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Литва (2117) помощь (6120) ГСЧС (4482)

Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года

Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку 01
Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку 02
Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку 03
Фото: ГСЧС
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Топ комментарии
+15
Чем можем, тем и поможем.
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12.08.2021 13:06
+9
Мины противопехотные нужно посталять, а не проволоку Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 5207
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12.08.2021 13:07
+5
закон устарел, надо менять. Когда его принимали, негры и арабы массово не переселялись за халявой в Европу. И их, как гибридное оружие , не использовали диктаторы в своих целях- расшатать ЕС.
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12.08.2021 13:46
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Чем можем, тем и поможем.
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12.08.2021 13:06 Ответить
Мины противопехотные нужно посталять, а не проволоку Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 5207
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12.08.2021 13:07 Ответить
Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин - договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей. На 14 декабря 2017 года участниками договора являются 163 государства.
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12.08.2021 13:12 Ответить
Ага а Будапенский меромандум, тоже типа документ Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 3303
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12.08.2021 13:18 Ответить
И?
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12.08.2021 13:19 Ответить
А то что они не имеют право не пускать чурок и заграждать им свободный проход в свою страну согласно:
Конвенции о статусе беженцев
Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 4879
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12.08.2021 13:21 Ответить
Та нефиг делать, но в законном порядке, с подтверждением легальности своего нахождения в Белоруссии. И, конечно же, есть стопицот причин отказать им в пересечении границы.
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12.08.2021 13:25 Ответить
закон устарел, надо менять. Когда его принимали, негры и арабы массово не переселялись за халявой в Европу. И их, как гибридное оружие , не использовали диктаторы в своих целях- расшатать ЕС.
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12.08.2021 13:46 Ответить
конечно документ! Отличный документ...жопу вытирать)))
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12.08.2021 13:21 Ответить
прям в точку
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12.08.2021 13:58 Ответить
Мины совковые...списать на Беларусь, а нас на сепаров
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12.08.2021 13:55 Ответить
А звідки вони у нас? Ми підписали Оттавську конвенцію і знищили запас протипіхотних мін, причому під наглядом фахівців ООН і ОБСЄ...

Це кацапи її не підписали, тому неважко догадатися, звідки на Донбасі протипіхотні міни!
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12.08.2021 13:27 Ответить
Pagalba broliškai Lietuvai
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12.08.2021 13:12 Ответить
Спасибо! Слава Украине!
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12.08.2021 13:48 Ответить
Это только во времена ЗЕбильной власти колючую проволоку называют гуманитарной помощью...
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12.08.2021 13:18 Ответить
Мабуть безоплатно. Тому допомога.
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12.08.2021 13:28 Ответить
Твой патрон выслал бы покрывала беженцам + новогодньо-пасхальные подарочные сладкие наборы.
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12.08.2021 13:40 Ответить
Даём то,что более всего Литве надо. И хорошо,что бесплатно.
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12.08.2021 15:29 Ответить
почему проволока "гуманитарная"? И почему ничего кроме проволоки не упоминается?!
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12.08.2021 13:22 Ответить
Бо нічого більше не везли.
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12.08.2021 13:29 Ответить
Таки да! Могли бы выслать не распроданных пасхальных зайчиков и дедов морозов...которых в рознице еще полным полно.
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12.08.2021 13:41 Ответить
Очень нужна проволока, надо быстрей отгораживаться от непрогнозируемого буйного параноика ! Спасибо за помощь!
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12.08.2021 13:52 Ответить
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой.
Средство для жизни - колючая проволока! Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 101
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12.08.2021 13:28 Ответить
Засіб для збереження життя. Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 7657
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12.08.2021 13:28 Ответить
Если в Литву заедет 5000 тыс беженцев, которые работать не планируют в принципе и особенно за такие деньги...там точно начнется гуманитарная катастрофа.
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12.08.2021 13:42 Ответить
Литва им 300 лет не нужна.
Они бегут дальше.
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12.08.2021 14:45 Ответить
Не хотілося би , щоб дружні держави присилали в Україну подібну "гуманітарну допомогу "...
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12.08.2021 13:37 Ответить
А что отсылать? Клетчатые покрывала?

Что попросили, в чем нужда была - то и выслали! Конкретно и по существу!
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12.08.2021 13:43 Ответить
Пару лет назад беженцы бы получили пирожное и конфеты...и не спрашивайте почему
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12.08.2021 13:48 Ответить
Зеленский дал то, что латыши просили
Папередник - напарил бы стоялый неликвид малого строка хранения
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12.08.2021 13:53 Ответить
а яким маршрутом вони потрапляють до Литви?
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12.08.2021 14:04 Ответить
Через Польшу.
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12.08.2021 14:32 Ответить
Когда от Белорусской СССР ограждаться будем?
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12.08.2021 15:11 Ответить
главное ток подвести к проволке
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12.08.2021 16:50 Ответить
 
 