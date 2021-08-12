В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь настаивает на необходимости назначения в центральных органах исполнительной власти и в органах местной власти профильных заместителей руководителей, отвечающих за имплементацию языкового законодательства.
"Очень важно, чтобы происходило комплексное взаимодействие местной власти с громадами. Именно поэтому мы активно работаем с областными государственными администрациями и областными советами. Подготовили письма на председателей городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона", - заявил Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, по его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение, чтобы в каждом из министерств также определили профильных заместителей, в том числе отвечающих за имплементацию языкового законодательства в конкретных сферах: образования, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики.
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-"Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією". - "сказанув" Арестович.
По перше: в "Статті 10. Конституції вказано на імператив, що ... Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Ще раз наголошую на однозначному імперативі : "... функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України."
-По друге... - на момент прийняття Конституції ( 1996 р) російська мова ще не була ні інструментом агресії, ні сепаратизму. Тобто - не була ні ознакою, ні інструментом крайньої ворожості до Незалежної України.
-Але ж слідом за "культурною війною", прийшла і реальна ... з втратою території... !
- І нарешті.... скажу і я (а не лише Арестович) свою особисту думку: "всіх батьків, які на восьмому році агресії росії проти України заставляють й досі своїх дітей навчатися в російських школах, а не привчають до української мови , батьків, які привчають зневажати українську мову слід кваліфікувати ворогами України" ... з відповідними наслідками для них...
Тобто - слід не просто проводити екзамен зі знання української мови при відборі на державну службу, а навіть НЕ ДОПУСКАТИ до екзамену тих, чиї діти шкільного віку не володіють державною мовою (що і слід записати в законі) ! Бо вони - вороги державності... і не лише мови, але й патріотичного виховання молоді, потенційні зрадники... скриті (через тупість), чи відверті (через ту ж відвертість)- то вже не має значення.
Тому - нехай думають тепер..., а не висловлюють й досі свої "протести" і чинять опір... руйнують освіту і патріотизм. Відмова від захисту мови є складовою відмови від захисту Незалежності !
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Ніхто пана не змушує.Пан свій вибір зробив.Хай щастить у дорозі.