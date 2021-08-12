20 случаев штамма коронавируса "Дельта" выявили на Житомирщине, одна инфицированная умерла, - областной лабораторный центр
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На Житомирщине лабораторно подтвердили первые 20 случаев штамма коронавируса Delta.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр.
"Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Delta, подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что больных со штаммом Delta выявили в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Одна инфицированная умерла. Двое больных прибыли в область из России и Турции.
"Учитывая изложенную информацию лабораторный центр констатирует наличие штамма "Delta" в области и просит граждан со всей ответственностью отнестись к необходимости соблюдения санитарных норм и правил", - отметили в Житомирском областном лабораторном центре.
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