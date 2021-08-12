РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14670 посетителей онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
589 4
вакцина (3815) Донбасс (26945) Кириленко Павел (622) COVID-19 (18599)

171 житель ОРДО вакцинировался от COVID-19 на подконтрольной Украине части Донбасса, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

171 житель ОРДО вакцинировался от COVID-19 на подконтрольной Украине части Донбасса, - ОГА

171 житель оккупированной территории Донецкой области вакцинировался от коронавируса на подконтрольной части Украины.

Об этом в Facebоok сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас имеем доступные на выбор вакцины от разных производителей: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac, Moderna. Каждый может выбрать ту, которой больше доверяет. Вакцина имеется в достаточном количестве - всего доступно 121 766 доз - для первой и второй прививки. Еженедельно (в основном, по пятницам) область получает новые партии вакцин. Кстати, сделать прививки могут как жители свободной части Донбасса, так и оккупированной", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день 171 житель временно оккупированной территории вакцинировался, хотя записывались на вакцинацию значительно больше. Это связано с теми преградами, которые оккупационная власть создает на своих пропускных пунктах", - добавил Кириленко.

Читайте: Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо, Спутнік не катить? 171 житель ОРДО вакцинировался от COVID-19 на подконтрольной Украине части Донбасса, - ОГА - Цензор.НЕТ 1482
показать весь комментарий
12.08.2021 14:03 Ответить
В очко чипировали?
показать весь комментарий
12.08.2021 14:07 Ответить
Мерзкие лицемерные гниды хаят бендеровцев и американцев,но сами лезут сюда на прививки,твари.Пускай бы дохли у себя в кацапской клоаке,отдайте ихние дозы куда нибудь на благотворительность.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:38 Ответить
какой паспорт предъявляли для прививки?
показать весь комментарий
12.08.2021 15:02 Ответить
 
 