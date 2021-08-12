Вице-президент НОК Украины Лысов о скандале с Магучих: Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Вице-президент НОК Украины, президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов прокомментировал скандал вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих из-за ее фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио.
Как информирует Цензор.НЕТ, слова Лысова приводит УНИАН.
"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", - сказал Лысов.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было какой-либо политической позиции.
Пожалуйста, подождите...
Професійний спорт став розплідником ідіотів, корупціонерів і зрадників.
Пора заборонити державне і місцеве фінансування професійного спорту. Держава має взяти на себе утримання дитячого, максимум юнацького сопрту. Хто хоче стати професіоналом, хай шукає спонсорів чи спонсори шукають його, або валить з країни, де йому краще.
Дивися на цих функціонерів і бачиш, як вони плюють (сц...ть) людям у вічі.
Та за цю срану медальку можно було десятки а то сотні і тисячі людських життів врятувати, тих же ковідних хворих.
Країна абсолютно спокійно проживе без цього тупого спорту, а людям стане більше майданчиків і басейнів на місцях. Може тоді і з'являться нормальні спортсмени.
От як раз через таких мудаків як ти в нас все це і відбувається.
До речі яку спортивну федерацію не візьми, всюди роками ними керують всякі "члєни партії регіонів" або інші бандюки, великі друзі московитів. А результати на олімпіадах все гірші й гірші.
Добре живемо!
Бо будь він тренером в 1940-1945 роках, за такі слова по відносинах між "совецькими та німецькими" спортсменами, його б розстріляли як "ворога народа" по 58 статті впродовж місяца!
А зараз - нічого... можна теревінити...
Лисов звинуватив зеленського і п...а у скандалі з могучих.
Або - лисов звинуватив зеленського, меркель і байдена ... І так далі з прізвищами тих, хто займається політикою. До речі, гутцайт теж політик.
Країна має знати своїх ідіотів.
І додав:"І політики і спортсмени трошки дебіли".