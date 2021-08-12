Гутцайт о составе украинской делегации на Олимпиаде в Токио: Мои заместители поехали по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявляет, что заместители находились на Олимпийских играх в Токио по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами.
"Я слышу, что от министерства поехало много чиновников. Так я хочу сказать, что от министерства было только четыре человека", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр подчеркнул, что по квоте Международного олимпийского комитета на 100% спортсменов приходится лишь 50% на весь обслуживающий персонал.
Он также отметил, что за отбор тренеров, которые едут на Олимпиаду, отвечают федерации.
"Что касается моих заместителей, то они поехали по квоте гостей, которые не пересекаются с тренерами, это другая квота", - добавил Гутцайт.
Кроме того, по словам министра, на Олимпиаде есть много других административных функций, которые выполняют другие члены делегации.
"15 людей были в делегации, которые работали, чтобы спортсмены не получили никаких проблем при подготовке и выступлении на Олимпийских играх", - добавил он.
Ранее спортсменка Марина Килипко, занявшая 5-е место по прыжкам с шестом на Олимпиаде, заявила, что ее тренера не пустили на Олимпийские игры, и из-за этого она не попала на пьедестал.
Позже депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк заявил, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.
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Но речь шла о том, что все деньги потратили на «делегации», и на поездку тренеров не было денег
Отака хуцпа, малята..
Толк є для тих, хто там працює та отримує немалу зарплатню..