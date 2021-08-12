Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев
Новости Цензор.НЕТ Общество
Осенью в Киеве пройдет концерт российской певицы Ирины Круг, которая ранее с гастролями посещала оккупированный Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году.
В то же время Ирина Круг планирует выступить в столичном "Жовтневом палаце" 8 октября 2021 года.
В то же время, в комментариях к посту о продаже билетов пользовтели выражают возмущение приездом российской певицы.
Топ комментарии
+45 Африкан_Свиридович
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+22 Підлога Маккартні
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+18 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.08.2021 13:42
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неужто так плохо петь по губерниям скрепных ватников?
или им просто сыра пожрать захотелось, да сала))
впрочем, поют они для ватнников и зебилов, а этому контингенту "какаяразница, спорт/песни вне политики"
Наши двери аткрыты
Ведь кацапы для нас
Эта братья на век (с) зеля
Посмотрите какие очереди будут
И отгавкиватся будут не по детски
Шансон - это Шарль Азнавур, Александр Вертинский, Пётр Лещенко. А эти "певуны", включая и её покойного мужа - это ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК! В идеале можно обозвать его "дворовым романсом", но не ШАНСОНОМ!!!
то есть запрет на посещение Украины не действует
но почитатели блатняка - это конечно какие то примитивные личности
Они не только за деньги их организовывают. Это ещё и провокации расейские.
бажано 82 калібру..