По городам ОРДЛО ездят мобильные пункты для агитации и подготовки голосования в российскую Госдуму, – правозащитник Лисянский. ВИДЕО

В городе Антрацит, находящейся под контролем НВФ "ЛНР", в жилых массивах ездят мобильные пункты для агитации и проведению организационных мер для голосования на выборах в российскую Госдуму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы". По его мнению, такие действия являются поэтапной частью программы по политической интеграции ОРДЛО.

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Кроме того, в ОРДЛО уже открыты так называемые "информационные центры". Их задачей будет активное информирование и подготовка жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ. При этом стали известны адреса первых "центров" в НВФ "ЛНР", которые расположены в образовательных заведениях.

Помимо этого, по жилым массивам пустили передвижные пункты, также выполняющие роль вышеуказанных информационных центров. Предназначение этих мобильных точек состоит в сборе заявлений от жителей для участия в дистанционном голосовании, активация и создание учетной записи на портале Госуслуги. Лисянский поясняет, что в последующем эти мобильные центры будут использоваться в день голосования, фактически как онлайн-избирательные участки.

При этом, передвижные мобильные пункты ведут публичную агитацию с помощью аудио средств.

"Если не успели подать заявление на получение СНИЛС или уже имеете СНИЛС, но не получили подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги" Российской Федерации, вы можете сделать прямо сейчас в нашем мобильном пункте. Напоминаем вам, что только при наличии СНИЛС и подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги" Российской Федерации вы можете реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах в Государственную Думу, подав заявку на участие в выборах", – говорится в видео, опубликованным на анонимном аккаунте misiefantomas в социальной сети.

Система голосования на выборах в Госдуму для граждан РФ из ОРДЛО будет связана со Страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) – частью пенсионной системы и системы российской социальной помощи. Благодаря наличию СНЛИС можно зарегистрироваться на портале Государственные услуги. Далее эта учетная запись используется на платформе Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а само голосования будет приходить в "миграционных" и "информационных" центрах.

"Таким образом, подтверждается намерение россиян не только провести выборы в ОРДЛО, но и привлечь как можно больше внимания со стороны местных жителей и создать картинку одобрения для российских пропагандистов. Не стоит забывать, что подобные технологии будут распространять и на остальную часть Украины", – говорит Лисянский.

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