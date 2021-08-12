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В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В случае со штаммом

В мире не было зафиксировано еще ни одного случая, чтобы после вакцинации препаратами от компаний Pfizer и Moderna люди умирали он инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщают катарские ученые, данные исследования опубликованы на портале MedRxiv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Ученые пришли к выводу, что уровень эффективности вакцины от Pfizer касаемо "Дельты" через две недели после первой дозы составляет 64,2%, а после второй - 53,5%.

Относительно препарата Moderna, что его эффективность в случае со штаммом "Дельта" после первой прививки составляет 79%, а после второго - 84,8%. То есть из этого исследования становится понятно, что Moderna эффективнее против этого штамма, чем Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность Pfizer после вакцинации снижается на 6% каждые 2 месяца, - исследование

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 176
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12.08.2021 12:48
+7
Началась информ-война фармомафии и аферистов от ВОЗ - чей же яд для эвтаназии лучше !!! В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 6558
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12.08.2021 12:53
+5
"Спутник кацапов тоже эффективен,но в деле утилизации тех самых кацапов" - там еще есть над чем работать. Темпы преступно медленные...
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12.08.2021 13:08
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 176
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12.08.2021 12:48 Ответить
Категорически поддерживаю - а-то вдруг мне Модерны на вторую дозу не хватит В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 7690
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12.08.2021 13:14 Ответить
да забирайте хоть все дозы - модерна в Украине не сертифицирована
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12.08.2021 13:43 Ответить
Спасибо конечно. Мне лишнего не надо.
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12.08.2021 13:59 Ответить
Есть такая штука, в "Карат Эрлайнз"- зеленая стрелочка на большом экране, дабы её видели все пассажиры салона. Эта стрелочка постоянно меняет направление, по чуть-чуть... Я на неё тупо любовался весь перелет Доха-Франкфурт. Оказалось, она показывает всегда направление на Джидду! Причина: правоверный мусульманин должен знать- каким образом ему надо расположить своё тело для молитвы! Ну и- этот сервис был востребован! Молились... Как я понимаю- это молились те самые катарские ученые.
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12.08.2021 13:19 Ответить
Виноват: Катар Эрлайнз.
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12.08.2021 13:20 Ответить
Они этим активно занимаются и финансируют.
В Украине всё давно в свободном падении. Мы уже точно намного ниже Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ
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12.08.2021 15:19 Ответить
от модерны кони дохнут- тем более она не регестрирована в украине так главврач зебобиков сказал вчера
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12.08.2021 12:52 Ответить
Началась информ-война фармомафии и аферистов от ВОЗ - чей же яд для эвтаназии лучше !!! В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 6558
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12.08.2021 12:53 Ответить
12 дней спустя вакцинации: клешни не растут, чешуи нет, чувтвую себя неплохо, к "русскому миру" и зебаранам все то же отвращение.. что я делаю не так?
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12.08.2021 13:06 Ответить
давай потом поговорим о твоем самочувствии - хотя бы через пол года, год...а сейчас тебе что то говорить что будет то ты все равно не поверишь.. подожди немного ... В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 9441
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12.08.2021 13:13 Ответить
обратите внимание, что Вы говорите об информации, основанной на домыслах и пропаганде, а я о том что есть на самом деле. Да, правы, лишь время покажет какой вариант был правильным - но выбор есть выбор! и этот выбор был моим, основанным на последствиях прошлых, перенесенных 2х ковидах, с которым столкнулся, их последствиями, консультациями со знакомыми терапевтами, врачами различных профилей - которые работают у нас в компании, их отзывах о прививках, сделанных пол года назад. Ну а пропагангда... она для того и есть, чтоб с пеной у рта, бездоказательно волать о том, о чем есть разнорядка.. Есть еще полезные идиоты... недалекие, малообразованные и пытающиеся выдавать свою глупость за истину...
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12.08.2021 13:30 Ответить
Золотые слова, кроме одного - "разнорядка", должно быть "разнарядка". Поюсую.
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12.08.2021 14:05 Ответить
спасибо за вашу внимательность! к сожалению пишу быстро в перерывами между отстрелом юзеров по службе поддержки.. а иногда и паралельно, так что иногда могут быть ошибки, очепятки и отсутствовать знаки препинания.. знаю некрасиво, но что поделать... времени очень мало и автонабор -иногда и не такое получается. Но впредь постараюсь набирать текст внимательнее
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12.08.2021 14:19 Ответить
Но впредь постараюсь набирать текст внимательнее
Надеюсь, это оценят и юзеры по службе поддержки...
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12.08.2021 14:24 Ответить
да я не претендую на истину, я просто умею читать и выбирать из всего шлака инфы и аналитически мыслить и принимать решение по этому поводу, и я в отличии от вас давно этот пазл с аля-вакцинацией сложил и решение для себя принял!!!.. п.с. не даром режиссеры этого кипеша открыто говорят что те кто осознанно пойдет на вакцинацию - клинические идиоты и они нам в будущем не нужны как и старики, хронически больные, и люди с группы риска..
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12.08.2021 14:37 Ответить
Имунка-спаситель,нету-подыхай!
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12.08.2021 12:58 Ответить
Я больше доверяю главе ВОЗ , который сказал- лучше та прививка, которая доступна.
Без разницы 84% или 75% это все не доказано эти проценты.
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12.08.2021 12:59 Ответить
Правильно он сказал. От ковидной смерти защищает любая. От заражения по-сути ни одна. Разница в процентах по заражению дело десятое.
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12.08.2021 15:23 Ответить
После второго файзера фифти-фифти)))?
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12.08.2021 13:01 Ответить
Нормальные вакцины сделаны нормальными людьми,потому и эффективны.Спутник кацапов тоже эффективен,но в деле утилизации тех самых кацапов)))
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12.08.2021 13:02 Ответить
"Спутник кацапов тоже эффективен,но в деле утилизации тех самых кацапов" - там еще есть над чем работать. Темпы преступно медленные...
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12.08.2021 13:08 Ответить
самый лучший россиянини - прикопанный! не важно у дороги или в шахте..
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12.08.2021 13:08 Ответить
Пфайзер зафигашил астразенеку, но теперь модерна начала фигашить пфайзер.
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12.08.2021 13:33 Ответить
Уже не знают,как ШМУРДЯК рекламировать,а то распиляные бюджетные нужно ж как то списать
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12.08.2021 15:25 Ответить
Антитела после прививки до 14 дня вообще по нулям, и только с 14 дня начинает нарастать количество антител и в течении недели достигает максимума - около 50% и после второй дозы под 75% - 85% у кого как.А почему пишут ,что после 2й дозы эффективность падает до
53,5% - это не логично и похоже на очепятку.

У Модерны доза прививки в 3 раза выше, потому и защита повыше - под 70% после первой
прививки и еще повышается немного после второй ибо первая лошадиная доза уже все сделала

Привет всем прочипированным от такого же В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых - Цензор.НЕТ 4699

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12.08.2021 18:42 Ответить
 
 