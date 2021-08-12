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Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава "Укроборонпрома" Гусев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава

Украина имеет все возможности, чтобы в ближайшее время войти в десятку крупнейших мировых экспортеров оружия.

Об этом заявил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров оружия, и мы имеем все тенденции к тому, чтобы в ближайшее время войти в десятку. А "Укроборонпром" в этом году вернулся в сотню крупнейших оборонно-промышленных компаний мира", - сказал Гусев в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в четверг в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Милованов проводит онлайн заседание набсовета "Укроборонпрома" в перерыве между лекциями американским студентам, а у нас до сих пор нет Гособоронзаказа, - нардеп "ЕС" Геращенко

Глава "Укроборонпрома" также отметил, что Украине, исходя из ограниченных расходов на безопасность и оборону, необходимо сегодня сосредоточиться на создании вооружения для ассиметричного сдерживания возможной агрессии.

"Три основных из них - ракетная программа Украины, высокоточные средства поражения, противокорабельные ракетные комплексы - и мы совместно с правительством по поручению президента уже работаем над этим вопросом; системы радиолокационной борьбы, разведки, системы кибербезопасности и киберзащиты, системы ПВО, новейшие технические средства для сил спецопераций. И третье – беспилотные воздушные, наземные и морские аппараты", - отметил глава госконцерна.
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Топ комментарии
+20
Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава "Укроборонпрома" Гусев - Цензор.НЕТ 5829
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12.08.2021 12:56
+12
Судя по таким заявлениям Укроборонпром завалил всю армию различными современными видами оружия, армейцы начали отказываться вот и приходится зарубеж продавать...
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12.08.2021 13:03
+9
Может лучше себе сначала "экпортировать"?
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12.08.2021 12:59
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Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава "Укроборонпрома" Гусев - Цензор.НЕТ 5829
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12.08.2021 12:56 Ответить
кстати хочу посмотреть все интервью президента(но только если прибавлю +500 к антибевательному рефлексу)) что там рекорд по длительности был..... мммм, это хрипение.... - надо короче пленным сепарам включать этот поток сознания
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12.08.2021 13:00 Ответить
вполне можно бы, но если будут частными предприятия. у Байдена частники строят авианосцы и АПЛ и стелсовики и трайденты и все что прославляет Байдена.
вон, сравнить Роскосмос и Спэйс икс - у Рогозина финансирование бездонное, но Маск его обосрал и Рогозин сказал шо это було "недружественно"(перед этим годами срал на Маска и это было типа дружественно? Україна найближчим часом може увійти до десятки світових експортерів зброї, - глава "Укроборонпрому" Гусєв - Цензор.НЕТ 5659 )
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12.08.2021 14:27 Ответить
Непутай Байдена и конкретно государство США. У Байдена сын Хантер побирался в Украине в Бурисме Україна найближчим часом може увійти до десятки світових експортерів зброї, - глава "Укроборонпрому" Гусєв - Цензор.НЕТ 1067
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12.08.2021 15:04 Ответить
а кстати за государство - с 39-тоо срало на Германию, потом подставило морячков, потом выпросило таки войну с Германией - и понеслось. и это все делал.... тадаммм..... Рузвельт
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12.08.2021 15:42 Ответить
"Парни со стволами", для этих козлиных рожь звучит занадто круто (один из которых 4 раза откосил и подал в суд на двух девушек, что они ему угрожали прилетом снаряда в пустую голову).
"Парни с обрезками" - самое оно! (игра на рояле - сами понимаете - фонограмма)
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12.08.2021 14:51 Ответить
Герои фильма тоже по началу очковали, пока не вошли во вкус)))
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12.08.2021 14:52 Ответить
Та да, вот смотрю, Клоун прям герой такой стал... Україна найближчим часом може увійти до десятки світових експортерів зброї, - глава "Укроборонпрому" Гусєв - Цензор.НЕТ 2641 Самому не смешно?
Все что связывает Зеленского со словом герой, это разве что героин!
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12.08.2021 15:02 Ответить
А ближайшее, это лет тридцать?
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12.08.2021 12:57 Ответить
Та ні, пише десять років. Тільки, думаю, за умови, що йому дадуть керувати коритом концерном.
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12.08.2021 13:06 Ответить
Поляки тоже против СП-2. А это самое мощное государство Восточной Европы.
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12.08.2021 13:29 Ответить
трандаболишка - надо делать а не мечтать - что толку шо Оплот - крепче Леопарда, если за 10 лет ты выпустишь 15 Оплотов, а Рейнметал за месяц 30 Леопардов?
да и не факт шо оплот лучше. кстати вроде в(у) ЮВТ - у паса или собачки кличка Оплот Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава "Укроборонпрома" Гусев - Цензор.НЕТ 831
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12.08.2021 12:58 Ответить
Так недавно в пятерку входила. Что пошли в зад !
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12.08.2021 12:58 Ответить
Может лучше себе сначала "экпортировать"?
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12.08.2021 12:59 Ответить
Судя по таким заявлениям Укроборонпром завалил всю армию различными современными видами оружия, армейцы начали отказываться вот и приходится зарубеж продавать...
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12.08.2021 13:03 Ответить
Неее лучше все продать! Причем даже то, что сейчас есть на складах....все равно ж никто не стреляет! Думаете как мы движемся к "десятке крупнейших экспортеров"? Как всегда продаем старое вооружение со складов!!!!
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12.08.2021 14:21 Ответить
А нафига мы выходили из десятки? Во времена Ющенко и Яныка мы были в десятке всегда. Покращання?
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12.08.2021 13:00 Ответить
Торговали по-дешевке неучтенкой бывших МОУ-майстерен. Склады уже пустые, госрезерв насквозь прогнивший никого уже не интересует, самостоятельности у предприятий концерна нет, зато есть "контроль", финансирования новых разработок и их производства нет... Вот и фсьо...
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12.08.2021 13:06 Ответить
Контроль офигенный, оборонзаказ профинансирован только на 15%, а уже год заканчивается
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12.08.2021 13:20 Ответить
Вангую что на 2022 Клоуном и Ко будет презентован "самый большой оборонный бюджет за всю историю". Они уже просто поняли тему, что его можно принимать любых размеров, а потом тупо не выполнять - это ж не социалка, вояки бунт не поднимут!!!
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12.08.2021 14:23 Ответить
Не могут воры куда-то входить. Воров "выходят", а не "входят".
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12.08.2021 13:01 Ответить
С этим точняк...
Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава "Укроборонпрома" Гусев - Цензор.НЕТ 4570
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12.08.2021 13:02 Ответить
Зеленский рассердился и расстреливает партияю Слуга Народа.
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12.08.2021 14:47 Ответить
сами же заморозили ракетную программу, которая была до них. а теперь "совместно с правительством по поручению президента уже работаем над этим вопросом".
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12.08.2021 13:02 Ответить
Кто из вменяемых будет покупать наше "оружие" если в период войны с русней у укроборонпрома 7 год нет конкретных заказов от государства на вооружение ВСУ (по мелочам ни в счет)!?
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12.08.2021 13:02 Ответить
7 лет явный звиздешь, а вот крайние два года это так и есть.
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12.08.2021 13:05 Ответить
для особо одаренных повторю - СЕМЬ лет !!! мелочевка на подобие катеров класса озеро-пруд с рыбальского, и санитарных джипов по цене скорой помощи со всеми начинками не в счет !!!
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12.08.2021 13:11 Ответить
Для особо упоротых повторю выполнение Гособоронзаказа на 21 год.
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12.08.2021 13:16 Ответить
дядя, вы дурак !!!!
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12.08.2021 14:38 Ответить
С твоим уровнем интеллекта, как и у зеледента, явный дефицит. Но тот хоть задор айкосиками себе поднимает. Что куришь, монах? Ты регулярно такую хню несешь что даже наркоши так в фантазиях не улетают...
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12.08.2021 14:50 Ответить
ну куда мне до вас - я тут просто так - по клаве стучу...
Укроборонпром: гособоронзаказ 2021 года заблокирован, контракты не заключены, «а в остальном, прекрасная маркиза»…(с)
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12.08.2021 14:59 Ответить
И так все семь лет, да? А я вот подумал, а может действительно вместо каких-то там броневиков, Оплотов, "катерочков", санитарных машин, ремонта и восстановления техники взять и сразу построить такой супер-пупер авианосец а-ля 20 Титаников водоизмещением? Да и поставить его посреди Черного моря со всеми сухопутными, воздушными и морскими силами на борту? Пущай посмотрят и испугаются. Наверное так ты видишь грандиозность Гособоронзаказа?
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12.08.2021 15:10 Ответить
Грандиозность гособоронзаказа я вижу так - в первую очередь САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ во время ВОЙНЫ с русней ( а у нас начиная с патронов и снарядов любого калибра - полная оппа - бк хватит на 5-6 дней войны с интенсивностью как в 2014-15, берц *** нет для ВСУ, зимнего обмундирования, и т.д. и т.п.... !!!)
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12.08.2021 18:17 Ответить
С формой одежды все в порядке, не покупают сами как в 14. Берцы, те самые таланы, не айс, конечно, но носибельны, продовольственное не видел жалоб, денежное хромает конечно, но употребительное за счет боевых. Так в чем проблема? Это наработано годами за всю войну. Где авианосец, просранный при зеледенте? Август на дворе, оформление госзакупок на следующий год начинается с конца октября! 68% это победа, да?
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12.08.2021 19:03 Ответить
Это за гривны у них нет заказа от государства, а за доллары "государство" только радо будет карманы набить. У нас в Украине только с танками все более менее, а самое большая проблема - это ПВО. Вообще нечем защищаться от самолетов и тем более от ракет противника. И ПВО нам не дарят, в отличие от корабликов. Но все украинские последние модернизации ПВО хотят продавать на экспорт , за валюту. Никто и не заикается в Зе-команде, чтобы сделать оборон заказ на зенитные ракеты для нашей армии. Хотя бы Киев защитили и другие крупные города, но им пофиг.
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12.08.2021 13:25 Ответить
я как-то был на выставке укроборонпрома - то там такие наработки что пздц !!! но гос-тву они не интересны и нет заказов !!!! - украсть не с чего...а по мелочевке то что вы пишите это да - продать и заработать для себя любимых - это они могут..
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12.08.2021 14:40 Ответить
вот же дебилоид зеленожопый! Украина там находилась пока вы кретины не завалили все производство.
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12.08.2021 13:03 Ответить
А яка нам радість від цього коли недоумки не закуповують новітнє озброєння для ЗСУ?
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12.08.2021 13:04 Ответить
Ключевое слова от зедебилов:может,возможно,скорей всего ,завтра .
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12.08.2021 13:05 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера!" !!!))
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12.08.2021 13:07 Ответить
В основном у тех кто смотрит Г+Г ,мосейчучку и 95 анал со сватами.
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12.08.2021 13:10 Ответить
Якщо зебільний лохторат локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!)))
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12.08.2021 13:16 Ответить
Ні хріна собі! Тоді чому ж і досі ми маємо окуповані території?😞
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12.08.2021 13:06 Ответить
Будем всех бамбить !!!)))
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12.08.2021 13:06 Ответить
В 2012 году Украина была 4ая после США, рф и Китая
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12.08.2021 13:07 Ответить
И это при том, что в Наблюдательном совете сидит дебил-наркоман Милованов !?А так бы вошли в пятёрку....Украина в ближайшее время может войти в десятку мировых экспортеров оружия, - глава "Укроборонпрома" Гусев - Цензор.НЕТ 5259
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12.08.2021 13:07 Ответить
ква КВА ПРОКВАКАЛО ЖАБЕНЯТКО

ЛЮБИТЕ ВЫ СЛОВАМИ БРОСАТЬСЯ
А НА ДЕЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ПШИК
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12.08.2021 13:19 Ответить
И кто же нам даст?
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12.08.2021 13:30 Ответить
А волонтери тим часом збирають гроші на коптери...
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12.08.2021 13:30 Ответить
Так як перше місце в Європі по боротьбі з ковідом? Для кого і на кого розрахована ця брехня?
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12.08.2021 13:32 Ответить
за те у нас вогнегасники не робочі для перевіряючих є. а якщо реально то у нас дійсно є хороша зброя. як танки так і те що проти танків та літаків. наші стугни і корсари ефективніші за джевелін сша. танк не гірше абрамса і в рази дешевші але "зелесвинарчукам" вигідніще торгувати десь там а не вдома. тому і провалене укроборонзамовлення. ось так друже. а я ще ой як багато не знаю яка зброя у нас є. але знаю, якщо її купують то вона хороша.
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12.08.2021 13:44 Ответить
это ни что иное, как сапожник без сапог. свою армию нужно вооружить так чтоб даже страны имеющие ядерное дерное оружие или мошьную авиацию и флот, десять раз подумали, затевать войну против нас или нет. а потом торгуйте сколько угодно.
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12.08.2021 13:33 Ответить
не все склады советские еще разворовали и подорвали?
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12.08.2021 14:45 Ответить
Несмотря на вопли зрадофилов в комментах (совпадающие с крикам ваты как не странно) - он совершенно прав. У Украины есть все возможности чтобы войти в десятку экспортеров оружия. Но другой вопрос... власть этого хочет или не хочет... Будет заниматься или не будет...
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12.08.2021 15:41 Ответить
Порох так "разворовал" армию, что зеленые уже 2 года продают..
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12.08.2021 17:18 Ответить
 
 