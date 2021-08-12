В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань

В Государственном бюро расследований отказались привлечь к так называемому "делу моряков", сфабрикованному против Петра Порошенко, решение Международного морского трибунала в Гамбурге.

Об этом сообщил адвокат пятого Президента Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В ГБР решили подождать, а вдруг Украина все же проиграет в международном процессе по инциденту в Керченском проливе, констатирует Головань.



"Общество уже начало забывать о "деле моряков" - зарегистрированном ГБР с подачи агентов влияния государства-агрессора уголовном производстве, в рамках которого следователи ГБР пытаются доказать, что Украина и украинские моряки сами виноваты в захвате россиянами наших кораблей", - пишет Головань в Facebook .



"А между тем "старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Сергеева прямо 10 июля 2021г. вынесла постановление, которым отказалась истребовать и приобщить к материалам производства копию официального текста Решения международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019", - сообщил адвокат.

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Суд тогда обязал РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и корабли и вернуть их в Украину. За два года "расследования" Решение международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019 даже не было присоединено к материалам производства, - констатирует Игорь Головань.



Адвокат обнародовал ответ ГБР, в которой указано: "спор между Украиной и РФ еще рассматривается, окончательное решение не принято". "Следователи ГБР и их заказчики очень надеются, что Украина проиграет", - резюмирует Игорь Головань.

Как известно, 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге объявил о применении временных мер к Российской Федерации относительно нарушения ей иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Заседание морского трибунала в Гамбурге состоялось ровно через шесть месяцев после захвата Россией в Керченском проливе экипажей двух малых бронированных артиллерийских катеров и буксира ВМС Украины.



Дело по существу рассматривает Арбитражный суд в Гааге, который имеет юрисдикцию в отношении всех споров между Украиной и Россией по Конвенции ООН по морскому праву.



21 мая 2019 Государственное бюро расследований по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова, который вернулся в Украину после 5 лет пребывания за рубежом, возбудило дело против Петра Порошенко за осуществление в ноябре 2019 перехода корабельной группы ВМС Вооруженных сил Украины с Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.