:52 Ответить
 
 