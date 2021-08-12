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Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители начали служебное расследование по факту драки между сотрудниками полиции охраны в городе Белая Церковь Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Видео конфликтной ситуации между сотрудниками полиции охраны Киевской области опубликовали в сети интернет. Полиция охраны осуждает позорное поведение сотрудников. По данному факту назначено служебное расследование, и их действиям будет дана оценка. Среди личного состава полиции охраны также будут проведены профилактические беседы", - следует из сообщения.
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И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.