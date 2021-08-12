В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств"

Так называемый "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников болезненными последствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Крымская платформа" - это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", - сказал Мурадов.

По его словам, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

"Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств", - добавил Мурадов.

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