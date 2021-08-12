Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке"
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отказался от интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс". Футболист мотивировал отказ тем, что не хочет общаться на русском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил российский журналист Максим Алланазаров.
По его словам, после матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Спартак" 10 августа ему удалось пообщаться с Яремчуком.
"Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - говорится в сообщении.
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Тупий кацап ніколи не зможе вивчити українську)
а шо выше срались, удалили всех то?
хотя Гадюкиных слушали аж бегом - но там даже суржик и західноукраїнський діалект - и ниче - заходило ватникам на ура. но тогда просто был шанс шоб.... б*же, я помечтать хочу, Рашка стала норм. страной..... Гробачев - чмо)
Розумник та ще і петрІот!
А я думав всі спортсмени кукуууу!
Респект!
Не всі можуть знати.
С покидьками фоткаться можно, но только на украинском языке.
Яремчуку потрібно працювати над помилками, бути послідовним в своїх проявах патріотизму.
Посилати подалі всіх рашистів.
Молодець!
П.С. "Один народ", а язык/мова разные...... Тупее нации, чем на РФ не найти !
. Це чмо українофобське ,фактично визнало, що проти Порошенка , отакими от українофобами , велась заздалегідь спланована акція по його усуненню з поста президента ,і взагалі - з політики . Зебіли , вас "развєлі как котят" ! .