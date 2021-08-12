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Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет о беспристрастности своего судейства на Олимпийских играх в Токио.

"Я уже работаю судьей, это не работа - это мое хобби, 20 лет. Это моя четвертая олимпиада, где я нахожусь как судья", - сказал Гутцайт на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в Токио его пригласили быть судьей от Международной федерации фехтования. "Меня выбрали судить за золотую награду, когда еще было не ясно, кто будет фехтовать за первое место. Так случилось, что две спортсменки из ОКР (Олимпийский комитет России. - Ред.) дошли до финала", - добавил он.

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Министр подчеркнул, что нет такой практики, чтобы судья отказался от судейства. "Я там представлял Международную федерацию фехтования. Поэтому мне было безразлично будь то ОКР, или Франция, или Италия. Я выходил и честно судил", - сказал Гутцайт.

Гутцайт судил финальный матч женского фехтования на Олимпиаде в Токио. У женщин в индивидуальной сабле за золотую медаль в финале боролись россиянки София Великая и София Позднякова, и победила последняя.

Гутцайт участвовал в трех Олимпиадах - в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, он завоевал командное золото.
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Топ комментарии
+4
Дисквалифицировать обоих Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет - Цензор.НЕТ 235
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12.08.2021 13:35
+3
Умиляет меня лаптестан, 38% населения живут без канализации, горячая вода из чайника, про газовое отопление вообще промолчим, но медали по художественной гимнастике это да, тема номер один. Не писяйтесь за гимнасток их виннерша пристроит к какому нибудь виаграмену с большим животом и большими деньгами, опыт у нее есть старик кабаев подтвердит. Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет - Цензор.НЕТ 1213
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12.08.2021 13:24
+3
Засудить кацапку в пользу кацапки?
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12.08.2021 13:33
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Кацапов мог бы и засудить Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет - Цензор.НЕТ 3686 с ними нужно построже!!!
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12.08.2021 13:24 Ответить
Засудить кацапку в пользу кацапки?
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12.08.2021 13:33 Ответить
Дисквалифицировать обоих Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет - Цензор.НЕТ 235
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12.08.2021 13:35 Ответить
Это дело
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12.08.2021 14:09 Ответить
Умиляет меня лаптестан, 38% населения живут без канализации, горячая вода из чайника, про газовое отопление вообще промолчим, но медали по художественной гимнастике это да, тема номер один. Не писяйтесь за гимнасток их виннерша пристроит к какому нибудь виаграмену с большим животом и большими деньгами, опыт у нее есть старик кабаев подтвердит. Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет - Цензор.НЕТ 1213
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12.08.2021 13:24 Ответить
Хобби? Играй в очко,свое...
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12.08.2021 13:33 Ответить
Укол зонтиком.
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12.08.2021 13:34 Ответить
Ню-ню. Сказал бы "не хочу". И всё. И все бы поняли и никто бы не заставлял.
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12.08.2021 14:11 Ответить
Ему безразлично кого судить, ему какаяразница... Вся эта ЗЕленая антиукраинская шобла такая... Для них Украина не Родина, а бизнес-уголок для заколачивания бабла, а жить и старость доживать такие вот "гутцайты" будут по европам, израилям и прочим швейцариям...
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12.08.2021 14:15 Ответить
Українських футбольних суддів, на моїй пам'яті, ніколи російські клуби/збірні судити не призначали. Навіть до війни.
А російські наших - так, судили. Принаймні, один матч точно назву:
1997/1998 "Шериф"-"Шахтар"
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12.08.2021 14:40 Ответить
... а в шанцях на донбасі з боку руского міра - теж сидять спортсмени, може навіть і фехтувальники чи стрибуни - то що тепер з ними брататися "по-спортивному" ?
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12.08.2021 19:12 Ответить
 
 