Гутцайт о судействе на Олимпиаде в Токио поединка российских спортсменок: Так случилось. Практики отказа судей нет

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет о беспристрастности своего судейства на Олимпийских играх в Токио.

"Я уже работаю судьей, это не работа - это мое хобби, 20 лет. Это моя четвертая олимпиада, где я нахожусь как судья", - сказал Гутцайт на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в Токио его пригласили быть судьей от Международной федерации фехтования. "Меня выбрали судить за золотую награду, когда еще было не ясно, кто будет фехтовать за первое место. Так случилось, что две спортсменки из ОКР (Олимпийский комитет России. - Ред.) дошли до финала", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутцайт о скандале с Магучих: Побеждая, спортсмены поздравляют друг друга. Рядом оказалась Ласицкене, а Ярослава не сдержала эмоций

Министр подчеркнул, что нет такой практики, чтобы судья отказался от судейства. "Я там представлял Международную федерацию фехтования. Поэтому мне было безразлично будь то ОКР, или Франция, или Италия. Я выходил и честно судил", - сказал Гутцайт.

Гутцайт судил финальный матч женского фехтования на Олимпиаде в Токио. У женщин в индивидуальной сабле за золотую медаль в финале боролись россиянки София Великая и София Позднякова, и победила последняя.

Гутцайт участвовал в трех Олимпиадах - в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, он завоевал командное золото.