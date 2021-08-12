В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш

"Формула Штайнмайера" мифологизирована, в самой этой формуле нет ничего страшного, но реализовать ее невозможно из-за противодействия России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние 7 лет. В очередной раз хочу повторить, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов до передачи под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны пройти согласно Конституции Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы", - отметил он.

По словам представителя делегации, Ангела Меркель "чисто дежурно" поднимет вопрос необходимости выполнения этой договоренности, которая была достигнута в Париже.

"Я не вижу проблем в реализации этой договоренности, но после того, как Россия выполнит свои обязательства, взятые ею в Париже. Она на сегодняшний день не выполнила ни одного, мы выполнили все, кроме "формулы Штайнмайера", и то не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит. Сама формула мифологизирована, там нет того, что приписывают этой формуле", - добавил Гармаш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В имплементации "формулы Штайнмайера" нет никаких проблем, - Резников