За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, зафиксировано 205 новых случаев, - Кличко. КАРТА
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За сутки 11 августа в столице зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Плюс 205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 220765)", - написал он.
Так, за сутки заболели 113 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 4 девочки от 1 года до 15 лет и 6 мальчиков от 10 до 17 лет.
Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего - 5252).
Кроме того, за сутки были госпитализированы 37 больных коронавирусом, 47 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Вместе с тем, 433 человека преодолели коронавирус (всего 213231).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Соломенском и Дарницком (по 40), Святошинском (28) и в Подольском (23).
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