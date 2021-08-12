С 1 октября диабетики смогут получить инсулин бесплатно или с незначительной доплатой, - НСЗУ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
С 1 октября пациенты с сахарным и несахарным диабетом смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила врио заместителя председателя Национальной службы здоровья Татьяна Бойко.
По ее словам, с 1 октября программа реимбурсации будет расширена, и больные сахарным и несахарным диабетом по назначению врача смогут получить инсулин бесплатно или с незначительной доплатой.
Отмечается, что с 1 октября и до конца года на программу выделили 660 млн грн, что позволит обеспечить инсулином всех больных.
Бойко объяснила, что инсулин можно будет получить в любой аптеке без привязки к месту регистрации больного и места работы врача. У аптеки должен быть договор с Национальной службой здоровья по реимбурсации.
Узнать о таких аптеках можно по телефону в контактной службе Нацслужбы здоровья (1677) или на сайте НСЗУ.
Также пациент должен иметь индивидуальный план лечения от врача с определением типа и дозировки инсулина. Поэтому инсулинозависимым пациентам нужно посетить эндокринолога, чтобы он составил такой план.
Пожалуйста, подождите...