РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15975 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
1 080 6
Укрзализныця (2637) монополия (104)

Укрзализныця - это монополия, она не имеет права формировать тарифы, это должен делать независимый регулятор, - Ernst & Young

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Укрзализныця - это монополия, она не имеет права формировать тарифы, это должен делать независимый регулятор, - Ernst & Young

Сейчас в Украине отсутствует независимый регулятор тарифов естественных монополий, каковыми являются Ассоциация морских портов Украины, Укрзализныця, Украэрорух.

 Это приводит к отсутствию прозрачного формирования тарифов на рынке, что влияет на экономику страны. Об этом говорится в "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета Министров Украины.

"Тарифы УЗ подразделяются на классы грузов, несмотря на отсутствие разницы в стоимости; портовый сбор АМПУ, который является одним из самых высоких в регионе и годами не пересчитывался по прозрачной методологии. Подобная проблема касается аэропортовых сборов ", - говорится в заключениях компаний.


Создание национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере транспорта позволит перейти к лучшим практикам формирования тарифов. Это важно как для финансовой стабильности государственных компаний, так и для конкурентоспособности украинской экономики в целом, отмечается в Стратегии.


"В настоящее время Укрзализныця - монополист в области железнодорожных перевозок. Отсутствие конкуренции снижает эффективность управления железнодорожной инфраструктурой. Таким образом, доля грузовых перевозок железнодорожным транспортом за последние годы уменьшилась с 56-56% в 2009-2015 годах до 46% в 2019 году ", - сказано в документе.


По мнению Ernst & Young, успешная реформа Укрзализныци демонополизирует некоторые рынки, к которым частные компании в настоящее время не имеют доступа. Это откроет дополнительные возможности для привлечения иностранных инвестиций. Также успешная реформа позволит стратегическим инвесторам присоединиться к определенным сегментам Укрзализныци.


Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что отсутствие реформирования значительно больше вредит УЗ, чем даже коррупция, поэтому компания должна быть реформирована по европейскому образцу в кратчайшие сроки. Однако в УЗ пытаются решить финансовые проблемы путем повышения тарифов на грузовые перевозки. Но ни разу компания не предоставила экономических расчетов себестоимости тарифов и не объяснила, куда идут полученные дополнительные средства, если инвестиционные программы не выполняются.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
они там не учились вообще что-ли?

Укрзалізниця - це монополія, вона не має права формувати тарифи, це має робити незалежний регулятор, - Ernst & Young - Цензор.НЕТ 9211
показать весь комментарий
12.08.2021 14:44 Ответить
Дойче Бан монополія яка надає послуги залізниці по всій Європі і їй ніхто не вказує які тарифи їй призначати!
показать весь комментарий
12.08.2021 15:43 Ответить
"естественные монополии" должны управляться исключительно государством а не распиливаться на акционерные общества а потом пытаться создавать по 1000 различных взяточных органов. чуваки не умеют в экономику (а может наоборот - умеют и знают), это приводит к инфляции и все тяжко украденное бабло превращается в труху, ну и бонусом развал рулимых предприятий
показать весь комментарий
12.08.2021 15:02 Ответить
Но даже в ЭТОМ случае - ценобразование нужно контролировать !
Так как государство - то же монополия !
показать весь комментарий
12.08.2021 16:30 Ответить
ну конечно, только если при капитализме главное - прибыль, маржа, для государства главное - все таки обеспечивать население за минимальный прайс (ну, в идеале, если оно реально государство, "ресурсы принадлежат народу" и т.п. т.е. ты выращиваешь у себя на огороде петрушку, но не будешь же продавать своим детям с процентами, чтобы купить себе сигареты). заграницей это все-таки обеспечивается эволюционной нормальной конкуренцией, а не фейковой, типа, ты будешь конкурент ему, вот тебе пять заводов и лицензии на вышки, "работай".
показать весь комментарий
12.08.2021 17:33 Ответить
Ассоциация морских портов в Украине- искусственная монополия, вернее кормушка для чиновников близких к узеленским. Во всём мире порты конкурируют между собой.Порт Южный должен конкурировать по одной группе грузов с Черноморском по другой группе грузов с Одессой и так все порты. В ЕС тоже конкурирует порт Роттердам с Гамбургом и Бременом и это естественно. Это заставляет порты развиваься.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:27 Ответить
 
 