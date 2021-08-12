С 1 октября диабетики смогут получить инсулин бесплатно или с незначительной доплатой, - НСЗУ

С 1 октября пациенты с сахарным и несахарным диабетом смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила врио заместителя председателя Национальной службы здоровья Татьяна Бойко.

По ее словам, с 1 октября программа реимбурсации будет расширена, и больные сахарным и несахарным диабетом по назначению врача смогут получить инсулин бесплатно или с незначительной доплатой.

Отмечается, что с 1 октября и до конца года на программу выделили 660 млн грн, что позволит обеспечить инсулином всех больных.

Бойко объяснила, что инсулин можно будет получить в любой аптеке без привязки к месту регистрации больного и места работы врача. У аптеки должен быть договор с Национальной службой здоровья по реимбурсации.

Узнать о таких аптеках можно по телефону в контактной службе Нацслужбы здоровья (1677) или на сайте НСЗУ.

Также пациент должен иметь индивидуальный план лечения от врача с определением типа и дозировки инсулина. Поэтому инсулинозависимым пациентам нужно посетить эндокринолога, чтобы он составил такой план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин внесет в ключевые показатели эффективности местной власти лечение инфарктов и инсультов в регионе, - Ляшко