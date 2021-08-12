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По городам ОРДЛО ездят мобильные пункты для агитации и подготовки голосования в российскую Госдуму, – правозащитник Лисянский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В городе Антрацит, находящейся под контролем НВФ "ЛНР", в жилых массивах ездят мобильные пункты для агитации и проведению организационных мер для голосования на выборах в российскую Госдуму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы". По его мнению, такие действия являются поэтапной частью программы по политической интеграции ОРДЛО.

Кроме того, в ОРДЛО уже открыты так называемые "информационные центры". Их задачей будет активное информирование и подготовка жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ. При этом стали известны адреса первых "центров" в НВФ "ЛНР", которые расположены в образовательных заведениях.

Помимо этого, по жилым массивам пустили передвижные пункты, также выполняющие роль вышеуказанных информационных центров. Предназначение этих мобильных точек состоит в сборе заявлений от жителей для участия в дистанционном голосовании, активация и создание учетной записи на портале Госуслуги. Лисянский поясняет, что в последующем эти мобильные центры будут использоваться в день голосования, фактически как онлайн-избирательные участки.

При этом, передвижные мобильные пункты ведут публичную агитацию с помощью аудио средств.

"Если не успели подать заявление на получение СНИЛС или уже имеете СНИЛС, но не получили подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги" Российской Федерации, вы можете сделать прямо сейчас в нашем мобильном пункте. Напоминаем вам, что только при наличии СНИЛС и подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги" Российской Федерации вы можете реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах в Государственную Думу, подав заявку на участие в выборах", – говорится в видео, опубликованным на анонимном аккаунте misiefantomas в социальной сети.

Система голосования на выборах в Госдуму для граждан РФ из ОРДЛО будет связана со Страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) – частью пенсионной системы и системы российской социальной помощи. Благодаря наличию СНЛИС можно зарегистрироваться на портале Государственные услуги. Далее эта учетная запись используется на платформе Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а само голосования будет приходить в "миграционных" и "информационных" центрах.

"Таким образом, подтверждается намерение россиян не только провести выборы в ОРДЛО, но и привлечь как можно больше внимания со стороны местных жителей и создать картинку одобрения для российских пропагандистов. Не стоит забывать, что подобные технологии будут распространять и на остальную часть Украины", – говорит Лисянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+9
вычислить кто будет голосовать и за поребрик навсегда, и с паспортами рашистскими тоже накуй в чугуево
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12.08.2021 12:20
+9
Пенсии голосящим не выдавать!
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12.08.2021 12:25
+6
Всі адекватні звідти давно виїхали. Після деокупації там всіх треба за порєбрік відправляти.
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12.08.2021 12:52
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Правила форума Совет форумчан
вычислить кто будет голосовать и за поребрик навсегда, и с паспортами рашистскими тоже накуй в чугуево
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12.08.2021 12:20 Ответить
Всі адекватні звідти давно виїхали. Після деокупації там всіх треба за порєбрік відправляти.
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12.08.2021 12:52 Ответить
А вот если б тебе было за 60, у тебя дом, дача, все хорошо, ты патриот и тут бах и твой регион оккупировал враг, ты бы уехал? Я вообще считаю, чем больше там патриотов, - тем лучше, мы сможем противостоять врагу в его тылу.
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12.08.2021 14:02 Ответить
Чем тебе наш украинский Чугуев не угодил?
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12.08.2021 15:35 Ответить
т9
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12.08.2021 16:22 Ответить
Пенсии голосящим не выдавать!
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12.08.2021 12:25 Ответить
А получая рашистский аусвайс, они автоматически отказались от наших пенсий.
Правда, русские геббельсы им об этом забыли сказать...
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12.08.2021 15:34 Ответить
Без толку. Если не будет вознаграждений фиг кто пойдет. Только бюджетники само собой.
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12.08.2021 12:31 Ответить
А физический приход на участок и не нужен. Там же ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ наблюдателей!
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12.08.2021 15:36 Ответить
им не привыкать. Они этого дождались. И будут голосовать и работать на врага и прислуживать, и через кпп шастать. А вы пооткрывали им кпп, как границу с рефией.
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12.08.2021 12:37 Ответить
жрать нечего..а они агитки гоняют... идиоты....
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12.08.2021 13:30 Ответить
Саме так і виглядає протягом всієї світової історії типова "гражданская вайна" - під боком у тебе фашистське 404, а на території "гражданскай вайни" ходить її валюта, відбуваються її вибори, всім керують її громадяни... "внутріній канфлікт"
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12.08.2021 15:24 Ответить
не хило устроились,бизнесмен ОРДЛО платит налоги в ОРДЛО, но считает, что
его родители имеют право на пенсию в Украине, куда он уже 7 лет не платит
налоги...он, мля, даже требует немедленно и любой ценой освободить Донбасс, отрицая наличие
там российских оккупационных войск, т.е. ему фактически бросай граждан Украины
на бойню, но, при этом, он в ОРДЛО скрывается от воинской обязанности для Украины и... посещает военные сборы, организовываемые оккупантами... класс, это- высший пилотаж
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12.08.2021 18:06 Ответить
Примусова виселяти нікого не потрібно. Це дичина. А от тимчасово, років на 30, позбавити частини громадянських прав, таких як право голосувати та бути ізбраним, треба буде обов'язково.
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12.08.2021 20:20 Ответить
Кормильская народная республика за *****.Несите гречку хотя и перловая каша с говяжими хвостами деликатес.
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12.08.2021 21:43 Ответить
Россия - это паРаша , подлейшая и мерзеннейшая страна в истории человечества .
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13.08.2021 01:52 Ответить
 
 