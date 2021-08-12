В КНДР заявили о планах усилить сотрудничество с Россией, чтобы "противостоять угрозам США"

Мир на Корейском полуострове может быть установлен только после вывода воинского контингента США из Южной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в среду посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль в интервью ТАСС.

"Для установления мира на Корейском полуострове прежде всего США следует вывести агрессивные войска и военную технику, развернутые в Южной Корее, - сказал он. - Пока американские войска базируются в Южной Корее, главная причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни в коем случае не будет устранена".

"Нынешняя ситуация подтверждает, что только реальная сила, а не слова способна обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове", - отметил дипломат.

По его словам, для КНДР жизненно необходимо укреплять силы, которые позволят надежно сдерживать внешнюю угрозу.

"Мы уже четко заявили, что будем относиться к США на основе принципа "сила на силу", "добро на добро", - подчеркнул посол.

Чхоль заявил о намерении Пхеньяна укреплять взаимодействие с Москвой, чтобы противостоять Вашингтону.

"Также мы будем усиливать взаимодействие между КНДР и РФ с целью противостояния США, которые являются общей угрозой, и непрерывно укреплять и развивать на более высоком уровне стратегические и традиционные отношения дружбы между двумя нашими странами в соответствии с требованиями нового века", - сказал он.

По словам посла, в "условиях враждебной политики США в отношении КНДР Пхеньян не может игнорировать имеющиеся угрозы".

"Мы будем придавать более мощный импульс дальнейшему укреплению силы абсолютного сдерживания для противостояния нарастающей с каждым днем военной угрозе со стороны США. То есть укреплению государственной обороноспособности и способности нанесения мощного превентивного удара", - добавил дипломат.

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Чхоль заявил, что администрация США демонстрирует свое нежелание решать проблемы на Корейском полуострове дипломатическими средствами, инициируя совместные военные учения с Южной Кореей.

"Действия США, которые упорно форсировали агрессивные военные учения в такое острое время, когда на развитие ситуации на Корейском полуострове концентрируется фокус международного внимания, показывают, что именно они являются зачинщиком, разрушающим мир и безопасность региона, а "приверженность дипломатии" и "диалог без предварительных условий", о которых разглагольствует нынешняя администрация США, являются всего лишь лицемерием", - отметил дипломат.

По его словам, характер совместных учений Вашингтона и Сеула вне зависимости от их масштаба и формы является "репетицией войны" и отработкой плана "превентивного удара" против КНДР. Посол назвал заявления США об оборонительном характере военных маневров софистикой, которая не заслуживает доверия. "Среди международного сообщества все более усиливается требование о прекращении этих агрессивных совместных военных учений", - добавил Син Хон Чхоль.

"Из-за военного безумия США и Южной Кореи каждый март и август вспыхивает военная напряженность и опасность конфликта на Корейском полуострове и его окружающей территории", - заявил посол. Он также ожидает от Вашингтона новых враждебных действий против стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Россию. "Судя по нынешней склонности США, мне кажется, что они будут более откровенно вести военные враждебные действия против государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и России", - заключил дипломат.

В понедельник агентство Yonhap сообщило, что Республика Корея и США после длительных консультаций приняли решение провести 16-26 августа ежегодные летние совместные учения, несмотря на призыв КНДР к их отмене.

Пхеньян уже второй день не выходит на связь с Сеулом по каналам связи, восстановленным две недели назад. 27 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном и способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений. После этого Сеул и Пхеньян проводили регулярные телефонные переговоры дважды в день.