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велосипед (128) КГГА (2931) Киев (24531) ПДД (531) Густелев (7)

В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На улицах столицы внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания. Благодаря им улучшается видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Цель таких зон - уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Первую велосипедную зону ожидания организовали на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал. Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Зону ожидания организовали в рамках продолжения велосипедной полосы на улице Олеся Гончара от улицы Ярославов Вал до Большой Житомирской. Таким образом велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовска площадь, Золотые Ворота и улицу Большая Житомирская. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", - отметил Густелев.

Как правильно проезжать велосипедную зону ожидания?

Велосипедистам: на красный сигнал светофора для поворота налево перестроиться с велосипедной полосы в зону ожидания перед автомобилями, обозначенной красной разметкой, и занять положение как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора. На зеленый сигнал светофора для поворота налево подождать на велосипедной полосе красный сигнал и перестроиться на велосипедную зону ожидания как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора.

В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться 01

Необходимо обязательно подавать сигнал рукой о направлении маневра!

Автомобилистам: на красный сигнал светофора остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки "Стоп". На зеленый сигнал светофора дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, двигаться за велосипедистами, сохраняя дистанцию.

В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться 02

"Развитие велосипедной инфраструктуры - требование времени. Поэтому научиться всем взаимодействовать и уважать друг друга на дорогах - залог безопасности для каждого участника движения", - отметил Густелев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться 03
Фото: сайт КГГА

В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться 04
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Топ комментарии
+7
До лампочки ці зони, знаючи наших водіїв.
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12.08.2021 14:06
+6
Це все чудово але які пункти ПДД це регламентують?
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12.08.2021 14:12
+5
Зони очікування теоретично допомагатимуть велосипедистам робити безпечний лівий поворот. За умови, що автомобілісти залишатимуть ці зони вільними під час зупинки.
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12.08.2021 14:04
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Чудово
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12.08.2021 13:59 Ответить
Где зеПЕД?
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12.08.2021 14:01 Ответить
Зони очікування теоретично допомагатимуть велосипедистам робити безпечний лівий поворот. За умови, що автомобілісти залишатимуть ці зони вільними під час зупинки.
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12.08.2021 14:04 Ответить
До лампочки ці зони, знаючи наших водіїв.
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12.08.2021 14:06 Ответить
Точно! В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться - Цензор.НЕТ 6375 Теперь водилы- лисапедистов ещё больше возненавидят.
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12.08.2021 14:12 Ответить
Це все чудово але які пункти ПДД це регламентують?
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12.08.2021 14:12 Ответить
Надо же с чего-то начинать. Конечно, всегда лучше сначала де-юре, а потом де-факто, но каков избиратель, таков и номер мира, к которому относится страна.
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12.08.2021 14:20 Ответить
Про де-юре згадають коли знесуть декілька велосипедистів і винними опиняться саме вони....
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12.08.2021 14:24 Ответить
Увы. Но корень зла - в быдле с избирательным правом.
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12.08.2021 14:30 Ответить
Первый же вопрос. Если в ПДД ничего подобного не существует и существовать не может,так,как нужно вносить изменения в Конвенцию об дорожном движении, то все движения велосипедом поперек направлению движения транспорта- грубейшее нарушение правил дорожного движения. Кто потом отвечать будет?
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12.08.2021 17:06 Ответить
Згідно з ПДД винним буде велосипидист. Все що написано в цій статті і що зроблено, суперечить ПДД.
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12.08.2021 17:10 Ответить
столько беспокойства для всех, и это ради одного-двух велосипедистов в час, которые там, может быть, проедут, в хорошую погоду, в тёплое время года...
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12.08.2021 14:20 Ответить
Саме так кажуть водії, які паркуються на велодоріжках....
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12.08.2021 14:25 Ответить
А ще кажуть - скількі тих інвалідів що їм місць для паркування біля супермаркетів наробили...
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12.08.2021 14:27 Ответить
Ну, будемо відвертими - іноді кількість місць для інвалідів виходить за всі межі розумного. В Києві, як тільки відкрили Ашан Рів Гош, там, (числа приблизні) з 500 паркомісць десь 200 було помічено, як для інвалідів. Потім, правда, стерли більшість знаків і стало більш адекватно.
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12.08.2021 14:39 Ответить
Кількість місць для інвалідів врегульовано на законодавчому рівні.
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12.08.2021 14:44 Ответить
Так, але там явно не 10% було.
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12.08.2021 14:48 Ответить
Щоб не було сумнівів, треба було док-ти спитати, вони у вільному доступі...
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12.08.2021 14:50 Ответить
я не паркуюсь на велодорожках.
но я вот уже полчаса смотрю в окно, вижу жирную велодорожку, и по ней не проехал ни один велосипедист.
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12.08.2021 14:31 Ответить
Можете пересісти на велосипед та по неї проїхатися У центрі Києва з'явилися велосипедні зони очікування: як користуватися - Цензор.НЕТ 9816
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12.08.2021 15:22 Ответить
Мова про те, що автомобілістам життя знатно ускладнили натомість ніякого позитивного ефекту немає
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12.08.2021 23:01 Ответить
це тому, що водії не поважають велосипедистів і на дорогах наражають на небезпеку. але всьому свій час...
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13.08.2021 10:28 Ответить
А в правилах жто оговорено? так что пох....Значит штраф не предусмотрен..давили и будут давить...
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12.08.2021 14:25 Ответить
Це добре, очікуємо коли в місті з'являться пішоходи, що не пересуваються велодоріжками.
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12.08.2021 14:35 Ответить
а что, город уже не для людей, а для железных монстров с педалями???
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12.08.2021 14:48 Ответить
Пройдись пішки по велодоріжці, наприклад, в Берліні, там тобі швидко пояснять чиє місо.
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12.08.2021 14:50 Ответить
зачем мне идти пешком в Берлине?
я живу в Киеве. мне Берлин не нужен.
Берлин для меня не пример и не авторитет.
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12.08.2021 15:05 Ответить
Какая ерунда. В правилах уже что, убрали велосипедисту поворот налево запрещен. Да-да, я знаю в каких случаях можно, но таких догор очень мало, то лцчше запомнить, что низя. Повернуть налево на перекрестке проще простого. Подьезжаем к перекрестку и спешиваемся. Переходим дорогу по переходу на противоположной стороне садимся на велик и едем прямо.
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12.08.2021 14:37 Ответить
Эдина мудра людина! Дуже сподіваюсь що ці нововведення міста допоможуть поліпшити результати майбутніх виборів.
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12.08.2021 15:11 Ответить
Меньше будет аварий? У центрі Києва з'явилися велосипедні зони очікування: як користуватися - Цензор.НЕТ 7506
Сомневаюсь.
Осталось понять пешеходам, как уворачиваться от велосипедов.
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12.08.2021 14:55 Ответить
виталик себе дорожки делает! Бред полный Ярославов Вал, Липинского (чапаева) негде машину припарковать. ТАМ никто не ездит, изредка!!! Зато виталика протеже по эвакуации машин за 3000 грн. постоянно вывозят себе прибыль, хоть часы сверяй!!!!!! витикальк какойже ты мудак!!! Киев уже стал отстойным провинциальным городишкой с убитыми дорогами. Хоть кацапы и мудаки отстойные, но посмотрить на москву, какой город чистый без мафов с дорогами!!! виталик хоть ты и большой по размерам человек , но ты большим ГОВНЮКОМ оказался!!!!!!
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12.08.2021 15:32 Ответить
а перейти дорогу впадлу пешком ? тогда их и встречные пусть пропускают, и вообще пусть ездят как хотят
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12.08.2021 15:55 Ответить
Уберите дебилов с рюкзаками "глово" из города.
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12.08.2021 16:59 Ответить
До велосипедистів треба відноситись з повагою . Інакше вони пересядуть на автомобілі і корки стануть ще більшими . А взагалі , нормальна людина є і водієм і велосипедистом . Тож ідею схвалюю . Дуже розумно .
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12.08.2021 19:21 Ответить
І до речі , пішоходом теж 😁
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12.08.2021 19:26 Ответить
 
 