В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Формула Штайнмайера" мифологизирована, в самой этой формуле нет ничего страшного, но реализовать ее невозможно из-за противодействия России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
"Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние 7 лет. В очередной раз хочу повторить, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов до передачи под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны пройти согласно Конституции Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы", - отметил он.
По словам представителя делегации, Ангела Меркель "чисто дежурно" поднимет вопрос необходимости выполнения этой договоренности, которая была достигнута в Париже.
"Я не вижу проблем в реализации этой договоренности, но после того, как Россия выполнит свои обязательства, взятые ею в Париже. Она на сегодняшний день не выполнила ни одного, мы выполнили все, кроме "формулы Штайнмайера", и то не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит. Сама формула мифологизирована, там нет того, что приписывают этой формуле", - добавил Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Якщо касапи так не вважають - то Україна не зобов'язана погоджуватися з ними.
До речі, позиція-запитання - схожа на підкасапські фейки. Ті також не визнають себе стороною війни, агресором і окупантом.
І що далі?
Звісно - повноцінна громадянська війна, бо патріоти-побратими, що пройшли пекло боїв з ***********, ніколи не погодяться на таке..
А так не буде! Навіть на Радбезі ООН цього робити нас не примусять.
Петена помилували, замінивши йому розстріл на довічне, а от Лаваля - стратили.
Про це слід знати можновладцям, але вони по суті безграмотні, бо поки їх однокурсники навчалися, ці козли по кавеенах стрибали..
а я бачу.
головне й небезпечне, що містить ця "формула" це дія Закону "Про особливості місцевого самоврядування..." в ОРДЛО на постійній основі.
тобто, вона передбачає, що ОРДЛО назавжди отримують спеціальний статус, спеціальні органи місцевого самоврядування, спеціальні правоохоронні органи, спеціальні права щодо мовної та культурної політики й т.інш.
гармашу гуд? а от мені ні.
А еще меня добила ключевая фраза что РФ до сих пор не выполнила НИОДНОГО условия записанного в минских соглашениях, зато Украина выполнила все. Тоесть даже пакт Молотова-Рибентропа, пардон, формула Штанмайера тоже предусматривает что выполнять ее будет только Украина. А то что Конституция Украины противоречит етому бреду, так вы же сами направили в Венецианскую комиссию запрос на ИЗМИНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ, под ету формулу Х***ла- Штанмайера.
Наверное потому что по идее кремля и украинских колаборантов, ни границы ни росийских войск в Украине нету, как и самой Украины.
Ждем скоро такие же группы агитации а так же раздачу росийских паспортов в Днепре, Харькове, Киеве, Виннице и других городах Украины, согласно безобидной формуле Х**ла- Штанмайера, по мнению Гармаша.
Для українців є.
Сам не пішов воювати за звільнення свого рідного міста.
Він докладав багато зусиль, щоб привести до влади маріонетку олігархів та капітулянта Зєлю.
Я вважаю, що таким місце в окупованому Донецьку.
Але не в інтересах України.
Має бути готовий, що його також не будуть гладити по голові за будь-що ним сказане, написане.
Все. Глухий кут і знову починаємо з початку.
Ми виконали всі зобов'язання - расія жодного.
Це все одно що просто виконати всі умови агресора!
Це національна ганьба!
Прочитайте сначала!
"Очевидно, що механізм виборів має бути прив'язаним до відповідних положень пакета заходів. По-перше, п. 12 визначає формат дискусій: питання, що стосуються місцевих виборів, необхідно обговорювати за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Із цієї причини представники цих районів брали участь у політичній підгрупі від моменту її створення і знову братимуть участь у зустрічах із 29 листопада до 2 грудня. По-друге, п. 4 визначає порядок переговорів: місцеві вибори проводитимуть відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ під моніторингом БДІПЛ.
Головні положення стандартів ОБСЄ відображено в "Документі копенгагенської зустрічі конференції з людського виміру НБСЄ" від 1990 року.
Окрім того, обговорення проєкту спеціального закону про місцеві вибори має також бути прив'язано до положень, які було визначено на зустрічі глав держав та урядів у Парижі 2 жовтня і підтверджено міністрами в Берліні 6 листопада.
Ці положення зводяться до такого:
вибори, оголошені в односторонньому порядку лідерами сепаратистів, має бути скасовано та погоджено з українською владою;
проєкт закону про місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей має бути підготовлено політичною підгрупою якнайшвидше і схвалено Радою за чотири тижні;
місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей має бути проведено за 90 днів після ухвалення закону про вибори;
кандидати на цих виборах мають дістати недоторканність;
унаслідок цих виборів має набути чинності амністія;
закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей має набути чинності в день виборів на тимчасовій основі. Він набуде чинності на постійній основі після оцінки виборів із боку спостережної місії БДІПЛ ОБСЄ на відповідність міжнародним стандартам, а також відповідність національному законодавству.
Спроби підготовки проєктів пропозицій поза згаданими межами та положеннями є неприпустимими і стримувальними маневрами, які підривають довіру між сторонами. Настав час провести переговори на вищому рівні на умовах, які ми колективно погодили, а також час для конкретного обговорення сторонами проєкту тексту.
Щоб відновити дискусію і для якнайшвидшого врегулювання ситуації, ми хотіли б поділитися нашим розумінням питань, які чекають розв'язання, і простору для компромісів щодо цих питань.
По-перше, щодо виборчих прав. Стандарти ОБСЄ передбачають, що внутрішньо переміщені особи та біженці, які раніше жили в окремих районах Донецької та Луганської областей, матимуть право обирати і бути обраними на цих виборах. Для того, щоб занести у списки виборців внутрішньо переміщених осіб і біженців, які живуть за межами ОРДЛО, має бути здійснено практичні кроки.
По-друге, щодо ролі ЗМІ. Сторони мають, згідно з Копенгагенським документом, однозначно підтвердити, що не буде жодних законодавчих чи адміністративних перешкод для роботи ЗМІ і для доступу до ЗМІ на недискримінаційній основі.
По-третє, про роль політичних партій та висування кандидатів. Право громадян претендувати на виборні політичні чи громадські посади індивідуально або як представників політичних партій має бути гарантовано без дискримінації. У цьому контексті стандарти ОБСЄ передбачають гарантії можливості громадян балотуватися як незалежним кандидатам або в межах партійного списку.
Наступне. Що стосується організації виборів. Повноваження Центральної виборчої комісії та виборчих комісій нижчого рівня має бути збалансовано в обопільно прийнятний спосіб, який не підривав би ефективності організації виборів. Може бути розглянуто кілька варіантів, наприклад, створення тимчасової місцевої виборчої комісії або спільних виборчих комісій. До цих комісій також можуть входити представник від місцевих громадських організацій і політичних рухів.
І останнє. Щодо питання про спостереження і безпеку. Ми очікуємо спостереження БДІПЛ на цих виборах, якому передуватиме місія БДІПЛ, котра оцінить безпеку. Також ми очікуємо явну прихильність сторін забезпеченню захисту і безпеки ситуації без залякування, що дасть змогу гарантувати порядок під час процесу голосування. Ми очікуємо повного співробітництва з місією оцінки безпеки БДІПЛ як перший крок, повний і необмежений доступ має бути надано спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, зокрема в усіх районах, що прилягають до державного кордону.
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