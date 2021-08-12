Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела

Женщина получила 90% ожогов тела. Ее госпитализировали в больницу г. Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook cообщает пресс-служба областного центра экстренной медпомощи Запорожской ОГА.

"В с. Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. На месте происшествия работала одна фельдшерская и одна реанимационная бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III ст. 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу Запорожья.

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