Экс-глава правления "Диамантбанка" уведомлен о подозрении в растрате 20 млн грн, - прокуратура

Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева уведомлен о подозрении бывший председатель правления ПАО "Диамантбанк" по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, в интересах третьих лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, находясь в должности председателя правления ПАО "Диамантбанк", подозреваемый содействовал в принятии решения о выдаче кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось в дальнейшем, были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита.

"После прекращения уплаты по кредитному договору, банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций. Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от выполнения судебного решения и при содействии председателя правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита. В результате принятия такого решения, владельцы предприятий - должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн гривен", - следует из сообщения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что в июне 2017 года был начат процесс ликвидации ПАО "Диамантбанк" и введена временная администрация, которая возложена на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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