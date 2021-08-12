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Новости Происшествия
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поджог (900) Запорожская область (2240)

Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела

Женщина получила 90% ожогов тела. Ее госпитализировали в больницу г. Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook cообщает пресс-служба областного центра экстренной медпомощи Запорожской ОГА.

"В с. Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. На месте происшествия работала одна фельдшерская и одна реанимационная бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III ст. 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу Запорожья.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
от хорошей жизни?
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12.08.2021 11:19
+2
А не проще было бы застрелиться или спрыгнуть с многоэтажки или шею на рельсы положить. Подпалить себя это же просто жесть и боль и ужас, другое дело мгновенная смерть. Но о вкусах не спорят, конечно Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 955
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12.08.2021 11:29
+2
не смотрю но осуждаю как то, пока был Т2 ребенок включал эту муть...
там прямая пропаганда "паприколу" , "радуйся тому что есть" и "жуй молча".....
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12.08.2021 11:34
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от хорошей жизни?
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12.08.2021 11:19 Ответить
может и так - поди бензин дорогой а она так нерационально его использовала.... В любом случае - это могло быть и от отупения - если смотреть Г+Г и другие канала - то и не такое может быть... можно-ж на выборах и дурачка какого в президенты выбрать...
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12.08.2021 11:29 Ответить
А в каком сезоне "скотов" сваты обливают себя бензином? Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 2183
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12.08.2021 11:30 Ответить
не смотрю но осуждаю как то, пока был Т2 ребенок включал эту муть...
там прямая пропаганда "паприколу" , "радуйся тому что есть" и "жуй молча".....
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12.08.2021 11:34 Ответить
А не проще было бы застрелиться или спрыгнуть с многоэтажки или шею на рельсы положить. Подпалить себя это же просто жесть и боль и ужас, другое дело мгновенная смерть. Но о вкусах не спорят, конечно Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 955
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12.08.2021 11:29 Ответить
При зеленій владі жість зашібісь.
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12.08.2021 11:31 Ответить
Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 5270
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12.08.2021 11:35 Ответить
А были заявления,протесты озвучены ?
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12.08.2021 11:31 Ответить
 
 