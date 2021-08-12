РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15608 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
4 461 14
Байден (2375) Зеленский (16511) Меркель (2121) обстрел (20097) Россия (91213) Донбасс (26945) Гармаш (134)

Причиной обострения на Донбассе могут быть грядущие встречи Зеленского с Меркель и Байденом, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Причиной обострения на Донбассе могут быть грядущие встречи Зеленского с Меркель и Байденом, - Гармаш

Россия использует обстрелы на Донбассе как в геополитике против Украины, так и для внутренних целей перед выборами в Госдуму России осенью.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Если говорить о причинах, как я их вижу, то я для себя выделил несколько факторов. Один из них - геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны позитивные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", - отметил Гармаш.

По его словам, Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в том числе в геополитике.

"Второй фактор - внутрероссийский. Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, мобилизирующая электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая новосозданных российских граждан к голосованию. Также очень важно понимать, что на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России. - Ред.) оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отбрасывал и военный фактор - это террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий", - добавил представитель украинской делегации в ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Находящиеся в колониях в ОРДЛО занимаются мошенничеством, это поощряют "администрации", - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
а университет имени дебила?
показать весь комментарий
12.08.2021 11:58
+5
Пострілюють, аднака.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:53
+5
Причиной обострения на Донбассе ,,,,, есть "зеленое одностороннее перемирье ,зеленое перестать стрелять и отсутвие надлежащего ответа на рашистские обстрелы".Не может быть обострения там ,где оно существует с 2014 года
показать весь комментарий
12.08.2021 12:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что, разве на домбасе сейчас обострение? Вроде все как абична Причиной обострения на Донбассе могут быть грядущие встречи Зеленского с Меркель и Байденом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4167
показать весь комментарий
12.08.2021 11:52 Ответить
Пострілюють, аднака.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:53 Ответить
Да. Пастреливают.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:56 Ответить
да они каждый день стреляют, отвечать нужно так же, что бы подолгу не могли очухаться
показать весь комментарий
12.08.2021 11:52 Ответить
Только Вооружатся , - Другого пути Нет. А мы можем если мобилизовать все Ресурсы , а не подглядывать Что там в глазах у путина.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:56 Ответить
а университет имени дебила?
показать весь комментарий
12.08.2021 11:58 Ответить
Если Меркель приехала продавливать "формулу Штайнмайера", то ***** ей помогает на востоке.
А вообще, всё предсказуемо - чем выше цена на нефть и газ, тем наглее Мордор.
показать весь комментарий
12.08.2021 12:02 Ответить
Не приехала, а собирается приехать Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9998
показать весь комментарий
12.08.2021 12:05 Ответить
Нужно подавлять желание обострять.Путем точной ответки.Есть же уже радары,оборудование. Только страх тех остановит. Перед неминуемой гибелью. Все понты исчезают,когда на кону собственная жизнь.
показать весь комментарий
12.08.2021 12:08 Ответить
Слово "Мендель" давно стало діагнозом
І здавалось, що не може бути нічого більш непрофесійного, пафосного та самовпевненого.
Може.
Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5715
показать весь комментарий
12.08.2021 12:10 Ответить
Причиной обострения на Донбассе ,,,,, есть "зеленое одностороннее перемирье ,зеленое перестать стрелять и отсутвие надлежащего ответа на рашистские обстрелы".Не может быть обострения там ,где оно существует с 2014 года
показать весь комментарий
12.08.2021 12:15 Ответить
Эх, нагребнуть бы им парашу!
показать весь комментарий
12.08.2021 14:00 Ответить
не врите..просто один клоун плохо посмотрел в глаза другому клоуну..глубже надо смотреть..глубже
показать весь комментарий
12.08.2021 15:14 Ответить
чтото опаздывают сентяьрб на носу где старая песня о главном путин нападет
показать весь комментарий
12.08.2021 23:00 Ответить
 
 