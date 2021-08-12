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Новости Политика Украины Олимпиада-2020
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Гутцайт о составе украинской делегации на Олимпиаде в Токио: Мои заместители поехали по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гутцайт о составе украинской делегации на Олимпиаде в Токио: Мои заместители поехали по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявляет, что заместители находились на Олимпийских играх в Токио по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами.

"Я слышу, что от министерства поехало много чиновников. Так я хочу сказать, что от министерства было только четыре человека", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что по квоте Международного олимпийского комитета на 100% спортсменов приходится лишь 50% на весь обслуживающий персонал.

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Он также отметил, что за отбор тренеров, которые едут на Олимпиаду, отвечают федерации.

"Что касается моих заместителей, то они поехали по квоте гостей, которые не пересекаются с тренерами, это другая квота", - добавил Гутцайт.

Кроме того, по словам министра, на Олимпиаде есть много других административных функций, которые выполняют другие члены делегации.

"15 людей были в делегации, которые работали, чтобы спортсмены не получили никаких проблем при подготовке и выступлении на Олимпийских играх", - добавил он.

Ранее спортсменка Марина Килипко, занявшая 5-е место по прыжкам с шестом на Олимпиаде, заявила, что ее тренера не пустили на Олимпийские игры, и из-за этого она не попала на пьедестал.

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Позже депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк заявил, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.
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Топ комментарии
+13
а по факту ті, хто повинен був поїхати - не поїхав. Зате "заступники" прокаталися за державний (наш з вами) кошт.
Отака хуцпа, малята..
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12.08.2021 14:49
+11
Ну а в квоте гостей нельзя было взять тренеров?
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12.08.2021 14:44
+11
зеленочмошники все привыкли на халяву
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12.08.2021 14:44
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Ну а в квоте гостей нельзя было взять тренеров?
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12.08.2021 14:44 Ответить
зеленочмошники все привыкли на халяву
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12.08.2021 14:44 Ответить
Не важно кто и как поехал, важно за чей счёт! По идее «гость» это тот, кто едет за счёт приглашающей стороны, или за свой.
Но речь шла о том, что все деньги потратили на «делегации», и на поездку тренеров не было денег
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12.08.2021 14:45 Ответить
Значить, всі оці зашквари із братанням з росіянами таки ідуть з ОПи. Такий собі посил про ;адіннарот;
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12.08.2021 14:45 Ответить
как писал Бабченко - ну что мне из того шо кто-то метнул копье лучше всех в мире?(типо надо сначала построить жизнь нормальную в стране, а потом меряться копьями)
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12.08.2021 14:48 Ответить
а по факту ті, хто повинен був поїхати - не поїхав. Зате "заступники" прокаталися за державний (наш з вами) кошт.
Отака хуцпа, малята..
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12.08.2021 14:49 Ответить
И все четверо чиновников не смогли удержать одну Магучих. Буквально повисли у нее на руках и ногах, но она таки добралась до Лациснете, потискать в дружеских объятиях.
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12.08.2021 14:50 Ответить
Ясно что в НОК одни ватники. Спортсмены были намного патриотичнее чем они.
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12.08.2021 15:04 Ответить
ессно не пересекались, тренеры не поехали - поехали гости, где им пересечься...
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12.08.2021 15:04 Ответить
"15 людей были в делегации, которые работали, чтобы спортсмены не получили никаких проблем при подготовке и выступлении на Олимпийских играх", - добавил он... Какую же все-таки работу выполняли эти 15? Уж больно размытые у них обязанности... Фамилии счасливчиков в студию! Думаю там найдутся чьи-то интересные родственнички...
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12.08.2021 15:07 Ответить
Та наХ взагалі ці міністерства, толку ніякого від них
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12.08.2021 15:12 Ответить
як це?
Толк є для тих, хто там працює та отримує немалу зарплатню..
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12.08.2021 15:13 Ответить
Все как всегда. Шаровики всегда впереди. Хорошо хоть спортсмены втовпились ..
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12.08.2021 15:23 Ответить
На тюрьме пацанам хай расказывает за квоты , в, идеале сидя на параше)
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12.08.2021 16:00 Ответить
Якщо Гутцайту не створити Шлехтцайт, нічого не зміниться, не надійтесь,
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12.08.2021 23:49 Ответить
 
 