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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1062) клевета (165) коррупция (8386) обвинение (416) Соболев Егор (467) Шокин (731)

Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Егора Соболева на решение Киевского апелляционного суда, признавшего его высказывания о коррумпированности экс-генпрокурора Виктора Шокина клеветой.

Об этом народный депутат VIII созыва Егор Соболев написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Последний год я ломал голову, что хуже - нарушить закон, сознательно не выполнив требование суда; или сделать то, что противоречит твоим убеждениям? Перед этим выбором меня поставил бывший генпрокурор Виктор Шокин. Он получил вердикт Киевского апелляционного суда, что мои слова о его коррумпированности в трехлетней давности интервью Татьяне Даниленко являются клеветой. И я должен пойти выступить на телевидении с заявлением, что Шокин - не коррупционер", - пишет он.

По словам Соболева, проблема была не только в том, что это глупость. Такое решение суда наступало на свободу слова. В демократической стране любой гражданин и гражданка должны иметь право свободно выражать любые критические оценки в отношении любого должностного лица.

"Это помогает менять власть, помогает отстаивать хорошие решения и блокировать плохие. В Украине этим правом пользуются миллионы и отрицание этого права судом было плохим обстоятельством. Вот я и обдумывал невыполнение судебного решения. Но на помощь пришел Верховный суд. Его судьи Евгений Синельников, Елена Билоконь, Наталья Сакара и Сергей Хопта полностью удовлетворили мою кассационную жалобу. Что мне особенно приятно - в их решении как раз о демократии и написано: "... Публичная личность, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, пристальному вниманию и повышенному вниманию общества к его деятельностью ....". Вот такая замечательная новость", - подчеркивает экс-нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда. ДОКУМЕНТ

При этом он советует всем, кто столкнулся с ограничениями относительно критики в адрес чиновников, ссылаться на соответствующее решение Верховного суда.

"Решения Верховного суда формируют практику для всех других судей. То есть, теперь каждый, чье мнение или критику чиновника пытаться ограничить, может ссылаться на этот судебный вердикт", - отмечает Соболев.

Он также поблагодарил команду адвокатов, которая представляла его интересы в данном процессе. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Що шокін - корумповане лайно і "прахвєсіанал" рівня венедиктової, то відомо.
А хто ж його на ГПУ висунув?
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12.08.2021 11:43
+4
Может Шокин на президента США в суд подаст, тот его сукиным сыном обозвал, тут все шансы выиграть Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 792
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12.08.2021 11:40
+3
Если не клевета,значит правда ? Тогда нужно продолжать.Доводить до конца начатое.
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12.08.2021 11:33
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Если не клевета,значит правда ? Тогда нужно продолжать.Доводить до конца начатое.
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12.08.2021 11:33 Ответить
Хорьков всплыл. Или Скунсов? Да какая разница, как эта гнида называется. Видать кто то ему денежку дал.
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12.08.2021 11:34 Ответить
Там обое рябое.Соболев тоже мутный тип и работал наверняка по заказу. Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 8620
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12.08.2021 11:36 Ответить
Якщо взяти участь Соболева у політичному Рухові Садового а потім Карлсона МІхо , яких підкормлював Курченко ,вже навіть втікши до Раш й сидячи в офісі неподалік квід Кремля - то таки даааа , Соболєв знов почув вибори. А грошики будуть звідки?
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12.08.2021 11:45 Ответить
А платежки есть? От Курченка. Сам выписывал? Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1196
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12.08.2021 11:51 Ответить
Засланий казачок абіділсі. Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 6534
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12.08.2021 11:39 Ответить
Может Шокин на президента США в суд подаст, тот его сукиным сыном обозвал, тут все шансы выиграть Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 792
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12.08.2021 11:40 Ответить
Шансы у шокина есть... в мосгорсуде.
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12.08.2021 11:43 Ответить
Зачем так далеко? Достаточно - в США.
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12.08.2021 11:46 Ответить
Суд в США, в отличие от мосгор"суда", потребует полную запись телефонного разговора, а там может всплыть такое!.., что никто не предоставит.
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12.08.2021 11:50 Ответить
Какого телефонного разговора, Вы о чём?
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12.08.2021 11:52 Ответить
Я о разговоре президентов, в котором и прозвучали слова "сукин сын".
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12.08.2021 12:34 Ответить
А я об интервью кандидата в президенты США Байдена, где он хвастался как заставил президента Украины уволить "этого сукина сына".
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12.08.2021 12:47 Ответить
Это меняет дело. Я почему-то считал, что эти слова впервые прозвучали в разговоре, а не в интервью. Теперь начну перепроверять.
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12.08.2021 13:49 Ответить
Що шокін - корумповане лайно і "прахвєсіанал" рівня венедиктової, то відомо.
А хто ж його на ГПУ висунув?
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12.08.2021 11:43 Ответить
Как кто. Байден. Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 731
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12.08.2021 11:47 Ответить
Какой же из Шокина коррупционер? Тут Верховный суд ошибся. Вот СУКИН СЫН , это да. Сам Байден так сказал. Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 2957
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12.08.2021 11:46 Ответить
шокін таке ж корумповане лайно як і соболєв. І це теж "нє являєтся клєвєтой" Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1031
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12.08.2021 11:56 Ответить
так чо ж ти так волав про відсутність диплому у Луценка? Якщо тоді потрібно було в першу чергу реформувати прокуратуру!
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12.08.2021 11:59 Ответить
Шокин конечно еще то.., но Егор явно погорел))
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12.08.2021 14:19 Ответить
Соболев красава. Жаль что народонаселение нашей страны не выбирает таких в Раду. Зато кива с рабиновичем пишуть законы. Абсурд, так и живем.
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12.08.2021 14:40 Ответить
 
 