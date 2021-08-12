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В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В оккупированном Крыму пригрозили участникам

Так называемый "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников болезненными последствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Крымская платформа" - это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", - сказал Мурадов.

По его словам, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

"Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств", - добавил Мурадов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Пиз...ец как страшно, ага. По нынешним временам попасть в список недружественных кацапстану стран все равно, что в кожвендиспансере получить справку "ЗДОРОВ". В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2851
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12.08.2021 10:41
+12
В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 1026
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12.08.2021 10:41
+8
А чому вони так захвилювались? Мабуть таки усвідомлюють що Крим таки крадений. В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 7828
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12.08.2021 10:47
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Я теперь понимаю, почему зебилы "не оглашают весь список пожалуйста", шобы не спугнуть, а то никто не приедет. Хотя это как-то по тупому по моему. Какой смысл странам бояться какого-то *****?
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12.08.2021 10:40 Ответить
бизнес. просто никому неинтересно послать мужиков на платформу, а потом Путин прекратит покупать какие-то тряпки или турбины. я прекрасно понимаю политиков, которым коммерсы скажут - ты послал куда-то Франсуа ле Пена , а Путин из-за этого не купил у меня оборудования и я вышвырнул на мороз 300 работников. плюс журналисты еще разогреют и у тя будет минус миллион голосов за тя.
как то так
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12.08.2021 10:50 Ответить
А какая разница: будет список участников известен до или опосля?
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12.08.2021 10:52 Ответить
кому это интересно то?
просто я за то говорю шо никому не надо шоб Путин подосрал бо от страны какой-то кто-то куда-то поехал, кроме Байдена, или посланников его.
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12.08.2021 10:55 Ответить
"а потом Путин прекратит покупать какие-то тряпки или турбины." - и где он это все возмет?
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12.08.2021 13:33 Ответить
а где брал турбины на Крым? точно также на что Ким член Ын потратил 4 млрд. баксов, если санкции, то - се? он то возьмет, а условной Меркель - очередной плевок от бизнессменов. и да, я ее понимаю - это англия и Буш нам гарантировали что то на словах и Ельцин еще.
Меркель то не должна страдать из-за того шо гарант напал на гарантируемых а вторые гаранты не прогарантировали... не ну реально то
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12.08.2021 14:31 Ответить
А ты знаешь список? В студию!
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12.08.2021 10:56 Ответить
Ух ти ... Налякали їжака голою дупою...? Коня кують а жаба ногу підставляє...?!
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12.08.2021 12:19 Ответить
В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 1026
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12.08.2021 10:41 Ответить
Пиз...ец как страшно, ага. По нынешним временам попасть в список недружественных кацапстану стран все равно, что в кожвендиспансере получить справку "ЗДОРОВ". В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2851
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12.08.2021 10:41 Ответить
И это заявляет вражеское недогосударство абсолютно для всех стран... Передпреждали ж - не плевать в общество...
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12.08.2021 10:41 Ответить
Ехххххх! Так і не попробують кримських рапанів.... В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 1090
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12.08.2021 10:43 Ответить
Щас в обед зайду в АТБ, пошукаю на полке "мясо рапана" от Веладиса В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 3321
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12.08.2021 10:45 Ответить
Во дауны! Всему миру начхать на ваши вопли. Крым был и есть украинским
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12.08.2021 10:43 Ответить
если вы государство-говно, то вы 100% друг Рашки
если вы ненавидите комми, то вы 100% "недружествен" к Рашке.
если вы кушаете своих противников(Мугабе) - то вы 100% друг Рашки
если вы Лукашенко - то у вас 100% есть усы и вы.... просите денег, то есть противных долларов и евро у Рашки В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2470
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12.08.2021 10:46 Ответить
По его словам, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

Наркоман! В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 7899
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12.08.2021 10:46 Ответить
А чому вони так захвилювались? Мабуть таки усвідомлюють що Крим таки крадений. В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 7828
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12.08.2021 10:47 Ответить
Кто кто пригрозил? Шаурматор пляжный?
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12.08.2021 10:52 Ответить
В паре с чурчхельником!
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12.08.2021 11:01 Ответить
В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 3369 Всё пропало! Если уже крымулята угрожают всему Миру, то это точно полный пипец последнему В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2689. Сколько времени десятки поколений россиян, просыпаясь по утрам, надеятся, что экономике США и Зап.Европе наступил пипец В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2689
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12.08.2021 10:57 Ответить
Санкции будут беспощадны, они не смогут купить недвижимость в Армянские и Красноперекопске!!!!!😁😁😁
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12.08.2021 10:57 Ответить
Бункерфюрер уже не заявляет ничего? Вместо него шавка-предатель тяфкает? Какие активы на парашинской территории, кто к вам приедет? Хотя у нас есть один кандидат на такие санкции, он у нас сейчас зеледентом работает...
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12.08.2021 10:58 Ответить
В оккупированном Крыму пригрозили кому, могущественным странам мира сего. Эти страны могут положить конец последней империи - России. Оно так и будет. Россия, как государство не должно быть на политической карте мира.
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12.08.2021 10:59 Ответить
Почему не должно?! Должно, но в пределах МКАД В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав" - Цензор.НЕТ 5772
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12.08.2021 12:00 Ответить
А у них вообще есть кто-нибудь дружественный?Хамас,Хезболла и Венесуэла?
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12.08.2021 11:00 Ответить
А новоявленный лугандон?!
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12.08.2021 11:06 Ответить
А обещательный БелТараканович?! Разве этого мало?!
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12.08.2021 12:03 Ответить
Это как гопник после ограбления угрожает свидетелям, что им плохо будет, если они не будут молчать
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12.08.2021 11:03 Ответить
А почему КАК???
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12.08.2021 11:07 Ответить
Этот Мурадов ничего не решает и грозить ни кому не может, что решат в Кремле, то и будет, а то если, к примеру, Германию объявят недружественной страной -то пипец Северному потоку2
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12.08.2021 11:13 Ответить
Рашке легче составить список дружественных стран. Писанины меньше
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12.08.2021 11:19 Ответить
напугали ежа голой жопой!)))
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12.08.2021 11:23 Ответить
То есть, это не Россия посягает на территориальную целостность других государств, это на Россию посягают.... Обычные российские наглость, хамство и бесстыдство.
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12.08.2021 11:34 Ответить
Да в общем-то насцать...
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12.08.2021 11:38 Ответить
)) **** а що ж тепер робити ..все ... все пропало...які ці козломорді "вумні" -як вутки.. вони санкціїї введуть..Вай вай...А давайте дружно пошлемо їх і кацапищину НА Х.....отак " Ідіть нах.."
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12.08.2021 11:46 Ответить
Ух ти ... Налякали їжака голою дупою...? Коня кують а жаба ногу підставляє...?!
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12.08.2021 12:18 Ответить
Якщо козлорилим московітам недобре,значить,Україна робить добре!
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12.08.2021 12:24 Ответить
 
 