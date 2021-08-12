Полиция охраны о драке правоохранителей в Белой Церкви: Осуждаем позорное поведение сотрудников, назначено служебное расследование

Правоохранители начали служебное расследование по факту драки между сотрудниками полиции охраны в городе Белая Церковь Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Видео конфликтной ситуации между сотрудниками полиции охраны Киевской области опубликовали в сети интернет. Полиция охраны осуждает позорное поведение сотрудников. По данному факту назначено служебное расследование, и их действиям будет дана оценка. Среди личного состава полиции охраны также будут проведены профилактические беседы", - следует из сообщения.

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