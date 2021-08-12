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Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19

Столицу Австралии Канберру закроют на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщило австралийское издание The Australian в четверг.

"В настоящий момент мы не знаем источник инфекции, но обширное расследование ведется уже несколько часов. Это самая серьезная угроза публичному здоровью, с которой мы сталкивались в этом году, на самом деле, даже с начала пандемии", - заявил глава представительства региона Эндрю Барр.

Новый случай COVID-19 стал первым для Канберры более чем за год. Последний раз Канберру закрывали на "локдаун" в апреле прошлого года, тогда карантин продлился пять недель.

Во время локдауна жители столицы смогут покидать свои дома только для похода в магазин за необходимыми товарами, по работе и учебе, если нет возможности работать и заниматься дистанционно, а также для посещения больниц, и чтобы сделать прививку. Будет разрешено заниматься спортом на улице, но не более часа в день.

Несколько политиков уже покинули или собираются покинуть столицу, чтобы продолжить свою работу в других городах. Политики, которые останутся в Канберре, смогут посещать парламент по работе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клинические испытания вакцины против COVID-19 в виде назального спрея начались в Австралии

Локдаун начнется в четверг в 17:00 по местному времени.

Больше половины жителей Канберры старше 15 лет получили как минимум одну дозу вакцины и 25,9% жителей получили обе дозы.

На данный момент локдаун уже на протяжении семи недель действует в крупнейшем городе Австралии Сиднее. Также на прошлой неделе власти ввели локдаун во втором по величине городе страны Мельбурне.

Всего за весь период пандемии в Австралии было зарегистрировано более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом и 947 смертей от заболевания.
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Топ комментарии
+10
Всяких коронабесов видал, но австралийцы хотят, походу, быть чемпионами по ковидобесию Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 491
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12.08.2021 10:36
+5
Сырую кенгуру сожрал? Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 6493
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12.08.2021 10:37
+5
Вон оно как!!! Оправдываются самые мрачные ваши прогнозы, похоже. Это об использовании барановируса именно в борьбе за власть! Прецедент- есть! Мне в башку не могло прийти что этот прецедент образуется именно в благополучной Австралии!
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12.08.2021 10:59
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Кенгуры рулят)))
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12.08.2021 10:31 Ответить
Всяких коронабесов видал, но австралийцы хотят, походу, быть чемпионами по ковидобесию Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 491
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12.08.2021 10:36 Ответить
а ведь могли же написать, как про элисту:
канберра - город, расположенный в австралии
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12.08.2021 11:04 Ответить
элиста-расположенная в рашке? Фуу...
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12.08.2021 11:08 Ответить
в калмыкии...адресовано тем, кто помнит
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12.08.2021 11:11 Ответить
да помню)))
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12.08.2021 11:14 Ответить
Из-за одного заболевшего? Целую столицу Австралии? А он точно больной? Там же тест 50 на 50 говорит правду Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 5087
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12.08.2021 10:34 Ответить
неужели ярый антивакс aquarius нашел свой ковид?
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12.08.2021 10:45 Ответить
С ним все норм. А вот куда пропал Андрей Дидовик это вопрос Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 6845
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12.08.2021 10:47 Ответить
либо забанен либо ботоферму накрыли...
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12.08.2021 11:25 Ответить
Сырую кенгуру сожрал? Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 6493
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12.08.2021 10:37 Ответить
Андрюшку драбиной не добили.
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12.08.2021 10:37 Ответить
Где аквариус??? Нужен его комментарий, с места неожиданно образовавшегося дурдома! Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7782
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12.08.2021 10:38 Ответить
Ему подъезд заварили сваркой, щоб не выходил на улицу Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 4047
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12.08.2021 10:42 Ответить
Вон оно как!!! Оправдываются самые мрачные ваши прогнозы, похоже. Это об использовании барановируса именно в борьбе за власть! Прецедент- есть! Мне в башку не могло прийти что этот прецедент образуется именно в благополучной Австралии!
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12.08.2021 10:59 Ответить
Ну, вот какие интересные новости, оказывается. На УКРНЕТе такого и близко нет. Ничего себе!
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12.08.2021 11:03 Ответить
в Украине распространено мнение, что мы самые бедные и несчастные на этой планете ) Но это не то, что не так, это совершенно не так ) У всех свои проблемы. У многих стран они гораздо больше, чем у Украины. Но стонут больше всего у нас ) Стонут всё больше и живут всё лучше...
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12.08.2021 11:03 Ответить
Так кто этому способствует? А ИНЕТ! Вот вам свежачок-с-с-с, кстати перекликается, с австралийскими событиями, некоторым образом: Банковая раздувает COVID истерию и собирается вводить локдаун, чтобы помешать революционным планам Порошенко, Кличко и Левочкина. Офис Президента собирается посадить страну под домашний арест, чтобы заблокировать любые уличные протесты. Кроме того, локдаун позволит Банковой переместить дискуссию на ТВ, где Зеленский обвинит во всех бедах Кабмин и уволит Шмыгаля.(с)
Ну как, нравится??? А мне- нет!
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12.08.2021 11:08 Ответить
Угу. Так это я выжимку поместил. А есть и подробности... очень плохие подробности.
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12.08.2021 11:13 Ответить
Друже, всё это мирно не кончится, увы. Передел власти всегда сопровождается колоссальным кризисом. Для меня важнейшим индикатором грядущих у вас событий является замена Главкома ВСУ.
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12.08.2021 11:15 Ответить
Я твой вывод разделяю на все 300%. Или на 1000%. Потому, я пока не собираюсь на контракт. Есть у меня такое "чувство задницы"... Меня оно всю жизнь не подводило. И- выручало. Потому, я дома побуду... Это получше, чем сойти с ума на контракте, от безнадеги и беспомощности.
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12.08.2021 11:19 Ответить
Честно: если армия вас не предаст, то есть шансы на победу.
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12.08.2021 11:16 Ответить
Ваши слова да богу в уши
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12.08.2021 11:25 Ответить
Тут вы совершенно правы... Году эта в 1996 когда инет стал уже более-менее доступен (через модемы и телефонные линии) я грешным делом думал - ну вот она новая эра, информация доступна всем, сейчас как заживем, народ как поумнеет разом ))
Прошло 25 лет и я в полном аху... кхм... шоке ) "Умные" таксисты и парикмахерши - я не был к этому готов...
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12.08.2021 11:25 Ответить
это приехал австралийский спортсмен из Токио, сожрав там суши не первой свежести... Столицу Австралии закрывают на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 3752
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12.08.2021 10:49 Ответить
Закрывать столицу с населением под 400 тыщ душ из-за одного заболевшего?!
На локдаун?! )) Да это же просто чёртовы гении...
"Чихнул - сожгли из огнемёта" (с)
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12.08.2021 11:05 Ответить
Как грустно осозновать себя тупым, 30 лет прожил и только сейчас узнал что в Австралии столица не Мельбурн или Сидней,а город о котором и не слышал никогда.
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12.08.2021 11:08 Ответить
забей его уже закрыли )
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12.08.2021 11:26 Ответить
 
 