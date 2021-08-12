Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции
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По подсчетам политологов и экономистов, в поисках лучшей жизни за границу выехало почти 3 миллиона наших гастарбайтеров. Еще столько же заняты на сезонных работах. Все это угрожает будущему Украины.
Массовая миграция трудовых ресурсов уже привела к тому, что количество занятых работников и пенсионеров сравнялось, а это может повлечь демографический кризис.
"У нас большой поток трудовой миграции из Украины. У нас соотношение пенсионеров к работающим 1 к 1. Это действительно очень тяжелое для экономики страны соотношение. И если так дальше будет продолжаться, то мы фактически станем страной пенсионеров. А такое соотношение не выдержит ни один бюджет ни одной страны", – отметил экономист Андрей Новак.
Украина получит шанс на лучшее только тогда, когда трудовые мигранты начнут возвращаться домой, убеждены экономисты. Но для этого государство должно ввести ряд доступных программ для тех, кто желает организовать собственный бизнес, снизить налогообложение и улучшить социальную защиту. А предприниматели, чтобы выиграть борьбу за кадровый потенциал, должны активнее модернизировать производство, улучшать условия труда и предлагать конкурентные зарплаты.
Сейчас украинские компании уже начали остро переживать кадровый голод. Хотя уровень зарплат и конкурентный, но все же компаниям трудно закрыть вакансии даже наполовину.
"Из-за определенных структурных изменений в экономике компании начали восстанавливаться, уже прошел этот период неопределенности. Очень интересная статистика, сейчас у нас существенный недостаток рабочих специальностей: это разнорабочие, парковщики, фасадники. Компании реально не могут закрыть эти вакансии. Нет людей, которые могли бы выполнять эту работу. К примеру, фасадник – заработная плата от 40 тысяч гривен. Это даже больше, чем могут предложить упаковщику в Польше", – рассказала экономист Центра экономических стратегий Анна Сахно.
От наличия кадрового потенциала напрямую зависит будущее экономики нашего государства, отмечают экономисты. В частности, и объемы капиталовложений.
Экономический эксперт Всеволод Степанюк говорит, что трудовая миграция влияет на будущее Украины. Так как она негативно сказывается на рейтингах инвестиционных стран. Ведь инвестор ориентируется на качество рабочей силы в стране, когда он собирается что-то здесь строить.
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Из статьи следует, что пенсионеры это наше будующее?
Не знаю, як це сприймати - з гордістю, чи зі сміхом?
Деменция − это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные (способность мыслить) способности больного. Деменция вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также способности узнавать людей и предметы.
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Если учесть, что бюджетники, чиновники ... не производят ВВП =
А ментам, прокурватурі і усяким перевіряльщикам починати кошмарити бізнес не як зараз - з моменту реєстрації юрособи або ФОПа, а виявляти схильних до підприємництва ще із школи і кошмарити їх іще зі старших класів.
Отоді заживемо: на одного пенса буде припадати по 10 перевіряльників.
А бюджет наповнювати за рахунок усіляких штрафів і конфіскацій.
Один признался, что уехал потому, что Порошенко не построил ему завод.
Будет уважительная причина свалить зарубеж
По-друге, податки витрачаються на незрозумілі за розміром зарплати урядникам та фінансування шахрайських схем з розкрадання бюджету. Через це у 6млн. громадян працездатного віку відсутнє бажання перераховувати кудись кошти виключно задля того аби аби їх могли вкрасти.
Кроме того, надо понимать, что зачастую владельцы компаний готовы повышать зарплату, да только не могут, потому что тогда бизнес станет убыточным. Я вот уже два года балансирую в нуле, поднять зарплаты даже на 20-25% для меня означает, что мне придется дело закрывать и люди просто окажутся на улице.
Если у вас бизнес не сырьевой, то вам выгоден рост доходов населения, и модернизация своего производства, или качества услуг, или перепродаваемого товара. И наоборот. У олигархов он сырьевой в основном. Власть у нас не народная, а от олигархов. Олигархи легко могут изменить законы, чтобы запретить экспорт сырья, а было выгодно производство, чтобы в стране оставалась большая добавленная стоимость. Могут перекрыть контрабанду, прекратить дерибан бюджета, а направить эти деньги на повышение качества жизни - нормальную медицину, инфраструктуру, честных силовиков и суды. И даже могут повысить зарплаты непосредственно. Понятное дело, что они это не сделают, ибо они - кровопийцы. Сосут последнее из нищей страны, оставляя народу долги. Да, много чего еще можно по этому поводу написать, но достаточно и так.
Этот длинный текст и поместился в короткую фразу.
А давайте ещё сравним дворника и сварщика высшего разряда. Ну, гулять так гулять.
К тому же официально устройство это реальный гемор...задолбаешся в очередях стоять и справки собирать