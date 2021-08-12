РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15975 посетителей онлайн
Новости Происшествия Коронавирус и карантин
8 588 43
карантин (16730) Россия (91213) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 932 случая, умерли за сутки 808 пациентов - это новый максимум смертности за время пандемии в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

До этого максимальное число умерших было зафиксировано 16 июля - 799, такое же число скончавшихся было накануне в среду. Наибольшее число умерших в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 48, в Краснодарском крае - 32. Выздоровели за сутки 20 195 человек.

В Москве заболели еще 2 294 человека, выздоровели за сутки 3 329 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1 801 новый случай, в Московской области - 1 143.

Еще 549 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 523 - в Свердловской области, 485 - в Ростовской области, 477 - в Пермском крае, 467 - в Воронежской области, 458 - в Красноярском крае, 454 - в Самарской области, 399 - в Иркутской области, 393 - в оккупированном РФ Крыму, 387 - в Омской области, 368 - в Челябинской области, 357 - в Оренбургской области, 342 - в Ставропольском крае, 334 - в Волгоградской области, 317 - в Хабаровском крае, 285 - в Астраханской области, 281 - в Башкирии, по 276 - в Коми, Тюменской области.

Кроме того, 275 случаев выявили в Ульяновской области, Алтайском крае, 257 - в Приморском крае, по 254 - в Саратовской области, Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN

Всего за пандемию в России зарегистрировано 6 млн 534 тыс. 791 случай коронавирусной инфекции, 168 049 умерших и 5 млн 828 тыс. 972 выписанных.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Чем боьше,тем лучше...
показать весь комментарий
12.08.2021 14:21
+19
В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 9916
показать весь комментарий
12.08.2021 14:24
+18
Тому ,шо кацапи і є мутанти .
показать весь комментарий
12.08.2021 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем боьше,тем лучше...
показать весь комментарий
12.08.2021 14:21 Ответить
В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 9916
показать весь комментарий
12.08.2021 14:24 Ответить
Люблю каждого двухсотого россиянина!
В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 3107
показать весь комментарий
12.08.2021 15:44 Ответить
Тому ,шо кацапи і є мутанти .
показать весь комментарий
12.08.2021 14:21 Ответить
Воинам ООС меньше работы
показать весь комментарий
12.08.2021 14:22 Ответить
это всё кацапское дерьмо уже через пару недель будет у нас .. и кому то тут станет больше работы ..
показать весь комментарий
12.08.2021 14:46 Ответить
Замечательно
показать весь комментарий
12.08.2021 14:23 Ответить
Менше кацапів - менше проблем.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:24 Ответить
Тут як з якої сторони дивитися. Помирають, як правило люди пенсійного віку, люди інвалідністю. То, тоді у них вийде економія пенсійного бюджету, яка піде на війну.
Он їхня д.м.н. вважає, "вірус - ето чудо чудєсноє"
показать весь комментарий
12.08.2021 15:04 Ответить
Але, з іншого боку, помирають ті, які завжди голосують за пуйла та «єдину парашу»
показать весь комментарий
13.08.2021 00:47 Ответить
та на параше всё лютует начиная с пожаров и медведей. символично, в годовщину знаменательного "она утонула", на вопрос, - что случилось с вертолётом на камчатке, ***** с ухмылкой снова ответит, - он утонул )). и лодка и вертолёт по плотности оказались плотнее воды. случайность?
показать весь комментарий
12.08.2021 14:25 Ответить
Перша гарна новина про расію за сьогодні! Дякую.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:25 Ответить
А про упавший в озеро вертолет? Тоже ведь хорошая новость была утром В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 8814
показать весь комментарий
12.08.2021 14:31 Ответить
По данным некоего спамящего бота под ником Валентин Грефф это уже давно не рекорд.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:27 Ответить
мне настолько жаль,что аж вообще...

В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 8746
показать весь комментарий
12.08.2021 14:28 Ответить
самоутилизация благодаря своей же пропаганде антипрививочной в одноглазникх, неконтактных, фейсбуках и прочей лабуде. Чем больше будет роспропаганды - тем больше будут от нее страдать самый сочный електорат, не способный к анализу информации, не способный делать выводы на чужих ошибках - одним словом жертвы телевизора и одна бабка сказала другой. Радует, что в моем родном Харькове в транспорте когда там был - люди хоть и с масками на носу но все же рассуждают здраво о вакцинации, сравнивая статистику привитых и летальных случаев среди привитых и непривитых.. Но то такое.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:30 Ответить
Та пропаганда неефективної бурди під назвою супутнік - не краще))
показать весь комментарий
12.08.2021 14:35 Ответить
Там справа не в спутнику, там привито тільки 15% відсотків населення. Україну може таке теж чекати з нашими темпами вакцинаії.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:39 Ответить
Дуже шкода В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 7517 ..... шо нема на додачу чуми.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:34 Ответить
зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки

Пока рекордные. Без сомнения, рекорд долго не продержится. А граница с "россией" не закрыта...
показать весь комментарий
12.08.2021 14:35 Ответить
І з ОРДЛО, і з окупованим Кримом... У Криму, між іншим хворих за день - як у половині України!
показать весь комментарий
12.08.2021 14:36 Ответить
из крымом говорят кацапы пропуск закрыли . один мой знакомый кацап хотел туда на отдых заехать, так его туда кацапы не впустили ..
показать весь комментарий
12.08.2021 14:44 Ответить
Так і є, тому що для теперишньої влади спалах ковід-19 на початку осені - це привід знову закрити країну на локдаун.
Бо вони знають, що попереду осінь, яка буде для них дуже спектоною..
показать весь комментарий
12.08.2021 14:46 Ответить
Т.е. по сути полк в сутки и ..эти данные занижены!
Так я не паняяллл, а как же Спутник файв????? Кто то продает????
показать весь комментарий
12.08.2021 14:40 Ответить
это новый орковирус ! самый зверский из всех возможных !
показать весь комментарий
12.08.2021 14:41 Ответить
"спутник" всем кацапам в дупу... утилизируйтесь больше, меньше Мир будет вами вонять.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:44 Ответить
маловато будет. 140 лямов поделить на 808 - долговато ждать придётся...
показать весь комментарий
12.08.2021 14:46 Ответить
140 лямов их это по бумажке будет, по реальным подсчетам западных специализированных агенств их в пределах 95-110 млн. Согласен для планеты Земля и этого многовато. Ну и мокшанская статистика конечно самая точная из наук, так что 800 пишем и еще один "ноль" держим в уме.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:06 Ответить
Даже с «нулем в уме» сильно долго ждать. Правда если бы 8к было только в масквабаде...
показать весь комментарий
13.08.2021 00:58 Ответить
СпунеикВЭ, ПутинХэ.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:48 Ответить
Одно ВСУ и Вирус воюет с кацапами, остальным пох... В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 6417
показать весь комментарий
12.08.2021 14:51 Ответить
В России бушует мутировавший коронавирус: зарегистрированы рекордные 808 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 3975
показать весь комментарий
12.08.2021 14:54 Ответить
Засипати все дуплом і хлором,залити бензином і кинути запаленого сірника😉. І все. Ось рецепт як подолати на кацапстані covid-19👌Втім "хай щастить"😁
показать весь комментарий
12.08.2021 15:05 Ответить
Дустом 😁
показать весь комментарий
12.08.2021 15:06 Ответить
бушуй бушуй, моя звєєєздааа
показать весь комментарий
12.08.2021 15:09 Ответить
Бабы ешчьо нарожают цих орків.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:15 Ответить
Спутнег хорошо. Пусть продолжают. - 2 батальона каждый день.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:18 Ответить
Или одна батальонная тактическая группа.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:24 Ответить
господин товарищ барин Си введи войска !
показать весь комментарий
12.08.2021 15:29 Ответить
От кацапни отгородится и никого не впускать..
показать весь комментарий
12.08.2021 15:58 Ответить
МАЛОВАТА будет!
показать весь комментарий
12.08.2021 16:21 Ответить
Зато у них аж четыре своих вакцины имеется и в отличие от модерны и пфайзер как мы видим по статистике ( а цифры еще и занижены) очень эффективны.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:58 Ответить
спутник не летает?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:58 Ответить
 
 