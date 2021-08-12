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20 случаев штамма коронавируса "Дельта" выявили на Житомирщине, одна инфицированная умерла, - областной лабораторный центр

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

20 случаев штамма коронавируса

На Житомирщине лабораторно подтвердили первые 20 случаев штамма коронавируса Delta.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр.

"Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Delta, подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что больных со штаммом Delta выявили в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Одна инфицированная умерла. Двое больных прибыли в область из России и Турции.

"Учитывая изложенную информацию лабораторный центр констатирует наличие штамма "Delta" в области и просит граждан со всей ответственностью отнестись к необходимости соблюдения санитарных норм и правил", - отметили в Житомирском областном лабораторном центре.

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Автор: Ірина Дашківська
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А как же самоизоляция при пересечении границы? Или самоизоляция происходит только по прибытии домой? Или её вобще не практикуют? Или они все были вакцинированы? Не понятно
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12.08.2021 11:06 Ответить
тест должен быть сделан. Вакцинированные тоже заражаются и переносят заразу.
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12.08.2021 12:05 Ответить
Вот и я об этом. Тесты либо куплены, либо показуют 50/50. Считаю при въезде из-за границы самоизоляция - самое то
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12.08.2021 12:56 Ответить
Не 50/50, а 10/90.
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12.08.2021 14:42 Ответить
О! Тем более всех въезжающих из-за границы - на самоизоляцию
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12.08.2021 21:31 Ответить
 
 