Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую безвыездную проверку телеканала "Интер". Регулятор зафиксировал трансляцию фильмов с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Нарушения вывили в эфирах за период с конца июля по начало августа текущего года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

- "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;

- "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;

- "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

- "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;

- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

Подчеркивается, что проверку проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября на адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.

Кроме этого сообщается, что это уже третья проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения.

"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", - пришли к выводу в Нацсовете.

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