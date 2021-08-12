Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции

По подсчетам политологов и экономистов, в поисках лучшей жизни за границу выехало почти 3 миллиона наших гастарбайтеров. Еще столько же заняты на сезонных работах. Все это угрожает будущему Украины.

Массовая миграция трудовых ресурсов уже привела к тому, что количество занятых работников и пенсионеров сравнялось, а это может повлечь демографический кризис.

"У нас большой поток трудовой миграции из Украины. У нас соотношение пенсионеров к работающим 1 к 1. Это действительно очень тяжелое для экономики страны соотношение. И если так дальше будет продолжаться, то мы фактически станем страной пенсионеров. А такое соотношение не выдержит ни один бюджет ни одной страны", – отметил экономист Андрей Новак.

Украина получит шанс на лучшее только тогда, когда трудовые мигранты начнут возвращаться домой, убеждены экономисты. Но для этого государство должно ввести ряд доступных программ для тех, кто желает организовать собственный бизнес, снизить налогообложение и улучшить социальную защиту. А предприниматели, чтобы выиграть борьбу за кадровый потенциал, должны активнее модернизировать производство, улучшать условия труда и предлагать конкурентные зарплаты.

Сейчас украинские компании уже начали остро переживать кадровый голод. Хотя уровень зарплат и конкурентный, но все же компаниям трудно закрыть вакансии даже наполовину.

"Из-за определенных структурных изменений в экономике компании начали восстанавливаться, уже прошел этот период неопределенности. Очень интересная статистика, сейчас у нас существенный недостаток рабочих специальностей: это разнорабочие, парковщики, фасадники. Компании реально не могут закрыть эти вакансии. Нет людей, которые могли бы выполнять эту работу. К примеру, фасадник – заработная плата от 40 тысяч гривен. Это даже больше, чем могут предложить упаковщику в Польше", – рассказала экономист Центра экономических стратегий Анна Сахно.

От наличия кадрового потенциала напрямую зависит будущее экономики нашего государства, отмечают экономисты. В частности, и объемы капиталовложений.

Экономический эксперт Всеволод Степанюк говорит, что трудовая миграция влияет на будущее Украины. Так как она негативно сказывается на рейтингах инвестиционных стран. Ведь инвестор ориентируется на качество рабочей силы в стране, когда он собирается что-то здесь строить.