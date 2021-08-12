РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5383 посетителя онлайн
Новости ОбществоСпорт
17 852 87
Россия (91205) украинский язык (1165) футбол (3543) футболист (157)

Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке"

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью:

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отказался от интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс". Футболист мотивировал отказ тем, что не хочет общаться на русском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил российский журналист Максим Алланазаров.

По его словам, после матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Спартак" 10 августа ему удалось пообщаться с Яремчуком.

"Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Шахтер" обыграл в Киеве бельгийский "Генк" и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+89
МОЛОДЕЦЬ!!!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:07
+77
Повага!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:07
+72
Красава))))) Зробив для журнашлюги Міссію Нєвипалніму)))
Тупий кацап ніколи не зможе вивчити українську)
показать весь комментарий
12.08.2021 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МОЛОДЕЦЬ!!!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:07 Ответить
Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 2829
показать весь комментарий
12.08.2021 11:19 Ответить
После того, как вчера португальский клуб «Бенфика» из Лисабона, обыграл при помощи своего нового украинского нападающего Романа Яремчука москвабадский «Спартак» и вышел в следующий тур Лиги чемпионов - администрация клуба, учитывая красивейший гол Яремчука, который он забил в бильярдном стиле (рикошетом от двух россиянских игроков) переименовала в Twitter «Бенфику» в «Бенфикачук» (Benficachuk)…

Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 5759
показать весь комментарий
12.08.2021 12:30 Ответить
Повага!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:07 Ответить
Мокшііі обісралися. Таке бажаємо їм довіку.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:25 Ответить
Красава))))) Зробив для журнашлюги Міссію Нєвипалніму)))
Тупий кацап ніколи не зможе вивчити українську)
показать весь комментарий
12.08.2021 11:08 Ответить
Панi Могучіх , до уваги!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:09 Ответить
могучіх не пані, вона жєнщіна-баба.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:19 Ответить
Із тих, що "рабочі" та "корабельні сосни"?
Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 6336
показать весь комментарий
12.08.2021 11:38 Ответить
Красава, ще й гол м'ясу забив. Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 5971
показать весь комментарий
12.08.2021 11:09 Ответить
👍
показать весь комментарий
12.08.2021 11:10 Ответить
Да просто-МОЛОДЦА!!!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:10 Ответить
Молодец!Умница!К тому же еще красивый мужчина))) Выходит не у всех спортсменов "отбиты мозги"
показать весь комментарий
12.08.2021 11:11 Ответить
не поспішайте з висновками. не так давно він публікував спільне фото із кримнашистом бастою
показать весь комментарий
12.08.2021 12:25 Ответить
может просто "хайп" ловит и смеется со срачей?
а шо выше срались, удалили всех то?
показать весь комментарий
12.08.2021 12:29 Ответить
Не зря пиндюлей спортсменам вставляем!!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:11 Ответить
"Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю" - а чого так? Наче ж адіннарот і адін єзиг, а мови не знає.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:14 Ответить
Бо якраз така біда в моєї корови: Має, бідна, язика і не знає мови. (с) Павло Глазовий
показать весь комментарий
12.08.2021 11:25 Ответить
Він ще й гол спартаку забив - тепер він для них 100% бендєровєц і каратєлЬ!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:15 Ответить
Кактак? Вєдь аніже братьямі завутса! А укрАінскава нє знают!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:16 Ответить
Мало того! При спробі вимовити деякі українські слова у зайвохромосомних відбувається вивих щелепи.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:31 Ответить
именно!
хотя Гадюкиных слушали аж бегом - но там даже суржик и західноукраїнський діалект - и ниче - заходило ватникам на ура. но тогда просто был шанс шоб.... б*же, я помечтать хочу, Рашка стала норм. страной..... Гробачев - чмо)
показать весь комментарий
12.08.2021 12:27 Ответить
Шукайте перекладача !
показать весь комментарий
12.08.2021 11:18 Ответить
О Небо!!!
Розумник та ще і петрІот!
А я думав всі спортсмени кукуууу!
Респект!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:18 Ответить
а Могучих или Горан не подойдут ? они с удовольствием пообщаются . это же спорт а не политика . там все равно кто с кем и за сколько
показать весь комментарий
12.08.2021 11:20 Ответить
Цікаво, а сфоткатись з кримнашистом теж українською просив?
Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 2461
показать весь комментарий
12.08.2021 11:20 Ответить
З ним після цього провели "разьяснітєльную работу")
показать весь комментарий
12.08.2021 11:25 Ответить
На партсобрании. Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 603
показать весь комментарий
12.08.2021 11:28 Ответить
Зроблю уточнення, що по центру фото покидьок, кримнашист Баста.
Не всі можуть знати.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:26 Ответить
Спасибо, шо разьяснили.
С покидьками фоткаться можно, но только на украинском языке.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:30 Ответить
Не можна.
Яремчуку потрібно працювати над помилками, бути послідовним в своїх проявах патріотизму.
Посилати подалі всіх рашистів.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:32 Ответить
Спасибо за политучёбу. Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 5339
показать весь комментарий
12.08.2021 11:35 Ответить
Будь ласка.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:37 Ответить
Когда следующее партсобрание?
показать весь комментарий
12.08.2021 11:38 Ответить
Поцікавтесь у партактиву вашої партії.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:39 Ответить
ну якшо "адін народ", то чому ж "братушкі" не розуміють українську. Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 3054
показать весь комментарий
12.08.2021 11:20 Ответить
А говорят у спортсменов мозгов нет, вот вам наглядный пример , что это не правда. Не то что АЛЕКСАНДЕР или ВАСИЛІЙ
показать весь комментарий
12.08.2021 11:23 Ответить
mission Impossible
показать весь комментарий
12.08.2021 11:24 Ответить
ось так повинен відповідати справжній український спосртмен!
Молодець!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:25 Ответить
Молодець! Дякую!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:25 Ответить
Молодец! Ща россми будут вонять про националиста и фашиста Украинского футболиста.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:25 Ответить
Та на здоров'я! Смердіти для москаля - як дихати.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:27 Ответить
Ай молодець - так тонко уїв лаптєнога!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:26 Ответить
Ай да Рома, ай да русофоб! 😂
показать весь комментарий
12.08.2021 11:27 Ответить
А з французами чи італійцями також буде розмовляти їзиком?!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:30 Ответить
Поважаю!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:28 Ответить
Дайте Могучих почитать
показать весь комментарий
12.08.2021 11:28 Ответить
Нужно говорить - на украинском или английском. Чтобы кацапы поняли,что их язык не востребован.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:28 Ответить
Шо такое, чурбанский свой языг забыл, выучил езыг своих господ, а Украинского не знаешь, чурка?
показать весь комментарий
12.08.2021 11:29 Ответить
Как там у **********, поджило немножко? Сегодня опять у бедолаги разрывы с ожогами вечером.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:29 Ответить
Так я не понял: фамилия кацапского журналиста Алла или Назаров !?
П.С. "Один народ", а язык/мова разные...... Тупее нации, чем на РФ не найти !
показать весь комментарий
12.08.2021 11:35 Ответить
там и нации нету - посм. на Пусина - вепс, на шойгу - вообще тундра, или на Рогозина.... да, он руссукий клоун - из танка было дело не смог вылезть Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 4636
показать весь комментарий
12.08.2021 12:23 Ответить
А говорят Киев мать городов русских, а разговаривать на украинском и не может, значит непутевая дочь россия воспитывалась в доме мокшанских Болот . А может вы Пришли все украли , а Мову решили уничтожить , а теперь когда пришлось , - то не знаю Мудак кореспондент Феесбешний.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:37 Ответить
молодец корреспондент просто потому шо это попало в эфир и ватники подумали - э, а че мы это все вот не понимаем, мыжебратьясравяне
показать весь комментарий
12.08.2021 12:21 Ответить
Повага. Людина, громодянин з позицією, Українець. А не те ує#аніще "спортвнєпалітікі" .
показать весь комментарий
12.08.2021 11:41 Ответить
Я зробив усе щоб Порошенко програв, але Зеленський мене використав. Доктор Комаровський проти мови.https://www.youtube.com/watch?v=RK3u1fpdWAY
Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 4903 . Це чмо українофобське ,фактично визнало, що проти Порошенка , отакими от українофобами , велась заздалегідь спланована акція по його усуненню з поста президента ,і взагалі - з політики . Зебіли , вас "развєлі как котят" ! Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 9126 .
показать весь комментарий
12.08.2021 11:54 Ответить
Так поступай всегда - на украинском, английском, французском и др., но не на языке агрессора!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:58 Ответить
А в той час дехто мукає - спорт вне политики (!)
показать весь комментарий
12.08.2021 11:58 Ответить
И никакая "эйфория от успеха" не помешала ему включить вовремя свои мозги. МО-ЛО-ДЕЦ!
показать весь комментарий
12.08.2021 12:08 Ответить
ЦЕ УКРАЇНЕЦЬ !!! На відміну від тих , що їздили в Токіо за державні кошти , нічого не виграли(крім Жана) , зате плакали та обнімадися з рускімі .
показать весь комментарий
12.08.2021 12:12 Ответить
словяне, чо, не понимают языков славянских - только вроде болгарский близко к тому на чем я щас написал.... Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 1043 Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 3160
показать весь комментарий
12.08.2021 12:19 Ответить
Ха-ха-ха-ха!Плюнув в харю ***********,молодчага,Яремик! Скабака і Манька-невмивака втопляться у власній слині. Треба буде сьогодні НТВ подивитись,поіржать із убогих пропаГОндонів.
показать весь комментарий
12.08.2021 12:30 Ответить
так повинен робити кожний!
показать весь комментарий
12.08.2021 12:37 Ответить
дебил
показать весь комментарий
12.08.2021 13:03 Ответить
статья не о тебе, маша
показать весь комментарий
12.08.2021 13:09 Ответить
Мову "братів" треба розуміти
показать весь комментарий
12.08.2021 14:17 Ответить
Ай красава!!!!
показать весь комментарий
12.08.2021 17:10 Ответить
 
 