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Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев

Осенью в Киеве пройдет концерт российской певицы Ирины Круг, которая ранее с гастролями посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году. 

Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 01
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 02

В то же время Ирина Круг планирует выступить в столичном "Жовтневом палаце" 8 октября 2021 года.

Читайте: Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ

Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 03

В то же время, в комментариях к посту о продаже билетов пользовтели выражают возмущение приездом российской певицы.

Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 04
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев 05

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наплыв российских артистов в Украину отрегулируется естественным образом, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
Блатняк музика для бидла! Адептів блатняка можна зразу в резервації!
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12.08.2021 13:37
+22
Маршрутчики и таксисты голосовали за ЗЕ!!! Так что думаю у нее проблем с гастролями не будет Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 7895
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12.08.2021 13:39
+18
Захадите в наш дом
Наши двери аткрыты
Ведь кацапы для нас
Эта братья на век (с) зеля Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 8016
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12.08.2021 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Блатняк музика для бидла! Адептів блатняка можна зразу в резервації!
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12.08.2021 13:37 Ответить
Маршрутчики и таксисты голосовали за ЗЕ!!! Так что думаю у нее проблем с гастролями не будет Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 7895
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12.08.2021 13:39 Ответить
Будет по маршруткам колядовать?
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12.08.2021 13:40 Ответить
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 1375
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12.08.2021 13:41 Ответить
Але це бидло лякаютьІ вони сцикливі...Раптом , ЗАСТАВЯТ, мити налоги і маршруткі, как креная девка, Алеша, моет пощадь.....Ей и ми, нада отбелит свое оч.... , ЧЕСНОЕ ИМЯ
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12.08.2021 13:52 Ответить
капец, очередных скрепных расеян так и тянет к "фОшиздам и хунте" Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 2271
неужто так плохо петь по губерниям скрепных ватников?
или им просто сыра пожрать захотелось, да сала))

впрочем, поют они для ватнников и зебилов, а этому контингенту "какаяразница, спорт/песни вне политики"
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12.08.2021 13:48 Ответить
Зоновский менталитет у нас видимо стал выветриваться - вот решил кремль подпитать Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 8016
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12.08.2021 13:51 Ответить
и будет лишний аргумент в утверждении шо мол, одиннарот, видите!
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12.08.2021 13:54 Ответить
О класс, и на концерт ко дню независимости, и значек зе! пускай нацепит
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12.08.2021 13:38 Ответить
Вдова Михаила Круга? Во, как! Какая певучая семья, оказывается.
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12.08.2021 13:40 Ответить
Монетизирует славу безвременно ушедшего Михаила.
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12.08.2021 13:41 Ответить
Захадите в наш дом
Наши двери аткрыты
Ведь кацапы для нас
Эта братья на век (с) зеля Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 8016
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12.08.2021 13:42 Ответить
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 4130 Да-да... совершенно точное определение!
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12.08.2021 13:42 Ответить
та чому безврємєнно, дуже навіть, ті для кого і про кого він співав, його ж і грохнули, бо ще б того лайна дофігіща навив, він же навіть не співав, а так щось під музику читав.
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12.08.2021 14:21 Ответить
Давайте не будем судить слишком строго. Спрос порождает предложение. Чувак уверенно занял свою нишу и его творчество было востребовано. А по поводу "не співав, а так щось під музику читав", то вот тут огромной толпе реперов как то даже обидно стало
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12.08.2021 14:38 Ответить
самим смішним в його історії виглядає саме те, що його ж і зарізали, ті про чию "тяжку долю арестантскую" він співав, і хто під його ж пісні водочку бухали.
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12.08.2021 16:32 Ответить
Может они бухали не под Круга, а под Вороваек...
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12.08.2021 16:35 Ответить
йо, а про них я забув, тат там їх тьма і Лесоповал і всякі Шифутінські, і ще хз, країна тюрма і творчість відповідна, а набухаються, то х ножами, кулаками і доказують чий блатняк блатніший
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12.08.2021 19:20 Ответить
никакой политики..., чиста бизнес..., чиста на нас..., долбодятлах...
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12.08.2021 13:41 Ответить
Тухлые яца и общаговские помои к ее приезду станут дефицитом...
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12.08.2021 13:41 Ответить
Ошибаетесь
Посмотрите какие очереди будут
И отгавкиватся будут не по детски
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12.08.2021 13:46 Ответить
Опустить обливанием парашей...все по понятиям героев ее песен
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12.08.2021 13:43 Ответить
Дык черни,плебеям и арастому нариду кака разница кто будет блатняк лабать.Адиннарид всетаки.
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12.08.2021 13:44 Ответить
правильной дорогой идёте товарищи !
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12.08.2021 13:44 Ответить
шоу у власти, в спорте, политике ...
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12.08.2021 13:44 Ответить
Дык черни,плебеям и прастому нариду кака разница кто будет блатняк лабать.Адиннарид всетаки.
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12.08.2021 13:45 Ответить
На біса здалася ця кацапська хвойда в суверенній Україні? Коли ми вже почнемо себе поважати і забороним в"їзд кацапському мавп"ятнику? Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 3565
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12.08.2021 13:45 Ответить
Какая разніца!
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12.08.2021 13:45 Ответить
Самый кайф когда ее не пустят на границе в страну!!!!!
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12.08.2021 13:45 Ответить
Из страны агрессора привезет в Украину шансон - песенки тюремного репертуара. Это полный пздц.
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12.08.2021 13:45 Ответить
СБУ-ау...
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12.08.2021 13:46 Ответить
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 5606
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12.08.2021 13:46 Ответить
Зоновский менталитет приедет подпитать, поддержать у тех кто вздумал вырваться из тюрьмы народов?
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12.08.2021 13:49 Ответить
а зачем об єтом писать? Вы лучше очередной раз обо...рите Магучиз, Беленюка, Усика......назовите ватой тех кто за них болеет, а эти пусть едут. то что они нарушают законы Украины, ерунда. тем более если все это организовивают "ДРУЗЬЯ" президента.
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12.08.2021 13:52 Ответить
Пора мазать мелком "Алёнка" пограничные столбы!
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12.08.2021 13:57 Ответить
Чому ця шалавна потвора у платтях, а не у робі ? Якого воно їде в Україну? У Нас матюків ніколи не було.....
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12.08.2021 13:57 Ответить
Достали уже этим псевдошансоном!
Шансон - это Шарль Азнавур, Александр Вертинский, Пётр Лещенко. А эти "певуны", включая и её покойного мужа - это ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК! В идеале можно обозвать его "дворовым романсом", но не ШАНСОНОМ!!! Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 5929
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12.08.2021 13:59 Ответить
та й на романс не тягне, блатня і все.
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12.08.2021 14:23 Ответить
формально уже прошло 3 года
то есть запрет на посещение Украины не действует
но почитатели блатняка - это конечно какие то примитивные личности
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12.08.2021 14:06 Ответить
І ця не винна, що твориться в політиці? Вітаю 73%, ви просрали державу, одна надія на військових. Виходить що наші вороги вже не вороги. А хто ж тоді вороги? Ті, що пішли захищати Україну? Заважають Зелі заробляти на концертах і кіно грошенята, бо вся його продукція на мові свиней тільки на росію.
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12.08.2021 14:10 Ответить
в Одессе тоже концерт
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12.08.2021 14:15 Ответить
Ну а шо? КОСОвороточніки з КРИВОрожья "ЗА"...
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12.08.2021 14:15 Ответить
що ж то за бидлота, що організовує концрти різного зашкварного кацап'я, от кому кому, а їм точно гроші не пахнуть, може їм кацапи ще й доплачують, щоб вони всіма силами протягували різне лайно сюди на концерти.
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12.08.2021 14:25 Ответить
К ответственности нужно привлекать козлов, которые организовывают такие концерты.
Они не только за деньги их организовывают. Это ещё и провокации расейские.
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12.08.2021 14:28 Ответить
закидати цю потвору яйцями
бажано 82 калібру..
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12.08.2021 14:32 Ответить
Теперь ждем на гастроли группу "Воровайки"
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12.08.2021 14:34 Ответить
Это не группа, а парламентская фракция )
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12.08.2021 16:33 Ответить
Та приедет, конечно же. Украина проходной двор, а украинцы без чести и гордости.
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12.08.2021 14:51 Ответить
А чому б її не заарештувати і судити за порушення законодавства України. . Потік московського гімна припинився б після першого б арешту.
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12.08.2021 15:32 Ответить
Ирина Круг...а шо, после смерти пассажира его погоняло переходит его жене?
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12.08.2021 16:25 Ответить
этой ************ нечего делать в Украине.
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12.08.2021 21:03 Ответить
В Жовтневому палаці, на сходах якого розстрілювали небесну сотню...
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12.08.2021 22:20 Ответить
 
 