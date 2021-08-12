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Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование

Правоохранители начали служебное расследование по факту драки между сотрудниками полиции охраны в городе Белая Церковь Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Видео конфликтной ситуации между сотрудниками полиции охраны Киевской области опубликовали в сети интернет. Полиция охраны осуждает позорное поведение сотрудников. По данному факту назначено служебное расследование, и их действиям будет дана оценка. Среди личного состава полиции охраны также будут проведены профилактические беседы", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шел 27-й день без Авакова", - полицейские подрались между собой в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Полный организационный кризис в МВД. Монастырский явно не тянет в организационном плане. Хотя лишив министра возможности кадровых решений и организационных выводов, заставив согласовывать расходы МВД с ОПУ, которое большую часть средств перенаправляет по своему усмотрению... Монастырский просто кукла изображающий министра МВД.
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12.08.2021 14:03
+2
Более цикавым было бы знать что именно было причиной драки? Вот тут, думаю, будет более интересно увидеть "качественное лицо правоохранительных органов".
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12.08.2021 14:11
+2
Бей своих, чтоб чужие боялись. Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 3009
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12.08.2021 14:24
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Полный организационный кризис в МВД. Монастырский явно не тянет в организационном плане. Хотя лишив министра возможности кадровых решений и организационных выводов, заставив согласовывать расходы МВД с ОПУ, которое большую часть средств перенаправляет по своему усмотрению... Монастырский просто кукла изображающий министра МВД.
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12.08.2021 14:03 Ответить
виноват..исправлюсь.. Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 5524
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12.08.2021 14:07 Ответить
Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 5886
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12.08.2021 14:23 Ответить
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
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12.08.2021 14:28 Ответить
Так а кто победил?
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12.08.2021 14:10 Ответить
Глядачі.
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12.08.2021 14:23 Ответить
Более цикавым было бы знать что именно было причиной драки? Вот тут, думаю, будет более интересно увидеть "качественное лицо правоохранительных органов".
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12.08.2021 14:11 Ответить
Пусть тренируются....
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12.08.2021 14:13 Ответить
Бей своих, чтоб чужие боялись. Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 3009
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12.08.2021 14:24 Ответить
Це дiло швидче б
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12.08.2021 14:33 Ответить
Интересно знать что не поделили ???
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12.08.2021 15:17 Ответить
Цілком можливо шерше ля вам)
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12.08.2021 15:37 Ответить
фам
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12.08.2021 15:38 Ответить
 
 