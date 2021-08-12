Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку. ФОТОрепортаж
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Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров.
Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.
Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.
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