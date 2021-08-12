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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Формула Штайнмайера
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Россия (91213) Донбасс (26945) Формула Штайнмайера (208) Гармаш (134)

В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В

"Формула Штайнмайера" мифологизирована, в самой этой формуле нет ничего страшного, но реализовать ее невозможно из-за противодействия России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние 7 лет. В очередной раз хочу повторить, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов до передачи под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны пройти согласно Конституции Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы", - отметил он.

По словам представителя делегации, Ангела Меркель "чисто дежурно" поднимет вопрос необходимости выполнения этой договоренности, которая была достигнута в Париже.

"Я не вижу проблем в реализации этой договоренности, но после того, как Россия выполнит свои обязательства, взятые ею в Париже. Она на сегодняшний день не выполнила ни одного, мы выполнили все, кроме "формулы Штайнмайера", и то не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит. Сама формула мифологизирована, там нет того, что приписывают этой формуле", - добавил Гармаш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В имплементации "формулы Штайнмайера" нет никаких проблем, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
Формула штангенциркуля выглядит примерно так:

В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5587
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12.08.2021 14:35
+21
Идер раша нахрен семимильными шагами вместе со своим штанмаером!!!
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12.08.2021 14:36
+17
С Рашей то все понятно. А что делать с этими гнидами, которые ее подписали и теперь заявляют про "нет ничего страшного"?
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12.08.2021 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Формула штангенциркуля выглядит примерно так:

В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5587
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12.08.2021 14:35 Ответить
К сожалению так и будет. Украинцам всю жизнь внушали что мы скромный и покорный народ и должны со всем смириться, меньше есть и больше работать, не претендуя на пенсию.
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12.08.2021 15:30 Ответить
Ти - дебіл? Хто тобі це "внушав"? Мене вчили іншому, навіть, при совдепії. Українці - народ, який ЗАВЖДИ виборював свою свободу, не рахуючись життям. "Свобода або смерть"- це було гаслом всіх тих, хто воював з поляками, москалями, жидами-бальшевіками і зараз знову з москалями.
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15.08.2021 08:06 Ответить
Дэбил- ето ты!!! Ты бесправное тупоголовое существо. У тебя из свободы только прав как у ломовой лошади, выбирать пойдешь сам в поле пахать или тебя плеткой хозяин погонит. Даже противно с тобой общаться если ты не понимаешь самого простого.
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15.08.2021 08:19 Ответить
Ну, твої емоції передбачувані і зрозумілі, піймали на брехні - і одразу вибух свідомості і срачного ентузіазму. А конкретика якась Є?
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15.08.2021 09:22 Ответить
За х**** ты себя словил, неандерталец. Я конкретные факты приводил. Что ты в ответ хоть адекватного сказало?
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15.08.2021 09:50 Ответить
Ясно, вчергове касабське чмо обісралось, відповзай і обтікай, тільки подалі, щоб касабом не смерділо і "кіслимі щамі"
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15.08.2021 20:08 Ответить
Идер раша нахрен семимильными шагами вместе со своим штанмаером!!!
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12.08.2021 14:36 Ответить
С Рашей то все понятно. А что делать с этими гнидами, которые ее подписали и теперь заявляют про "нет ничего страшного"?
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12.08.2021 14:42 Ответить
В том то и дело, что с формулой согласились и не разу её не оспорили.
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12.08.2021 14:52 Ответить
є усі ознаки того, що віслюк таки погодив її підписання на зустрічи у Парижі, саме тому зараз пішли від Європи закиди про необхідність її імплементації у наше законодавство..
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12.08.2021 15:02 Ответить
Какие признаки? Об этом прямым текстом говорили Меркель, ОБСЕ и Лавров.
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12.08.2021 15:49 Ответить
С формулой согласился Зеля уже в Париже.
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12.08.2021 15:45 Ответить
У "формулі Штайнмаєра" немає нічого страшного, виконати її не можуть через РФ, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7229
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12.08.2021 15:47 Ответить
оооо почалося!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2021 14:37 Ответить
А по словам Гундосика, уже давно достигнуто "устойчивое перемирие". Далее антиукраинская коалиция может продавливать "выборы"... В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8409
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12.08.2021 14:38 Ответить
тебе не було в іловайському котлі, тебе не було в полоні, коли Кучма з Зурабовим підписувалм перший мінський протокол; і коли 19.09.2014 Порох підписував Мінський Меморандум; не було тебе в Дебальцевському котлі і навіть в ДАПі, коли Кучма підписував другий мінський...
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12.08.2021 15:13 Ответить
Ну это просто смешно так съезжать с темы ещё и с привлечением админов. Если боитесь правды, то никуда она от этот не денется как не прячьте головы в песок. Формула Штанмайера это просто продолжение особого статуса ордло как не крутите. И минский меморандум тож Кучма подписывал и я еще и в космос не летал, можете считать что вам можно не выполнять закон всемирного тяготения и прочий абсурд который вы для себя считаете уместным.
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15.08.2021 18:04 Ответить
Перепрошую... Міньєто-парзьскою...
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12.08.2021 15:10 Ответить
Ну если вы настаиваете то конечно минетоминскопарижскую.
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15.08.2021 18:06 Ответить
капітуляція була би, якщо б не вважати касапів стороною війни, агресором і окупантом, чиї в/ч знаходяться на окупованому Донбасі.
Якщо касапи так не вважають - то Україна не зобов'язана погоджуватися з ними.
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12.08.2021 14:49 Ответить
Ни че не понял. Вы считаете что росийяны напали или нет? Давайте хоть в этом определитесь.
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12.08.2021 14:55 Ответить
я навіть не уявляю, як можна було інакше зрозуміти мій комент?...
До речі, позиція-запитання - схожа на підкасапські фейки. Ті також не визнають себе стороною війни, агресором і окупантом.
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12.08.2021 15:04 Ответить
а не пойдет ли т.н. гармаш на "формулу" штайн(...)уйлера? В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5664
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12.08.2021 14:40 Ответить
а після цих виборів почнеться інтегрування цієї пухлини в державні органи.
І що далі?
Звісно - повноцінна громадянська війна, бо патріоти-побратими, що пройшли пекло боїв з ***********, ніколи не погодяться на таке..
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12.08.2021 14:40 Ответить
Пушылу сделают министром экономики, а потом зебобы выберут его презедентом украинской народной республики В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, выполнить ее не могут из-за РФ, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4988
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12.08.2021 14:51 Ответить
нажаль, ментальність частини нарІду повністю відповідає меседжам цього напівузбекського створіння-непорозуміння чепушили..
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12.08.2021 15:00 Ответить
В атомній бомбі теж немає нічого страшного, але коли вона вибухне...
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12.08.2021 14:43 Ответить
Буй вам, хитрожопі запроданці. Ніяких окремих статусів, ніяких виборів, ніяких місцевих поліцій і судів. І взагалі нам потрібна тільки наша територія. А той зброд, який залишився (за виключенням малої кількості) нехай збирає речі до історичної родіни.
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12.08.2021 14:45 Ответить
"не вижу проблем в реализации этой договоренности, но после того, как Россия выполнит свои обязательства" - от для початку примусьте касапів визнати себе стороною війни, і виконати хоча би перший пункт мінських протоколів. Бо касапи навіть цього не хочуть робити. Вони хочуть, щоб Україна виконувала лише ті пунткти , які записані за нами.
А так не буде! Навіть на Радбезі ООН цього робити нас не примусять.
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12.08.2021 14:46 Ответить
В какой-то момент Московия согласится и власть вынужденно пойдёт на предательство, потому что за всё время войны с Россией она эту формулу не разу не опротестовала. Правительств Вишу во Франции тоже пошло на предательство интересов Франции не сломя голову и с оговорками. Но после войны они все сидели в тюрьме.
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12.08.2021 14:48 Ответить
не всі.
Петена помилували, замінивши йому розстріл на довічне, а от Лаваля - стратили.
Про це слід знати можновладцям, але вони по суті безграмотні, бо поки їх однокурсники навчалися, ці козли по кавеенах стрибали..
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12.08.2021 14:58 Ответить
Маршала ПЕТЕНА помилували, бо він був смертельно хворий і здох у тюрмі дуже швидко.
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15.08.2021 08:13 Ответить
Все не мог понять - для чего С. Гармаш, который позиционирует себя украинским патриотом, вошел в состав капитулянтской переговорной группы ? Вот теперь все встало на свои места. Для протаскивания формулы Штайнмайера и капитуляции.
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12.08.2021 14:54 Ответить
гнать гармаша вонючего надо... придурок конченный... о факин, то люся, то задрот гармаш... кто их подбирает...
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12.08.2021 15:02 Ответить
В самой теореме Шухермухера заложено противоречие. С одной стороны "великий ученый", Шухермухер, в своей теореме указывает, что все события должны быть подчинены конституции Украины. С другой стороны, он же предлагает ее нарушить: В начале стулья, потом деньги, или наоборот, деньги, а потом стулья. Кстати, встречный вопрос: А кто мешает сейчас путлеровцам проводить выборы в ЛАНРе и ДАНРе? Допустим, Гитлер, в свое время захватив столько территорий союза мог смело проводить там выборы. Какой ученый - такая и теорема.
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12.08.2021 15:12 Ответить
Добровольно русские с Донбасса не уйдут. Не стройте иллюзий. Плевать они хотели на всех и всякие формулы..
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12.08.2021 15:14 Ответить
Згоден. Плюватимуть, навіть якщо формули будуть виконані. Наочний приклад - Придністров'я, Абхазія, Осетія...
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12.08.2021 15:18 Ответить
Какие вкизде там русские??? Буряты, чуваши, мордва? Так это расьцыяне-ихтамнеты!
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12.08.2021 16:57 Ответить
"Я не бачу проблем в реалізації цієї домовленості, ... ", - сказав Гармаш. Джерело: https://censor.net/ua/n3282383
а я бачу.
головне й небезпечне, що містить ця "формула" це дія Закону "Про особливості місцевого самоврядування..." в ОРДЛО на постійній основі.
тобто, вона передбачає, що ОРДЛО назавжди отримують спеціальний статус, спеціальні органи місцевого самоврядування, спеціальні правоохоронні органи, спеціальні права щодо мовної та культурної політики й т.інш.
гармашу гуд? а от мені ні.
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12.08.2021 15:17 Ответить
Да точно. Нет ничего страшного. Наверное Ху***ло и его банный друг Штанмайер от любви к Украине ету формулу пропихивали с таким усердием.
А еще меня добила ключевая фраза что РФ до сих пор не выполнила НИОДНОГО условия записанного в минских соглашениях, зато Украина выполнила все. Тоесть даже пакт Молотова-Рибентропа, пардон, формула Штанмайера тоже предусматривает что выполнять ее будет только Украина. А то что Конституция Украины противоречит етому бреду, так вы же сами направили в Венецианскую комиссию запрос на ИЗМИНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ, под ету формулу Х***ла- Штанмайера.
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12.08.2021 15:19 Ответить
Не бреши, нічого ТАКОГО туди не направляли. Принаймні, поки що.
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15.08.2021 08:23 Ответить
в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе, так же как и о росийских войсках.

Наверное потому что по идее кремля и украинских колаборантов, ни границы ни росийских войск в Украине нету, как и самой Украины.
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12.08.2021 15:22 Ответить
Здається, Гармаш теж одержує зарплатню в конвертах від ОПи, поплив хлопчик. РФ в унісон з Меркеліхою вимагає виконання Україною цієї формули. Раніше такого не було. Вона не така дурепа, щоб не розуміти як там написано: там є вибори під егідою ОБСЄ. І нічого про виведення військ і закони України
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12.08.2021 15:24 Ответить
По городам ОРДЛО ездят мобильные пункты для агитации и подготовки голосования в российскую Госдуму, - правозащитник Лисянский.

Ждем скоро такие же группы агитации а так же раздачу росийских паспортов в Днепре, Харькове, Киеве, Виннице и других городах Украины, согласно безобидной формуле Х**ла- Штанмайера, по мнению Гармаша.
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12.08.2021 15:26 Ответить
Для донецького Гармаша може і немає нічого страшного.
Для українців є.
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12.08.2021 15:38 Ответить
Гармашам, які в 2014 втікли в Київ з Донецька, сховались за спинами українських чоловіків та жінок, варто повернутись в свій Донецьк і не допомагати пуйлу окупувати всю Україну.
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12.08.2021 15:43 Ответить
А что, Донецк это не Украина?Или какой смысл в ваших словах, упомянуть, что Гармаш из Донецка?
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12.08.2021 16:41 Ответить
Його дуже не влаштовував президент і влада, які реально протистояли окупанту.
Сам не пішов воювати за звільнення свого рідного міста.
Він докладав багато зусиль, щоб привести до влади маріонетку олігархів та капітулянта Зєлю.
Я вважаю, що таким місце в окупованому Донецьку.
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12.08.2021 16:44 Ответить
А тот миллион переселенцев(или сколько их там сейчас числиться по крайней мере официально), которые как и он, уехали от лднр, тоже должны были прийти воевать в полном составе?
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12.08.2021 16:49 Ответить
Ні. І якщо вони не тягнуть Україну в ярмо паРаші, як Гармаш, в мене немає до них претензій.
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12.08.2021 16:51 Ответить
Я вы вчера (равно как и позавчера/неделю/месяц назад) как-то не наблюдал, чтобы Гармаша обвиняли в зале, а тут бац-чуть ли не предатель. А правда ли предатель?И если да, то с чего вдруг?
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12.08.2021 16:54 Ответить
В мене з'явились претензії до нього не тому, що мені, наприклад, не подобається його зовнішність чи місце народження ( я поважаю немало людей з Донецька та Луганська ), а після його заяв в період, коли він став членом переговорної групи в Мінську, відвертого підмахування зеленій владі єрмаків-татарових.
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12.08.2021 17:00 Ответить
Да, путь к Петру Алексеевич долог, труден, и зачастую полон ошибок. Есть даже такие, что временно сходят с этого пути, но в итоге обретают истину! Аминь!
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12.08.2021 17:02 Ответить
Гармаш має за кошти платників податків України працювати на захист країни, а не шукати шляхи до персоналій.
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12.08.2021 17:05 Ответить
Работает кто как может, один-автоматом, другой-словом. Его вариант-второй.
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12.08.2021 17:07 Ответить
Працювати він працює.
Але не в інтересах України.
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12.08.2021 17:09 Ответить
Время покажет. Пока что я не видел обвинений оного персонажа в зраде. А презумпцию невиновности никто не отменял.
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12.08.2021 17:11 Ответить
Гармаш добровільно поліз в політику. Сам роками чехвостив політиків в хвіст і гриву.
Має бути готовий, що його також не будуть гладити по голові за будь-що ним сказане, написане.
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12.08.2021 17:13 Ответить
Если чехвостил политиков и раньше, то и раньше его не гладили по шерсти. Думаю он происходящее переживёт, нервов хватит.
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12.08.2021 17:15 Ответить
То в чому проблема?
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12.08.2021 17:17 Ответить
У него-никакой. Вы же не думаете, что он уйдёт из ТКГ, почитав комментарии на форуме?
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12.08.2021 17:20 Ответить
Навряд. Чим підтвердить, що не далеко відійшов від Арестовича.
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12.08.2021 17:27 Ответить
Я теж не бачив звинувачень Петра Олексійовича у зраді, а ось Гармаш почав хилитися на бік расії
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12.08.2021 23:20 Ответить
До вчера то есть, мобильник исправляет.
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12.08.2021 16:54 Ответить
А чому НІ? Згідно Конституції вони зобов'язані захищати свою Країну від зовнішнього агресора. Чи сцикотно?
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15.08.2021 08:17 Ответить
Согласно Конституции ВСЕ граждане равны, значит все и должны защищать. Без какого-либо деления.
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15.08.2021 08:26 Ответить
Повністю з цим погоджуюсь.
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15.08.2021 09:43 Ответить
Донецк-Украина! А вот гандон-гармаш НЕ УКРАИНЕЦ!
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12.08.2021 17:00 Ответить
Зеля гармашам своим мухоморов сушеных отсыпал? Или они все идиотами прикидываются? Или слуги какого народа?
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12.08.2021 17:20 Ответить
Доки московити не змушені будуть піти с Донбасу ніяка формула не запрацює. А коли підуть то і формула буде не потрібна. Проміжний варіант якщо вони змушені будуть піти, але створити враження власної перемоги. Тоді дійсно можна гратися в ці дурниці типу мінських угод і формул штанмаєра. Але доки москва розглядає всі ці перемовини як механізм окупації та знищення суверенітету України, жодного сенсу в цих формулах немає. Вони проведуть вибори, оберуть "гіві з моторолами", Україна їх не визнає, кордон не передадуть.
Все. Глухий кут і знову починаємо з початку.
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12.08.2021 20:12 Ответить
Знайшли чим пишатися!
Ми виконали всі зобов'язання - расія жодного.
Це все одно що просто виконати всі умови агресора!
Це національна ганьба!
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12.08.2021 23:17 Ответить
Триндят, трындят...
Прочитайте сначала!

"Очевидно, що механізм виборів має бути прив'язаним до відповідних положень пакета заходів. По-перше, п. 12 визначає формат дискусій: питання, що стосуються місцевих виборів, необхідно обговорювати за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Із цієї причини представники цих районів брали участь у політичній підгрупі від моменту її створення і знову братимуть участь у зустрічах із 29 листопада до 2 грудня. По-друге, п. 4 визначає порядок переговорів: місцеві вибори проводитимуть відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ під моніторингом БДІПЛ.

Головні положення стандартів ОБСЄ відображено в "Документі копенгагенської зустрічі конференції з людського виміру НБСЄ" від 1990 року.

Окрім того, обговорення проєкту спеціального закону про місцеві вибори має також бути прив'язано до положень, які було визначено на зустрічі глав держав та урядів у Парижі 2 жовтня і підтверджено міністрами в Берліні 6 листопада.

Ці положення зводяться до такого:

вибори, оголошені в односторонньому порядку лідерами сепаратистів, має бути скасовано та погоджено з українською владою;

проєкт закону про місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей має бути підготовлено політичною підгрупою якнайшвидше і схвалено Радою за чотири тижні;

місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей має бути проведено за 90 днів після ухвалення закону про вибори;

кандидати на цих виборах мають дістати недоторканність;

унаслідок цих виборів має набути чинності амністія;

закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей має набути чинності в день виборів на тимчасовій основі. Він набуде чинності на постійній основі після оцінки виборів із боку спостережної місії БДІПЛ ОБСЄ на відповідність міжнародним стандартам, а також відповідність національному законодавству.

Спроби підготовки проєктів пропозицій поза згаданими межами та положеннями є неприпустимими і стримувальними маневрами, які підривають довіру між сторонами. Настав час провести переговори на вищому рівні на умовах, які ми колективно погодили, а також час для конкретного обговорення сторонами проєкту тексту.

Щоб відновити дискусію і для якнайшвидшого врегулювання ситуації, ми хотіли б поділитися нашим розумінням питань, які чекають розв'язання, і простору для компромісів щодо цих питань.

По-перше, щодо виборчих прав. Стандарти ОБСЄ передбачають, що внутрішньо переміщені особи та біженці, які раніше жили в окремих районах Донецької та Луганської областей, матимуть право обирати і бути обраними на цих виборах. Для того, щоб занести у списки виборців внутрішньо переміщених осіб і біженців, які живуть за межами ОРДЛО, має бути здійснено практичні кроки.

По-друге, щодо ролі ЗМІ. Сторони мають, згідно з Копенгагенським документом, однозначно підтвердити, що не буде жодних законодавчих чи адміністративних перешкод для роботи ЗМІ і для доступу до ЗМІ на недискримінаційній основі.

По-третє, про роль політичних партій та висування кандидатів. Право громадян претендувати на виборні політичні чи громадські посади індивідуально або як представників політичних партій має бути гарантовано без дискримінації. У цьому контексті стандарти ОБСЄ передбачають гарантії можливості громадян балотуватися як незалежним кандидатам або в межах партійного списку.

Наступне. Що стосується організації виборів. Повноваження Центральної виборчої комісії та виборчих комісій нижчого рівня має бути збалансовано в обопільно прийнятний спосіб, який не підривав би ефективності організації виборів. Може бути розглянуто кілька варіантів, наприклад, створення тимчасової місцевої виборчої комісії або спільних виборчих комісій. До цих комісій також можуть входити представник від місцевих громадських організацій і політичних рухів.

І останнє. Щодо питання про спостереження і безпеку. Ми очікуємо спостереження БДІПЛ на цих виборах, якому передуватиме місія БДІПЛ, котра оцінить безпеку. Також ми очікуємо явну прихильність сторін забезпеченню захисту і безпеки ситуації без залякування, що дасть змогу гарантувати порядок під час процесу голосування. Ми очікуємо повного співробітництва з місією оцінки безпеки БДІПЛ як перший крок, повний і необмежений доступ має бути надано спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, зокрема в усіх районах, що прилягають до державного кордону.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-formula-shtajnmajera-povnij-tekst-lista-goliv-mzs-nimechchini-i-frantsiji-lavrovu-i-klimkinu-vid-28-listopada-2015-roku-rosijskoju-1323686.html
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15.08.2021 10:19 Ответить
 
 