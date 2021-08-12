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За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, зафиксировано 205 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, зафиксировано 205 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки 11 августа в столице зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Плюс 205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 220765)", - написал он.

Так, за сутки заболели 113 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 4 девочки от 1 года до 15 лет и 6 мальчиков от 10 до 17 лет.

Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего - 5252).

Кроме того, за сутки были госпитализированы 37 больных коронавирусом, 47 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Вместе с тем, 433 человека преодолели коронавирус (всего 213231).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Соломенском и Дарницком (по 40), Святошинском (28) и в Подольском (23).

За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, зафиксировано 205 новых случаев, - Кличко 01
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все граждане Украины и иностранцы въезжающие в Украину как минимум сдают ПЦР тест, остальные с прививками и т.д. И только сепары с оккупированных территорий, которые шастают с двумя паспортами по раше проходят с оккупированной территории с бесплатным тестом, за счет бюджета Украины.
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12.08.2021 11:51 Ответить
пцр-тест - фуфло недостоверное
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12.08.2021 14:41 Ответить
так хоть бабки с них возьмут
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12.08.2021 14:47 Ответить
 
 