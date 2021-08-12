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Минздрав сократил до 14 дней интервал между дозами COVID-вакцины CoronaVac из-за распространения "дельта"-штамма

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав сократил до 14 дней интервал между дозами COVID-вакцины CoronaVac из-за распространения

Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции - 14 дней, в связи с распространением штамма "дельта" и постепенным ростом заболеваемости в Украине.

Согласно сообщению на сайте ведомства, эксперты Минздрава приняли такое решение проанализировав рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами, передает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованиям, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

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CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

По состоянию на 12 августа вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech привили более 1,22 млн украинцев.
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Та чё там. Ширяйте прям весь бутылёк, авось поможет И можно без интервала
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12.08.2021 11:15 Ответить
Ага! Интересно, правда: наше МОЗ понятия не имеет в этих тонких делах. Это очевидно если вспомнить все их метания/качания в разные стороны. Инструкция по применению какой-то бодяги, не испытанной- тоже забавная штука, да? И обставились все- отменно: ответственность снята законодательно. То есть- мели Емеля, твоя неделя. (с)
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12.08.2021 11:30 Ответить
Тільки ідеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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12.08.2021 13:25 Ответить
Дак закупили ж шмурдяка куеву тучу. Теперь надо куда-то ж его девать, а вылить - жаба давит. Скоро скажут: "Колите через неделю 4 дозы". НУ шоб наверняка
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12.08.2021 13:00 Ответить
Шо, срок годности вакцины заканчивается???
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12.08.2021 14:27 Ответить
 
 