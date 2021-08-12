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Гутцайт о скандале с Магучих: Побеждая, спортсмены поздравляют друг друга. Рядом оказалась Ласицкене, а Ярослава не сдержала эмоций

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Гутцайт о скандале с Магучих: Побеждая, спортсмены поздравляют друг друга. Рядом оказалась Ласицкене, а Ярослава не сдержала эмоций

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что 19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР из Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций", - сказал он

Гутцайт также призвал всех поддержать Магучих, "чтобы не произошло так, что сейчас много чего идет на нее, а потом мы не увидели ее в другой стране".

Среди прочего, министр сообщил, что намерен проработать с федерациями вопрос, как вести себя спортсменам в таких ситуациях.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Также читайте: Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было какой-либо политической позиции.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+35
Офицера ВСУ Магучих,захлестнули эмоции и она кинулась обниматься с противником.Ну так,теперь все разъяснено.С ее позиции-это нормально Гутцайт о скандале с Магучих: Побеждая, спортсмены поздравляют друг друга. Рядом оказалась Ласицкене, а Ярослава не сдержала эмоций - Цензор.НЕТ 4400
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12.08.2021 12:26
+35
рядом была еще и австралийка. Но там емоции не захлестнули.
Почему-то.
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12.08.2021 12:29
+23
Вот если бы "Ярослава не сдержала эмоций" и со словами "-Изыди репоголовая !" , в&***** кацапку с носака в табло, вот это было бы достойное поздравление соперницы.
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12.08.2021 12:32
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Яка гидота,що пишуть,і хто,що ви для держави ,для її прославляння зробили-один словесний понос,Слава Чемпіонці....
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12.08.2021 19:31 Ответить
Да сфоткалась девчонка, чтобы показать, что Украинки - не москвяцкие уродки. Гутцайт про скандал з Магучіх: Перемагаючи, спортсмени вітають один одного. Поруч опинилася Ласіцкене, а Ярослава не стримала емоцій - Цензор.НЕТ 5852
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13.08.2021 06:41 Ответить
Ну если только это)))))так вот почему Беленюк со скабеевой фоткался...
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16.08.2021 17:12 Ответить
Інфу "Не нужно давить на Магучих, если мы не хотим потерять еще и эту спортсменку, - Гутцайт" від 16.08.2021 12:32 - видалили
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16.08.2021 14:10 Ответить
хоча на інших сайтах - залишилося. Зокрема, тут: "12:10 Гутцайт каже, що Магучіх через тиск може поїхати з України"
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16.08.2021 14:15 Ответить
Цікаво ,чому???)))
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16.08.2021 14:16 Ответить
думаю, що наші коменти не сподобались не стільки Магучіх. як зеленим уродам (Гуцайту, зокрема)
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16.08.2021 14:20 Ответить
То отож ,ось така вона гібридна війна !!!Реванш кремлівських гнид триває !!!)))
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16.08.2021 14:26 Ответить
Спортсменке 29 лет. Что понимают люди в таком возрасте. Поэтому спортсменов должно инструктировать их начальство. Начиная от министра и вниз. В этом проблема, а не в спортсменах. А магучих я поздравляю с наградой олимпиады. Она очень ммолодая и талантливая. Поэтому надеюсь, что на следующей олимпиаде она принесет себе и Украине золотую медаль.
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16.08.2021 14:29 Ответить
Шановний ,це Ласіцкене 29 ,а Ярослава взагалі дитина ,їй лише 19 !!! Лейтенант,смішно !!! Хто служив в арміі і бачив 19 річного лейтенанта ???)))
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16.08.2021 17:08 Ответить
А она хорошо выглядит)))вы ошиблись -19ть,а не 29
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16.08.2021 17:09 Ответить
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