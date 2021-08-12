РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14670 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 392 23
Интер (481) Нацсовет_ТРВ (568) канал (160)

Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Телеканалу

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую безвыездную проверку телеканала "Интер". Регулятор зафиксировал трансляцию фильмов с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Нарушения вывили в эфирах за период с конца июля по начало августа текущего года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

- "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;

- "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;

- "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

- "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;

- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

Подчеркивается, что проверку проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября на адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.

Кроме этого сообщается, что это уже третья проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения.

"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", - пришли к выводу в Нацсовете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку, - Нацсовет телерадиовещания

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Давно пора закрыть эту помойку.
показать весь комментарий
12.08.2021 13:51
+8
А скоты с федиром добронравовым не в чорном списке? Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 7223
показать весь комментарий
12.08.2021 13:50
+4
показали недавно Штирлитца. Да за одни только фразы про фашизм/нацизм такие его можно показать!«В бункере
правит взбесившийся маньяк, готовый отправить наш народ на гибель ради своих
шизофреничных идей»«А всем
вместе умирать не страшно - мы попадем в рай!»«Если нашему
народу дать свободу, мы сами себе создадим SS»«Ничтожество, примерившее себе краденные
генеральские сапоги»

показать весь комментарий
12.08.2021 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ШО?
показать весь комментарий
12.08.2021 13:49 Ответить
При папереднике такого не было
показать весь комментарий
12.08.2021 13:54 Ответить
А скоты с федиром добронравовым не в чорном списке? Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 7223
показать весь комментарий
12.08.2021 13:50 Ответить
Давно пора закрыть эту помойку.
показать весь комментарий
12.08.2021 13:51 Ответить
телепомойка с спекулятивным названием "интер"(всю срань из словом интернационализм мы уже трагически проходили, больше такая хрень нам не нужна), для нее украинские законы не закон? закрывать эту вонючею говень и не переживать. закон позволяет - украинцы требуют!!!
показать весь комментарий
12.08.2021 14:37 Ответить
Закрити на к.й
показать весь комментарий
12.08.2021 14:40 Ответить
Неоднозачно.
Ничего страшного в том, что вечером покажут Жиглова или Холмса.
Тогда давайте уже будет последовательны - отрежем ВСЁ! А то как поставки туда/оттуда - так "бизнес вне политики!", а как старый фильм - так угроза нацбезопасности...
показать весь комментарий
12.08.2021 14:04 Ответить
показали недавно Штирлитца. Да за одни только фразы про фашизм/нацизм такие его можно показать!«В бункере
правит взбесившийся маньяк, готовый отправить наш народ на гибель ради своих
шизофреничных идей»«А всем
вместе умирать не страшно - мы попадем в рай!»«Если нашему
народу дать свободу, мы сами себе создадим SS»«Ничтожество, примерившее себе краденные
генеральские сапоги»

показать весь комментарий
12.08.2021 14:06 Ответить
Я чёта не понял. "Сватов" транслировать можно, "Вечерний квартал" - тоже, а Шарапова с Жегловым - низя?
показать весь комментарий
12.08.2021 14:06 Ответить
Речь не про язык, если Вы об этом. А про актеров.
Если кто-то съездил в Крым - это одно. А если гнида Табаков говорит "кроме рррррусских писателей все остальные - люди второго сорта!" - это другое.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:22 Ответить
Я тоже именно про актёров. Что в сватах что в вечернем квартале участвовали актёры из чёрного списка. И у меня даже начинает появляться мысль - а не ********** ли защищает свои творения от анафемы?
показать весь комментарий
12.08.2021 14:28 Ответить
З.Ы. а вообще эти все табаковы с баталовыми. Ну дожили до старости в известности и почёте. Нафига нырять ласточкой в бочку с говном? Пенсии стало мало? Маразм?
показать весь комментарий
12.08.2021 14:30 Ответить
* все табаковы с баталовыми меня удивляют.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:31 Ответить
Не забывай среду обитания. В Рашке нет выбора среды. Тебе на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 24ч в сутки льют в уши про распятых мальчиков, концлагеря для русскоязычных и "первое место сборной какбыСССР на Олимпиаде".
И про "если бы не Путин, то было бы как в..."
показать весь комментарий
12.08.2021 14:49 Ответить
100%.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:52 Ответить
Только русские гниды забывают показывать интервью той дуры из распятого мальчика, когда она уже в России говорит: "Думала, бегу от фашистов, а фашисты, оказалось, тут..."!
показать весь комментарий
12.08.2021 15:24 Ответить
Я и сам эти фильмы смотрел - чисто проверял на патриотизм. Я ж гэбист со стажем, проверяю на вкус содержимое любого унитаза.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:09 Ответить
Яка перевірка? Сам Косоворотка боровся щоб все йшло на російській і щоб сюди їхали і працювали роботяги ротом і дупом. Під санкціями - то формально. То для лохів. Зеля все порішав. Для нього основна і почесга спеціальність - це продажні актори і вони тут можуть не те, що обгадити "Софію", а й пенделі давати прикордонникам і поліцейським.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:37 Ответить
Давно пора.Вот бы еще канал "Наш" проверили, там идет почти открытая антиукраинская пропаганда.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:22 Ответить
Закрыть всё нах! Отключить интернет! И переименоваться в какую-то там укроКорею!
показать весь комментарий
13.08.2021 09:23 Ответить
 
 