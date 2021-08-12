В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Государственном бюро расследований отказались привлечь к так называемому "делу моряков", сфабрикованному против Петра Порошенко, решение Международного морского трибунала в Гамбурге.
Об этом сообщил адвокат пятого Президента Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В ГБР решили подождать, а вдруг Украина все же проиграет в международном процессе по инциденту в Керченском проливе, констатирует Головань.
"Общество уже начало забывать о "деле моряков" - зарегистрированном ГБР с подачи агентов влияния государства-агрессора уголовном производстве, в рамках которого следователи ГБР пытаются доказать, что Украина и украинские моряки сами виноваты в захвате россиянами наших кораблей", - пишет Головань в Facebook .
"А между тем "старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Сергеева прямо 10 июля 2021г. вынесла постановление, которым отказалась истребовать и приобщить к материалам производства копию официального текста Решения международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019", - сообщил адвокат.
Суд тогда обязал РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и корабли и вернуть их в Украину. За два года "расследования" Решение международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019 даже не было присоединено к материалам производства, - констатирует Игорь Головань.
Адвокат обнародовал ответ ГБР, в которой указано: "спор между Украиной и РФ еще рассматривается, окончательное решение не принято". "Следователи ГБР и их заказчики очень надеются, что Украина проиграет", - резюмирует Игорь Головань.
Как известно, 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге объявил о применении временных мер к Российской Федерации относительно нарушения ей иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Заседание морского трибунала в Гамбурге состоялось ровно через шесть месяцев после захвата Россией в Керченском проливе экипажей двух малых бронированных артиллерийских катеров и буксира ВМС Украины.
Дело по существу рассматривает Арбитражный суд в Гааге, который имеет юрисдикцию в отношении всех споров между Украиной и Россией по Конвенции ООН по морскому праву.
21 мая 2019 Государственное бюро расследований по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова, который вернулся в Украину после 5 лет пребывания за рубежом, возбудило дело против Петра Порошенко за осуществление в ноябре 2019 перехода корабельной группы ВМС Вооруженных сил Украины с Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.
Пожалуйста, подождите...
А в президенти, гнида вусата, лізе.
Как же его шестеркам в ГБР присоединять это к делу?
Ось, свіженьке призначення.
" Сепаратист на чолі військово-цивільної адміністрації Слов'янська: зеленський рулить."
https://www.youtube.com/watch?v=vNoX7ZxSQ2I
«Схемы» нашли у Зеленского кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его в 2014 году
https://ru.krymr.com/a/news-shemi-nashli-biznes-zelenskogo-v-rossii/29716167.html
Далее.
Липецкая кондитерская фабрика по приказу Путина с первых дней агрессии была арестована, чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. После аннексии Крыма Россия конфисковала Севастопольский морской завод.
А то что ты ,кацапчик наезжаешь на Пороха, еще раз подтверждает кто вам угоден у власти в Украине,конечно уклонист Зеля,который мечтает встать перед ботосной крысой на колени и сдает украинские територии,которые при президенте Порошенко были отвоеваны .
Вава, то "почемуминевНАТО?"
Я просто пригадую, як свого часу овощ наказав "не рипатися" своєму керівництву Нафтогазу в стокгольмському арбітражі, в результаті чого Україна програла тоді газпрому та Фірташу порядка півмільярда доларів... Так що бубочка захоче - і ці вищезгадані трибунали Україна програє...
Государственная изме-е-е-ена-а-а-а!!!!!!
А зеленая шмакодявка их обменяла на свидетеля по МН17 и сняла рашу с хорошего крючка морских санккций.
Желающие могут их посмотреть в соответствующих пунктах моского права.