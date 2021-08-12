Причиной обострения на Донбассе могут быть грядущие встречи Зеленского с Меркель и Байденом, - Гармаш

Россия использует обстрелы на Донбассе как в геополитике против Украины, так и для внутренних целей перед выборами в Госдуму России осенью.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Если говорить о причинах, как я их вижу, то я для себя выделил несколько факторов. Один из них - геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны позитивные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", - отметил Гармаш.

По его словам, Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в том числе в геополитике.

"Второй фактор - внутрероссийский. Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, мобилизирующая электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая новосозданных российских граждан к голосованию. Также очень важно понимать, что на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России. - Ред.) оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отбрасывал и военный фактор - это террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий", - добавил представитель украинской делегации в ТКГ.

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